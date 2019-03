Wallenhorst Man nennt ihn auch den „Herr der Stimmen“: Schauspieler und Stimmtrainer Rainer Rudloff. Freitag und Samstag, 29. und 30. März, ist der Sprachakrobat wieder in Rulle und Osnabrück. Mit im Gepäck hat der Lübecker zwei Lesungen und ein Sprachseminar für Pädagogen, Lesementoren und andere Vorlesebegeisterte.

Am Freitag, 29. März, geht es um 16 Uhr unter dem Motto „Two 4 you – Du wählst dein Superbuch“ mit einer Lesung für Kinder im Grundschulalter und ihre Eltern los. Aus vier verschiedenen, verhüllten Büchern werden jeweils drei ausdruckskräftige Sätze vorgelesen. Welche zwei Titel Rainer Rudloff zum Leben erwecken soll, darüber stimmen im Anschluss die Kinder. Dann beginnt die Magie der Bücher: Rainer Rudloff zieht ein Kostüm, ein Requisit, eine Überraschung hervor und verwandelt sich vor den Augen des Publikums in einen Superhelden, einen Hobbit, einen pickeligen Jugendlichen, ein Sams. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sechs Euro und Kinder vier Euro (mit WKC 50 Prozent).

Sprachgewaltige Szenen

Um 20 Uhr geht es mit einer Lesung für Erwachsene weiter. Unter dem Titel „Unfassbar“ trägt Rudloff Auszüge aus den Beststellern „Die Wand“ von Marlen Haushofer und „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lund vor. Beide thematisieren auf ganz unterschiedliche Weise das Unbegreifbare, das plötzlich in das Leben von zwei Frauen eindringt. Freuen dürfen sich die Zuhörer auf eine spannungsgeladene Leseperformance, mit der Rudloff sein Publikum durch die stillen, sprachgewaltigen Szenen reißen wird. Der Eintritt beträgt 16 Euro (WKC und Studierende 50 %, Schüler frei).

Um lebendiges und nachhaltiges Vorlesen geht es am 30. März von 9 bis 14 Uhr in einem Praxisseminar, dass der Atem-, Sprech- und Stimmlehrer Rudloff in der Kinder- und Jugendbibliothek in Osnabrück anbietet. Das fünfstündige Seminar bietet eine Einführung in die Grundlagen guten Sprechens, eine anschauliche Erklärung der Parameter der Sprechgestaltung, praktische Übungen für Atmung, Stimme und Artikulation mit exemplarischen Lesecoaching Einzelner vor der Gruppe. Die Kursgebühr beträgt 29 Euro.

Eine Voranmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich: 05419997301 oder leseliesa@gmail.com.