Wallenhorst. Pflegebedürftigkeit im Alter ist ein mit vielen Fragen und Unsicherheiten behaftetes Thema. Petra Herder vom Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Osnabrück brachte beim Frühstück des Wallenhorster Seniorenbeirates ein wenig Licht ins Dunkle und hatte eine zuversichtlich stimmende Botschaft im Gepäck: „Fast keiner bleibt unversorgt“.

Dass das Thema vielen älteren Menschen unter den Nägeln brennt, ließ sich schon an der Zahl der Frühstücksgäste ablesen: 103 Wallenhorster im Alter jenseits der 60 waren zu Kaffee und Brötchen in die Gaststätte Barlag in Hollage gekommen: „So viele hatte ich noch nie“, meinte Petra Herder. Die Pflegewirtin informiert neben ihrer Beratung im Kreishaus angesiedelten Senioren- und Pflegestützpunkt bei diversen Veranstaltungen im Landkreis über Leistungen, Kostenträger und Pflegegrade – den ganzen Pflege-Dschungel eben, deren Lichtung viele Menschen lange vor sich herschieben, wie einige der Frühstücksgäste bestätigten. Dabei, stellte die Beraterin fest, könne nur der die zahlreichen Möglichkeiten nutzen, der gut informiert ist.





Herder erläuterte den Weg von der Beratung bis zur Inanspruchnahme von Pflegeleistungen am Beispiel der Familie Fröhlich: Frau Fröhlich ist nach einem Sturz in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, ein Neurologe hat außerdem eine beginnende Demenz festgestellt. Ihr Mann und die drei Kinder fühlen sich mit der Betreuung zunehmend überfordert. „Jetzt ist umfassende Beratung wichtig“, betonte Herder. Individuell, unabhängig und unentgeltlich. Die richtigen Ansprechpartner seien die Pflegekassen und –dienste, selbstständige Pflegeberater und natürlich die Senioren- und Pflegestützpunkte. Damit die Berater angemessen über die Leistungen informieren können, müssten sich die Angehörigen über folgende Fragen im Klaren sein: Was wird benötigt? Wer kann was leisten? Wer finanziert was?



Pflegeleistungen kombinierbar

Wer seine Angehörigen nicht selbst pflegen will, könne Leistungen der Pflege- oder Krankenversicherung oder der staatlichen Hilfe zur Pflege beantragen. Diese sind vielfältig und reichen von der ambulanten und stationären Pflege über die Kurzzeitpflege bis zum Zuschuss für einen barrierefreien Wohnungsumbau. „Hier sind Kombinationen möglich. Das wissen viele nicht“, betonte die Beraterin. Herr Fröhlich könne zum Beispiel, wenn er seine pflegebedürftige Frau zuhause betreuen und nicht in einem Heim unterbringen will, neben Geldleistungen für Pflegedienste auch eine Tagespflege nutzen. Lasse er sich von Bekannten und Nachbarn helfen, könne er diese über die sogenannte Verhinderungspflege entlohnen – gegen Quittung versteht sich. Bevor es soweit ist, müsse ein Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad erfolgen. Ein Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes beurteilt dann die Mobilität, geistige Leistungsfähigkeit und inwieweit der Mensch sich noch selbst versorgen kann. „Hier sollten Angehörige dabei sein, die bei der Einschätzung mithelfen“, legte Herder nahe.

Weitere Möglichkeiten

Daneben gebe es weitere Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen, erklärte die Referentin zum Schluss und denkt dabei an ehrenamtliche Unterstützung. In Wallenhorst etwa hilft die Initiative „Hand in Hand“ bei kleineren Reparaturen oder begleitet bei Arztbesuchen. Die Krankenversicherungen böten außerdem Schulungen im Umgang mit Demenz an. Frühstücksgast Ria Papke fühlte sich durch den Kurzvortrag gut informiert: „Da waren viele Sachen dabei, die ich noch nicht gewusst habe. Ich bin jetzt etwas beruhigter, weil ich weiß, dass man sich Hilfe holen kann.“