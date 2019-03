Wallenhorst. Zum Vereinsfest lud der Bläserchor Rulle jetzt seine Mitglieder, Familien, Freunde und Gönner ins Vereinslokal "Zum alten Kloster" in Rulle ein.

Die Veranstaltung war ein bunter Mix aus Informationen über das Vereinsleben des vergangenen Jahres und musikalischer Unterhaltung. 37 Musiker des Bläserchors waren angetreten, um dem Abend den musikalischen Rahmen zu geben.

Bunter Streifzug durch die Musikwelt

Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Michael Schawe, übernahm Dirigent Bastian Tillmann das Mikrophon und führte unterhaltsam und informativ durch den Abend. Der erste Konzertteil war ein bunter Streifzug durch die Musikwelt. Neben Klassikern der Blasmusik wie "Music Without Borders" oder "Erzherzog Albrecht Marsch" kamen die Medleys von Adele, Phil Collins und ein 80er-Jahre-Medley bei den Gästen besonders gut an. Zwischendurch informierte Schawe über die Aktivitäten und Einsätze im vergangenen Jahr und gab eine kurze Vorschau auf die kommenden Höhepunkte, wie das Deutsches Musikfest in Osnabrück oder das große Konzert des Bläserchores Rulle am 2. November in der Wittekindhalle. Der erste Kassierer, Christoph Steinbrink, berichtete unterhaltsam über die positive Kassenlage des Vereins. Er bedankte sich in dem Zuge bei allen Spendern und Gönnern.

25 aktive Jahre im Bläserchor

Auch Präses Pfarrer Dietmar Schöneich richtete Gruß- und Dankesworte an die Gäste. Im Anschluss an seine eigene Rede zeichnete er Markus Ludwig für 25 aktive Jahre im Bläserchor Rulle aus und nahm Nina Korte, Hannah Wortmann, Malte Hüttemeyer sowie Eric Landwehr als neue Mitglieder in den Bläserchor Rulle auf.





In der Pause nutzten die Gäste die Gelegenheit, ihre Stimmen für ein Wunschkonzert abzugeben, das im zweiten Teil des Konzertabends stattfand. Das Wunschkonzert löste erstmalig eine alte Tradition, die Tombola, ab und kam bei alle Gästen gut an. Über eine Leinwand verfolgten sie den aktuellen Stand der Abstimmung, denn nur die Stücke auf den ersten fünf Plätzen wurden gespielt.

Feiern bis tief in die Nacht

"Second Walz", "Abba Gold", "Nessaja", "Trompeten-Echo" und "Böhmischer Traum" machten am Ende das Rennen und nach lang anhaltendem Applaus wurden als Zugabe noch ein Udo-Jürgens-Medley und der Marsch "Mein Regiment" gespielt. Zur nachfolgenden Aftershowparty legte DJ Patrik die passende Musik auf, so dass noch bis tief in die Nacht gefeiert wurde.