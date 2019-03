Wallenhorst. Seit fast drei Monaten leitet Christian Netsch die Polizeistation in Wallenhorst. Zeit einmal nachzufragen, welcher Mensch in der blauen Uniform steckt und was ihn nach Wallenhorst getrieben hat?

Sichtlich gut gelaunt sitzt Netsch in seinem Büro an der Niedersachsenstraße mit Blick auf die Grüne Wiese. Sofort wird klar: Hier arbeitet tatsächlich ein Freund und Helfer. Zwar ist sein Büro eher bescheiden eingerichtet, doch das scheint ihn nicht zu stören. "Ich fühl mich hier echt richtig wohl", sagt der 40-Jährige, und das nimmt man ihm auch tatsächlich ab. Seit dem 1. Januar ist er der neue Leiter der Polizeistation in Wallenhorst und Nachfolger von Katharina Finkemeyer.

Was Sinnvolles tun

Als Netsch Ende September 1978 im Buxtehude zur Welt kam, dachte sicher noch niemand daran, dass Christian einmal eine Polizeilaufbahn einschlagen würde. Doch schon während der Schulzeit sei irgendwann klar gewesen: "Ich will mal was Sinnvolles machen." Doch der Weg bis nach Wallenhorst sollte noch weit sein. Nach seinem Abitur im Jahr 2000 stand für ihn der Grundwehrdienst an. Zuerst in Nürnberg und später als Sanitäter bei der Luftwaffe in Pinneberg. Zu der Zeit reifte der Gedanke, zur Polizei zu gehen. Von 2002 bis 2005 durchlief er dann die Ausbildung als Polizeikommissaranwärter in Oldenburg. 2005 wurde es für ihn ernst.

Streife – Hundeführerstaffel – Streife

Als Bereitschaftspolizist in Hannover lernte er das Großstadtleben aus polizeilicher Sicht intensiv kennen. 2006 wechselte er zur Hundeführerstaffel. "Eine unglaubliche Erfahrung", wie er sagt. Fünf Jahre habe er mit seinem Belgischen Schäferhund gearbeitet. "Wir waren ein wirklich gutes Team und zusammen erfolgreich." Leider sei sein Hund dann wegen körperlicher Beschwerden, er hatte Arthose, nicht mehr für den Polizeidienst tauglich gewesen und parallel sei sein erstes Kind, eine Tochter, zur Welt gekommen. "Damit war für mich klar, ich muss wechseln. Zurück in den Streifendienst in Hannover."



Umzug nach Wallenhorst

Als 2013 das zweite Kind, ein Junge, geboren wurde, zog es Netsch und seine Frau nach Wallenhorst. "Wir haben Familie hier und mit zwei Kindern ist es einfach schön, wenn man die Großeltern in der Nähe hat. Meine Frau kommt aus dem Landkreis." Aus der Großstadt aufs Dorf zu ziehen, sei für ihn kein Problem gewesen. Auf dem Land in einer kleineren Gemeinde zu leben, habe unheimlich viel Charme. Von 2013 bis 2015 arbeitete er dann in der Leitstelle der Polizei Osnabrück, später ging er für drei Jahre in den Streifendienst nach Bramsche. "In der Zeit war ich auch im Ermittlungsdienst in der Landesaufnahmebehörde. Ich hab also schon viel von der Polizei sehen dürfen."

Wie sechs Richtige im Lotto





Dann die Stellenausschreibung in Wallenhorst. "Das war für mich wie sechs Richtige im Lotto". Einen Arbeitsplatz im – wie er selber sagt – Heimatort, Verantwortung übernehmen für die eigene Gemeinde. Eine absolute Chance, die er sich nicht habe entgehen lassen wollen. Seit drei Monaten ist er jetzt Chef der Polizeistation und ist begeistert von der niedrigen Kriminalitätsrate. "Die Kollegen hier haben echt gute Arbeit geleistet. Es gibt hier derzeit keinen wirklichen Kriminalitätsschwerpunkt." Bisher standen einige Antrittsbesuche beispielsweise beim Bürgermeister oder der Feuerwehr auf seinem Dienstplan. "In den nächsten Tagen werde ich mich an den Wallenhorster Schulen vorstellen." Mit denen sowie der Gemeinde Wallenhorst möchte Netsch unbedingt ganz eng zusammenarbeiten. Auch mit den Bürgern möchte er sprechen und in Kontakt kommen. Deshalb fahre er auch mit raus auf Streife. Nur in seinem Büro zu sitzen, das kommt für ihn nicht in Frage. "Die erfolgreiche Arbeit der Polizei hängt in erheblichen Umfang von der Zusammenarbeit mit dem Bürger ab", sagt er.

Laufen, Lasagne und Fußball

In seiner Freizeit trifft man den 40-jährigen Beamte oft im Nettetal. Zweimal die Woche joggt er dort, um sich für den Alltag fit zu halten. Er kocht gerne, sein Lieblingsgericht ist Lasagne, fährt mit seiner Familie viel Rad, geht schwimmen oder feuert seine Kinder auf dem Fußballplatz an.