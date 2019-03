Wallenhorst. An die 9000 Stunden waren die freiwilligen Ortsfeuerwehren Wallenhorst und Rulle im zurückliegenden Jahr für die Bevölkerung im Einsatz – Übungsdienst inklusive. Darüber informierte Gemeindebrandmeister Ulrich Beimesche die Mitglieder des Feuerwehrausschusses in der jüngsten Sitzung.

Fliegende Gartenhäuser, brennende Stoppelfelder oder schwere Autobahnunfälle – das Einsatzgebiet der freiwilligen Feuerwehr ist groß, die emotionale Belastung nicht zu unterschätzen. Die nackten Zahlen können die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute letztlich nur ansatzweise wiedergeben. Außerdem, betonte Beimsche: „Das sind die Stunden, die niedergeschrieben wurden. Tatsächlich kam man noch einige mehr hinzurechnen.“ Von den exakt 8969 Stunden entfallen bei den Wallenhorster Feuerwehrleuten 2127 Stunden auf Einsätze bei Bränden, Verkehrsunfällen oder Sturmschäden, 3619 Stunden auf Übungen wie Geräteschulung, Ortskunde oder Weiterbildung der Atemschutzgeräteträger. Die Freiwilligen Feuerwehrleute aus Rulle haben 629 Stunden bei Einsätzen, 1922 Stunden im Übungsdienst und 673 für sonstige Arbeiten verbracht.

Brandeinsätze in 2018 gestiegen

Im klassischen Einsatzgebiet der Brandbekämpfung habe es bedingt durch den trockenen Sommer einen Schuss nach oben gegeben, erläuterte der Gemeindebrandmeister weiter. So musste die Wallenhorster Feuerwehr zu 46 Bränden, die Ruller zu 17 Bränden ausrücken. Zum Vergleich: In 2017 waren es in Wallenhorst 25, in Rulle elf Brandeinsätze. Dazu zählen unter anderem 18 Kleinbrände, zwölf Mittelbrände und drei Großbrände. Als blinde Alarme entpuppten sich neun Meldungen.

Hilfeleistungen an Mensch, Tier und Gebäuden

Neben den Brandeinsätzen gehören auch Hilfeleistungen an Mensch, Tier und Gebäuden zum Einsatzgebiet der freiwilligen Feuerwehr. Hier wurde die Feuerwehr Wallenhorst zu 71 Fällen, die Feuerwehr Rulle in 14 Fällen gerufen: Verkehrsunfälle (12/3), Hilfeleistungen an Menschen und Tieren (16/5), Hochwasser im Keller (3/0), Sturmschäden (15/4), Ölschäden (3/0), Sicherheitswachsen (3/0) und Sonstiges (19/2) .