Wallenhorst. Die Gemeinde Wallenhorst bringt ihr Radverkehrskonzept voran. Bei einem Arbeitstreffen am 28. März sollen Bürger ihre Ideen und Anregungen einbringen, bereits in dieser Woche befasst sich der Ausschuss für Bauen, Planen, Straßen und Verkehr mit dem Vorhaben. Im Herbst soll es abgeschlossen sein.

Dass Wallenhorst ein Radverkehrskonzept bekommen soll, hatte der Rat bereits Ende 2017 beschlossen, eine Förderzusage über 50 Prozent der Gesamtkosten von rund 30.000 Euro gab das Bundesumweltministerium im vergangenen Sommer. Nachdem die Verwaltung die Erstellung des Konzepts seit dem Herbst eher hinter den Kulissen vorbereitet hat, folgt nun der Schritt in die Öffentlichkeit.

Teil des Klimaschutzkonzeptes

Wie Klimaschutzmanager Stefan Sprenger erläutert, ist das Radverkehrskonzept ein Baustein des breiter angelegten Wallenhorster Klimaschutzkonzeptes. Ziel sei es, den Radverkehr in der Gemeinde sicherer zu machen und den Radverkehrsanteil deutlich zu steigern, sagt Sprenger - gerade für Alltagsstrecken sollen die Bürger demnach das Fahrrad anstelle des Autos nutzen.

Projektteam mit vielen Akteuren

Mit der Erstellung des Radverkehrskonzeptes hat die Gemeinde das Büro PGV Alrutz aus Hannover beauftragt, das bereits den sogenannten Butke-Kreisel im Ortsteil Lechtingen untersucht hatte – und empfahl, Fahrradfahrer hier durch den Kreisverkehr zu führen. Im Januar ist das auf Radverkehr spezialisierte Planungsbüro nun erneut tätig geworden: Da kam erstmals ein Projektteam zusammenkam, das die Erstellung des Radverkehrskonzeptes begleiten soll. Dazu gehören neben Sprenger weitere Verwaltungsmitarbeiter aus der Verkehrsbehörde, dem Team Ordnung und Verkehrssicherung, dem Team Planung und der Wirtschaftsförderung, aber auch externe Akteuren wie ADFC, Polizei, Verkehrswacht, Seniorenbeirat und die Schülervertretung der beiden weiterführenden Schulen.

Ein Netzplan als Arbeitsgrundlage

Das Projektteam erstellte im ersten Schritt einen sogenannten Netzplan, eine Bestandsaufnahme der meistbefahrenen Strecken in der Gemeinde. Darin verzeichnet sind Schulen, Kindergärten, Sportplätze, Nahversorger, Kirchen, kulturelle Einrichtungen, wichtige Arbeitgeber - Orte also, die gut mit dem Fahrrad angesteuert werden können:

Der Netzplan soll Arbeitsgrundlage für einen offenen Bürgerworkshop am Donnerstag, 28. März, sein, erläutert Sprenger. Dann sollen, moderiert vom Planungsbüro PGV Alrutz, Ideen und Anregungen der Bürger gesammelt werden: Was ist am dringlichsten? Welche Themen werden in Zukunft wichtig sein?

Bürgerbeteiligung erwünscht

Das Treffen werde "keine Frontalveranstaltung", versichert Sprenger, vielmehr könnten sich die Bürger an mehreren "Thementischen" aktiv einbringen. Dabei beschränke sich das Radverkehrskonzept nicht nur auf die Infrastruktur: Auch überdachte Stellplätze etwa seien ein Thema – "davon haben wir ja schon heute nicht genug", sagt der Klimaschutzmanager. Ebenso könnten Lademöglichkeiten für E-Bikes oder Förderprogramme wie jenes für Lastenfahrräder erfasst werden.

Anzeige Anzeige

Umsetzung ab Herbst

Zeitnah nach dem Workshop soll das Projektteam dann im April erneut zusammenkommen und die Vorschläge der Bürger prüfen und priorisieren, nach den Sommerferien ist dann ein weiteres Treffen für alle Bürger geplant. Beschlossen werden soll das Radverkehrskonzept im Herbst dieses Jahres, mit der Umsetzung soll anschließend nahtlos begonnen werden.

Direkt in die Politik

Sprenger hebt hervor, dass das Konzept von den politischen Gremien verabschiedet werden soll. Darauf weist auch Bürgermeister Otto Steinkamp in der Einladung zum Bürgerworkshop hin: „Die im Workshop erarbeiteten Ideen der Bürger werden somit direkt in die politischen Beratungen einfließen. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, dass sich möglichst viele Wallenhorsterinnen und Wallenhorster aktiv mit ihren Anregungen einbringen."