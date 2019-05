Wallenhorst. Wenn zwölf Wallenhorster Senioren einmal im Monat zusammen kochen, steht dabei nicht die Nahrungszubereitung im Vordergrund. Kochen lernen zu wollen, die Lust auf neue Rezepte und Gemeinschaft haben die 60+-Köche den Weg zum Angebot des Seniorenbeirates in der Alexanderschule finden lassen.

Einmal im Monat, immer montags ist es soweit. Zu ungewohnter Stunde herrscht in der Küche des Schulzentrums, die die Gemeinde den Hobbyköchen seit Oktober zur Verfügung stellt, reges Treiben. Doch bevor es an die Töpfe und Pfannen geht, ist Kochbesprechung Pflicht. Italienische Küche steht an diesem Abend auf dem Speiseplan. „Wir hatten auch schon Aufläufe und asiatische Küche“, erzählt Gerlinde Schröder. Die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin leitet das Seniorenkochen - auf Initiative von Hubert Schawe, wie sie lachend erzählt: „Er hat mich so lange bekniet, bis ich ja gesagt haben.“





Perfekte Rezepte

Der 83-Jährige Ost-Ruller, wie Schröder Mitglied im Seniorenbeirat, war nach dem Tod seiner Frau auf sich gestellt und hat festgestellt: „Du stehst da und weißt von nichts. Ich wollte kochen lernen.“ Er wolle die Gerichte gar nicht nachkochen: „Es reicht, wenn man weiß, wie es geht. Die Freude am Kochen macht schon die Sicherheit aus.“ Nicht möglich sei das alles ohne die professionell vorbereiteten Rezepte von Gerlinde Schröder, betont Schawe: „Da kann man einfach nichts falsch machen.“





Neue Ideen, neue Kontakte

„Das sind Schritt-für-Schritt-Rezepte“, erläutert die Gelobte, die auch die Zutaten wie Gemüse, Fleisch und Gewürze im Vorfeld einkauft. Für diesen Abend hat Schröder wieder ein Drei-Gang-Menu mit italienischem Zwischengang vorgesehen hat: Mediterraner Gemüsesalat mit Pesto, Involtini, Toskanischer Filettopf und als Nachtisch Tirami Sú und Ricottacreme mit Beeren. Schnell finden sich die 60+-Köche in Teams zusammen: Ute Ahlgrimm und Günther Lahrmann etwa haben sich den Filtettopf vorgenommen. Der Wallenhorster steht am Küchenblock und wickelt Fleischstücke in Schinkenscheiben, als habe er nie etwas anders gemacht: „Das kann ich aus dem Stegreif“, sagt er. Dabei hat auch Lahrmann erst durch den Tod seiner Frau den Weg zum Kochen gefunden: „Schmackhafte Eintöpfe und Suppen gelingen mir mittlerweile ziemlich gut.“ Kein Wunder: Keinen der sechs Kochabende hat er bislang ausgelassen. Seine Co-Köchin kocht hingegen bereits ihr Leben lang: „Hier“, erzählt die 80-Jährige, „ bekomme ich neue Ideen.“





Anzeige Anzeige

Auch Agnes Brink hat bereits mehr als ihr halbes Leben ihren Mann bekocht, gerne wie sie sagt. Der Kochclub sei für sie eine Gelegenheit mal raus zu kommen: „So ist man unter Leuten“, erklärt die 77-Jährige. Auch ein Ehepaar ist unter den Köchen: Brigitte und Johannes Karden wollen Neues dazulernen. Erstmalig hätten sie an einem zurückliegenden Abend eine Pekingsuppe ausprobiert: „Wird das schmecken, fragt man sich. Hier probiert man es einfach aus“, findet Brigitte Karden.







Sanft gefärbte Pinienkerne

Nach über eine Stunde schmoren die Schweinefilets im Ofen, das Tirami Sú wartet im Kühlschrank auf seinen Verzehr. Agnes Brink hat zusammen mit Regina Kühnel das erste Mal das klassische Mascarpone-Dessert zubereitet: „Das ist ein bisschen aufwendig. Ob ich das selbst machen werden, weiß ich nicht.“ Für das Salatteam wird es jetzt ernst: Gebratene Paprika und Zucchini werden mit karamellisierten Zwiebeln auf eine Platte gehäuft, Mozzarella, Dressing und schließlich geröstete Pinienkerne hinzu gegeben: „Sind die nicht gut geworden?“, fragt Hubert Schawe mit Blick auf das sanft braun gefärbte Topping: „Das kommt vom guten Rühren“, meint er augenzwinkernd.





Fortsetzung nach den Sommerferien

An einer langen, gedeckten Tafel werden nun Weine und Wasser ausgeschenkt, die Salatplatte herumgereicht. Genießerisches Schweigen und Lob für das Salatteam macht sich breit. „In diesem Teller steckt so viel Arbeit drin“, meint Hubert Schawe andächtig. Recht hat er. Gerlinde Schröder lächelt: „Es hat sich eine tolle Gemeinschaft entwickelt. Alle verstehen sich gut“, meint sie. Der Kochclub geht jetzt erstmal in die vorgezogene Sommerpause. Fortsetzung folgt im September: Koteletts mit Gemüse in allen Varianten werden dann auf dem Menüplan stehen, erzählt Schröder. Nach vier weiteren Kochabenden ist erstmal Schluss. „Dann beantrage ich bei der Gemeinde zehn weitere Abende“, kündigt die Hauswirtschaftsmeisterin an.





Wer Lust hat, im September dazu zu stoßen, kann sich bei Gerlinde Schröder unter Tel. 05407/9870 melden. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen beschränkt.