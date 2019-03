Wallenhorst. Anfang der Woche sind die Bagger am Ruller Wittekindplatz angerollt, und schon jetzt ist die zentrale Kreuzung des Ortes kaum wiederzuerkennen. Am Mittwoch versammelten sich Vertreter aus Verwaltung und Politik zum offiziellen Baubeginn.

Seit Wochenbeginn sind die drei Straßen, die hier im Ruller Zentrum zusammenlaufen, gesperrt und - in der Tat - ohne schweres Gerät schon jetzt nicht mehr passierbar. In Rulle führt das offenkundig noch zu Irritationen: Eine ältere Dame bemüht sich, ihren Rollator über Schotter und Sand vor der früheren Sparkasse zu manövrieren, eine aus der Apotheke kommende Mutter fragt, wie ihre Kinder jetzt zur Grundschule gelangen - und im Rathaus stünden die Telefone nicht still, weil Bürger wissen wollen, wie sie zum Ärztehaus kommen, wie es aus der Verwaltung heißt. Und selbst von den anwesenden Ratsvertretern hat nicht jeder die neuen Umleitungsschilder beachtet, wie sich beim Ortstermin herausstellt. Hier, wo alles neu werden soll, ist eben gerade alles neu.

Bauleiter Stefan Lammers von der Firma Dallmann kennt das schon und ist entspannt. Wenn erst einmal die Pflasterung aufgerissen sei, würden die Fußgänger den Bereich schon meiden, sagt er. Noch ist es allerdings tatsächlich schwierig, sich auf dem Platz zurechtzufinden - dabei gibt es längst eine provisorische Schotterzufahrt von der Klosterstraße zum Parkplatz hinter dem Ärztehaus; ein Weg, den natürlich auch Schulkinder nehmen können. Und auch die Anwohner des Wittekindplatzes sollen so lange wie möglich an ihre Grundstücke heranfahren können, versichert Tanja Reimann, die im Rathaus für Bauleitplanung und Dorferneuerung zuständig ist.



Fertig in einem halben Jahr?

Von den kleineren Startschwierigkeiten lässt sich Bürgermeister Otto Steinkamp jedenfalls nicht beirren. "Nach einem langen und intensiven Planungsprozess bin ich froh, dass es jetzt los geht", sagt er und äußert sich zuversichtlich, dass der erste Bauabschnitt binnen eines halben Jahres fertig ist. Dann soll der Verkehr hier durch einen Kreisverkehr rollen, dessen drei Arme allesamt einen Fußgängerüberweg hätten. Außerdem wird es dann eine Betriebsbushaltestelle hinter der Einmündung der Straße Am Eichholz geben und eine Buswende auf Höhe der Welfenstraße.

Stadtplaner Hyco Verhaagen, der sich mit seinem Entwurf in der Politik durchgesetzt hatte, hebt hervor, dass aber auch die Randbereiche des Platzes aufgewertet würden: Eine neue Pflasterung und kleine Bruchsandsteinmauern sollen die Optik des Platzes an der Klosterkirche aufgreifen und "die Identität von Rulle erlebbar machen" - so, wie übrigens auch der bereits in Planung befindliche zweite Bauabschnitt, die Umgestaltung der Klosterstraße.

UWG-Ratsfrau Marion Müssen lobt Verhaagen; sie habe das Gefühl, dass der Planer sich in Rulle wohlfühle. Ihr SPD-Kollege Guido Pott wird seiner Rolle als Landtagsabgeordneter gerecht und verweist darauf, dass das Land Niedersachsen sich mit 720.000 Euro an der Dorferneuerung beteilige. CDW-Vertreter Manfred Gretzmann würdigt, dass bei den Planungen auch der ÖPNV berücksichtigt wurde, im Zusammenspiel mit dem geplanten Bürgerbus werde Rulle so als Wohnort noch interessanter. Und Alfred Lindner von der CDU findet, dass die Umleitungen gut gelöst wurden.



Busse werden umgeleitet

Irritationen gibt es nur in Hinblick auf die Busse - schließlich weiß keiner der Anwesenden, wo sich aktuell die Ersatzhaltestellen für die vorübergehend nicht erreichbare Haltestelle "Rulle-Apotheke" befinden. Immerhin, ein Schild an der Haltestelle selbst klärt auf: Die Linien 585 und 586 halten am Haupthügel, die Linien 511 und 275 an der Grundschule, und der Nachtbus N5 an der Lindenstraße.

Am Ende des Treffens überreicht Martin Peschke von der Nahverkehrsplanungsgesellschaft Planos - geradezu unspektakulär - einen frisch von Kreisrat Winfried Wilkens unterzeichneten Förderbescheid an Bürgermeister Steinkamp: Der Landkreis wird 75 Prozent der 90.000 Euro teuren Erneuerung der zentralen Bushaltestellen übernehmen.