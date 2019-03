Wallenhorst. Schimmel in der Wohnung ist nicht nur ekelig, sondern kann auch erhebliche Erkrankungen auslösen. Um den Ursachen für die dunklen Flecken an Decken und Wänden auf die Spur zu kommen, bietet die örtliche Verbraucherzentrale einen „Detailcheck Schimmel“ durch einen Experten an. Die Redaktion war jetzt bei einem Ortstermin dabei.

Der Schimmelbefall in der Wohnung von Familie Völker* hat eine lange Geschichte. Seit Februar 2015 bewohnt das Ehepaar das Reihenmittelhaus im Wallenhorster Ortsteil Lechtingen, im Dezember stellten Petra und Johannes Völker die Schimmelspuren an den Dachflächenfenstern im ersten Obergeschoss das erste Mal fest: „Auf den Fenstern hat sich außerdem immer wieder Kondenswasser gebildet“, ergänzt Völker. Er und seine Frau behandelten die Flecken in der Folge regelmäßig mit einem Anti-Schimmelmittel aus dem Baumarkt und bemühen sich um ein ausgewogenes Lüftungsverhalten.

Trotz aller Anstrengungen traten die Probleme in den folgenden Wintern und Übergangszeiten immer wieder auf. Als das Ehepaar ihren Vermieter auf das Problem aufmerksam machte, ließ dieser im Frühjahr 2016 ein undichtes Dachflächenfenster durch einen Dachdecker reparieren. Das sei seinerzeit falsch eingebaut worden, hieß es. Am immer wiederkehrenden Schimmelbefall änderte die Maßnahme jedoch nichts.



Auf Detailcheck der Verbraucherzentrale verwiesen

Als Petra Völker im Frühsommer 2018 schwanger wurde, wollten sich die werdenden Eltern nicht mehr mit dem ungelösten Problem abfinden. Sie nahmen Kontakt mit dem Mieterverein auf, der sie auf den Detailcheck der örtlichen Verbraucherzentrale aufmerksam machte. Das Angebot wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und kostet den Verbraucher lediglich 30 Euro. „Schimmel hat nicht nur Auswirkungen auf die Gesundheit wie etwa chronische Lungenerkrankungen oder Hautallergien“, erklärt Architekt Thomas Schmitt die Bezuschussung. Im Auftrag der Verbraucherzentrale führt er den Check in betroffenen Häusern und Wohnungen durch und erstellt einen Beratungsbericht. Der Pilzbefall würde auch die Energiebilanz eines Hauses negativ beeinflussen: Steigt der Feuchtigkeitsgehalt, könne die Wärmedämmung eines Hauses um bis zu 50 Prozent sinken, so der Architekt. Durch seine Tätigkeit weiß Schmitt: „Wenn man sich ständig mit Schimmel auseinandersetzen muss, wird das zum Problem.“

Andere Ursache für Schimmel gefunden?

Bereits im Januar hat Schmitt in der Wohnung der Familie Völker die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt. Das Ergebnis weist nach Auffassung des Architekten in eine andere Richtung als bislang vermutet. Nicht die Dachfenster sind das Problem, sondern ein Defekt in der Hausinstallation. Das belegten die relativ hohen, gemessenen Materialfeuchtewerte an den Innenwänden im Gebäude. „Diese lassen darauf schließen, dass Feuchtigkeit in die Wohnung eindringt, die relative Luftfeuchtigkeit erhöht wird und an den kältesten Stellen kondensiert“, schreibt Schmitt in seinem Beratungsbericht, in dem er anregt, die Hausinstallation und Abflussanschlüsse auf mögliche Leckagen zu überprüfen. Durchzuführen ist diese Untersuchung vom Vermieter: „Wenn hier bauliche Mängel vorliegen, ist das seine Aufgabe“, sagt Ronald Martin, der das Ehepaar Völker als Rechtsberater des Mietervereins Osnabrück unterstützt.

Mittlerweile hat an der Duschwanne eine erste Kernbohrung stattgefunden. Dem Ergebnis zufolge soll in diesem Bereich alles trocken sein. Einer Lösung des Problems sind die Völkers damit noch nicht näher gekommen. Das Ehepaar möchte gerne in dem kleinen Reihenhaus wohnen bleiben: „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Petra Völker. Rechtsberater Martin bleibt gelassen: „Wir werden nachhaken und warten jetzt erstmal ab, wie der Vermieter reagiert.“ Der sieht das Problem für den Schimmelbefall woanders: „Der Architekt hat sich geirrt. Die Mieter müssen intensiver lüften“, sagt Susanne Wittkamp *. Lüften bedeutete auch, sperrangelweit zu öffnen: Dafür müssten eben auch zweimal am Tag die Fensterbänke abgeräumt werden. Wittkamp sagt aber auch: "Letztenendes müssen wir eine Lösung finden."



Aktionstag gegen Schimmel

Rund um das Thema Schimmel veranstaltet die Verbraucherzentrale Osnabrück am Freitag, 15. März, einen Aktionstag. Mieter und Eigentümer können sich in Expertenvorträgen darüber informieren, wie sie Schimmel bekämpfen und vermeiden können. Die Veranstaltung findet von 11 bis 18 Uhr in der Großen Straße 84/85 in Osnabrück statt.

Anzeige Anzeige

*(wurde geändert, tatsächlicher Name ist der Redaktion bekannt)