Wallenhorst. Die UWG im Wallenhorster Rat bringt sich frühzeitig in das geplante Radverkehrskonzept der Gemeinde ein: Sie fordert für die Straße „Am Haupthügel“ in Rulle einen Fahrradweg.

Wie Fraktionssprecherin Marion Müssen unserer Redaktion mitteilte, hat die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) Anfang des Monats einen entsprechenden Antrag bei der Wallenhorster Gemeindeverwaltung eingereicht. Unter Verweis auf den am 28. März geplanten Bürgerworkshop zum Radverkehrskonzept der Gemeinde heißt es darin: "Es gilt, den Radverkehr in Wallenhorst attraktiver zu gestalten und den Umwelt- und Klimaschutz stärker in den Fokus zu rücken." Die UWG nehme deshalb die geplante Sanierung der Straße „Am Haupthügel“ zum Anlass, hier einen Fahrradweg einzuplanen. Der Straßenzug gehöre zu den wichtigsten Ein- und Ausfahrstraßen von Rulle.

"Wichtige Radweglücke schließen"

"Nach einer umfangreichen Baumfällaktion, die vor kurzem in diesem Bereich erfolgte, sollte es möglich sein, mit den Eigentümern der anliegenden Waldfläche über die Realisierung eines Radweges Gespräche zu führen und den notwendigen Grunderwerb zu tätigen", zeigt sich die UWG optimistisch. So könne eine durchgehende Radwegverbindung vom Gruthügel über den Haupthügel zum Haster Berg geschaffen werden, argumentiert die Fraktion; dadurch würde eine "wichtige Radweglücke" in der Gemeinde geschlossen. Insbesondere die Engstelle im Bereich der kleinen Wassermühle sollte bei dieser Gelegenheit für alle Verkehrsteilnehmer verbessert werden, so könne ein "wichtiger Beitrag zur Sicherheit der Radfahrer" geleistet werden.



Schönheitskur für den Niedersachsenkreisel?

Mit einem zweiten Antrag will die UWG zudem eine Umgestaltung des Kreisverkehrs Große Straße/Niedersachsenstraße bewirken. Durch den Ausbau der Großen Straße habe der zentrale Bereich von Wallenhorst in den vergangenen Jahren in besonderer Weise an Attraktivität gewonnen, heißt es; "umso unverständlicher" sei die "unattraktive Gestaltung" des Kreisels.

"Dieser Kreisel liegt an zentraler Stelle in der Ortsmitte von Wallenhorst und sollte eine angemessene Bepflanzung erhalten, idealerweise den Umwelt- und Klimaschutzbestrebungen der Gemeinde Wallenhorst entsprechen und letztendlich einfach repräsentativ aussehen", fordert Müssen im Namen der UWG. Sie regt an, den Kreisel "von seinem Steinbett zu befreien, die Drahtkörbe zu entfernen und für eine bienenfreundliche und ansprechende Bepflanzung zu sorgen".



Erst im Juni im Ausschuss

Der Wallenhorster Gemeinderat dürfte beide Anträge bei seiner nächsten Sitzung am 4. April zuständigkeitshalber an den Ausschuss für Bauen, Planen, Straßen und Verkehr verweisen, der dann in seiner Juni-Sitzung darüber beraten wird. Auf der Tagesordnung der nächsten Aussschusssitzung an diesem Donnerstag, bei der unter anderem das Radverkehrskonzept vorgestellt werden soll, stehen die beiden Vorstöße dementsprechend nicht.