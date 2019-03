Wallenhorst. Stippvisite an der Katharinaschule: Für eine Stunde ist Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag nach Wallenhorst gekommen, um sich ein Bild von der Grundschule am Schneidling zu machen.

Einen Anlass im eigentlichen Sinne gab es nicht, vielmehr trieb die Neugier den Kultusminister nach Wallenhorst: Bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schulhof erzählt Grant Hendrik Tonne, wie er Schulleiter Stefan Nawrath vor etwa einem Jahr kennenlernte und spontan zusagte, seine Schule zu besuchen. Nun also ist er da, begleitet nur von seiner Referentin, empfangen von Nawrath, den Landtagsabgeordneten Clemens Lammerskitten (CDU) und Guido Pott (SPD) sowie Bürgermeister Otto Steinkamp (parteilos) und Uwe Schönrock von der Landesschulbehörde.

Ein Tanz für den Minister

Für einen Ministerbesuch ist das ein kleiner Kreis, und klein ist auch das Programm, das Nawrath und sein Team vorbereitet haben. Als erstes zeigt die Tanz-AG ihr Können; die Katharinaschule ist "Bewegte Schule", und wie sich diese Kids bewegen! "Und das macht Ihr jeden Morgen vor dem Unterricht?", fragt Tonne und landet natürlich einen Lacher.

Als nächstes sind die Streitschlichter dran, ebenfalls eine AG. Sprachgewandt erklären die Viertklässler dem Minister ihr Konzept und ihre Strategien: "Wenn beide eine Lösung finden, gibt es zwei Gewinner und kein Verlierer." Tonne zeigt sich beeindruckt: "Daran könnten viele Erwachsenen sich ein Beispiel nehmen", sagt er.



Wie der "Walking Bus" nach Wallenhorst kam

Schließlich geht es zur Energie-AG, die einen Klassenraum in ein regelrechtes Informationszentrum verwandelt hat. Neben einem Tisch mit Strom- und CO 2 -Messgeräten haben die Schüler eine Stellwand aufgebaut, die die Entstehungsgeschichte des "Walking Bus" nachzeichnet. Begonnen hat alles mit einer Umfrage, wie klimafreundlich die Kinder zur Schule kommen: Fast ein Drittel wird mit dem Auto gebracht - "als bewegungsfreundliche Schule hat uns das nicht so gut gefallen", sagt AG-Leiterin Nadin Kohlbrecher. So kam der "gehende Bus", andernorts bereits erprobt und bewährt, in die Gemeinde Wallenhorst; seit September läuft das Angebot. Neuestes Projekt der Energie-AG: selbst genähte Obstbeutel, die Plastiktüten beim Einkauf überflüssig machen sollen. Nicht nur der Minister, sondern alle Gäste erhalten einen Beutel.

Für die Schüler geht nun der Unterricht weiter, Tonne hat noch eine Viertelstunde Zeit für ein Gespräch bei einer Tasse Tee. Von einer Klimaschutz-AG an einer Grundschule habe er zuvor noch nicht gehört, verrät der Kultusminister anerkennend. Als Nawrath erzählt, dass es immer wichtiger werde, die Basiskompetenzen der Schüler zu stärken, fragt Tonne frei heraus, was getan werden müsste, damit das gelingt. "Wenn ich Ihnen das sagen könnte...", setzt Nawrath nachdenklich an; "... kämen Sie direkt ins Ministerium", vollendet Tonne den Satz schlagfertig. Schnell entspinnt ein Austausch auf Augenhöhe - über MINT-Fächer, veraltete Lehrpläne und neue Herausforderungen, doch da ist Tonnes Stunde schon abgelaufen. Er würde gerne weiter diskutieren, sagt der Minister entschuldigend, bevor er sich dann doch verabschiedet. Aber er hat ja gezeigt, dass er keinen Anlass braucht, um zu Besuch zu kommen.