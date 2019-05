Osnabrück. Zu Freiheits- und Geldstrafen sind drei Männer aus Wallenhorst verurteilt worden. Sie hatten Cannabisplantagen betrieben.

Herausgekommen war der verbotene Anbau wohl durch jemanden aus dem Bekanntenkreis der Männer. Die benachrichtigte Polizei fand bei den drei Wallenhorstern neben dem Gras auch das, was es für den Betrieb einer sogenannten Indoor-Plantage braucht, beispielsweise Lampen und Lüfter.

Anbau und Handel mit Gras zugegeben

Die Staatsanwaltschaft verband in der Anklage den strafbewehrten Anbau und damit Besitz von Cannabis auch noch mit dem Handel mit Betäubungsmitteln. Alle drei Angeklagten räumten vor dem Osnabrücker Amtsgericht ein, kleine Mengen aus dem Anbau auch weiter verkauft zu haben.

Einigermaßen glimpflich ging die Durchsuchung für den 39-Jährigen und 33-Jährigen aus: Bei ihnen fand man Cannabispflanzen, deren Wirkstoffgehalt unter 7,5 Gramm lagen. Juristisch ist das der Wert, bei dem das Strafmaß in der Regel weniger drastisch ausfällt. Ab 7,5 Gramm wird von einer nicht geringen Menge gesprochen, dann liegt die Verurteilung bei Besitz grundsätzlich mindestens bei einem Jahr Freiheitsstrafe.

THC-Wirkstoff 30-fach überschritten

Diese Situation lag bei dem 48-jährigen Wallenhorster vor. In seinem Haus wurden größere Mengen Cannabis nebst Ernteresten gefunden. Analysen ergaben, dass die Wirkstoffmenge die Grenze zur nicht geringen Menge um mehr als das 30-fache überschritten hatte. Genau wie die beiden anderen Angeklagten, gab auch der 48-Jährige an, überwiegend zum Eigenkonsum die Plantage betrieben zu haben.

Selbstmedikation: Cannabis-Anbau

„Warum aber in dieser Menge?“, fragte die Richterin argwöhnisch. Die brauche er zur Selbstmedikation, antwortete der 48-Jährige. Einen Bandscheibenvorfall mit Beschwerden im Halswirbelbereich, dazu Kopfschmerzen – dies könne er gut mit Marihuana lindern. Um an möglichst reinen Wirkstoff zu gelangen, habe er einen sogenannten Bubblemaker gebraucht. Der extrahierte aus einer eingesetzten Menge an Gras rund zehn Prozent Wirkstoff. „Deshalb habe ich diese Mengen gebraucht“, so der 48-Jährige.

Staatsanwältin skeptisch

Diese Erklärung stieß bei der Staatsanwältin auf Skepsis. Sie sprach im Plädoyer von einem „professionellen Arbeitsplatz“, den die Plantage angenommen habe. Deren Zweck sei einzig der Handel mit Betäubungsmitteln gewesen, worauf auch die großen Kilobeutel hindeuten, konstatierte die Anklagevertreterin und fordert 32 Monate Gefängnis für den 48-Jährigen.

Dessen Verteidiger drehte die Argumentation vom Kopf auf die Füße. Gerade weil man nur große Beutel gefunden habe und nicht die szenetypischen kleinen Klemmbeutelchen für ein paar Gramm Marihuana, sei die Version seines Mandanten umso glaubhafter.

Zudem wäre die gefundene Menge nicht zu viel für den Eigenbedarf gewesen. „Wenn man das behauptet, muss man Beweisanträge stellen“, meinte der Verteidiger. Die kamen von der Staatsanwältin allerdings nicht mehr.

Gericht glaubt Angeklagten

Die Schöffenkammer schenkten den Einlassungen aller drei Angeklagten Glauben. Wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Handel damit erhielt der 39-Jährige Angeklagte eine Geldstrafe von 130 Tagessätzen à 50 Euro. Den 33-jährigen Angeklagten verurteilte das Gericht wegen ähnlich gelagertem Straftatbestand, aber anderer wirtschaftlicher Verhältnisse und weil es keine Voreintragungen gab, zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 15 Euro.

Zwei Jahren Freiheitsstrafe brummte das Gericht dem 48-Jährigen auf. Obwohl es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass er schwunghaften Handel mit den Ernteergebnissen seines Anbaus betrieben habe, führe allein die Menge des Wirkstoffgehaltes zur höheren Strafe, begründete die Richterin. Neben der für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe, muss der 48-Jährige noch 3000 Euro an die Landeskasse zahlen. „Damit Sie auch am Portemonnaie spüren, dass Sie verurteilt worden sind“, schloss die Richterin.