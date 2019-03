Wallenhorst. Man kann die Kalorien ja wieder abtrainieren. Die große Vereinsfamilie von Blau-Weiß Hollage ließ sich die 17. Hollager Sportlermahlzeit schmecken und genoss dazu ein abwechslungsreiches Showprogramm mit „Schlagerpolizist Christian Cordalis“ alias Christian Böwer als Überraschungsgast.

Eine echte Überraschung war er eigentlich nicht, denn im normalen Abend-Zivil war Böwer schon vorher allgegenwärtig. Im Auftrag des blau-weißen Urgesteins und Chef-Organisators Alois Menkhaus bestritt er redegewandt die Moderation des Abends. Aber als er dann nach einer Pause im grellbunten Bühnen-Outfit in den Saal zurückkam und selber zum Programmpunkt wurde, war das schon eine große Überraschung.

Er fegte durch die Reihen, kletterte auf Stühle und rockte die Sportfamilie mit Udo-Jürgens-Evergreens, Wolfgang Petrys „Wahnsinn“ und den auf Blau-Weiß umgefärbten Sommerhit „Cordula Grün“. Einträchtiges Schunkeln war angesagt beim Bekenntnis „Ich war noch niemals in New York“. Zum Finale drehte Böwer mit der Ostkurven-Hymne „Wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück“ noch einmal kräftig auf. Fußballer Steffen Waldmann unterstützte mit einem umjubelten Solo auf der Luftgitarre.

Stampfkartoffeln und Sauerkraut

Hotten und Schunkeln war für die 140 Gäste nach der reichhaltigen Mahlzeit nicht die schlechteste Idee. Um die Ernährung in dieser Grünkohl-lastigen Jahreszeit nicht zu einseitig werden zu lassen, hatte das Organisationsteam um Alois Menkhaus und Peter Papke wiederum die bewährten Stampfkartoffeln und Sauerkraut mit Röstzwiebeln in der Küche des Gasthauses Barlag bestellt, dazu allerlei vom Schwein. Der Beamer warf „guten Appetit“ in neun Sprachen an die Leinwand – Peter Papke als Leiter des Inter-C-Teams ließ die zugehörigen Länder erraten. Und, welch Zufall, waren alle Teilnehmernationen des nächsten C-Jugend-Pfingstturniers darunter.

Verein weiterhin schuldenfrei

Vereinspräsident Gerd Strößner bezeichnete das vergangene Jahr 2018 als ein „sehr intensives Jahr“, das dem Schatzmeister einiges abverlangt habe. So sei die letzte Rate des Vereinsanteils an der neuen Trainingshalle von insgesamt 90 000 Euro abbezahlt worden. Hinzu kamen weitere größere Ausgaben für einen Aufsitzmäher und die Renovierung der Geschäftsstelle. Die Rücklagen seien jetzt aufgezehrt, aber die gute Nachricht lautet: „Wir sind weiterhin schuldenfrei.“ 2019 gebe es viel zu feiern: die Tennis- und die Tischtennis-Abteilung werden 50 Jahre alt, der Verein selbst 85 Jahre und das Inter-C-Pfingstturnier hat mit der 35. Auflage ebenfalls eine runde Zahl zu bieten.

Tennis ist wieder im Kommen

Die Tennis-Abteilung, die nach den Worten ihrer Leiter Paul-Georg Weiser und Siegfried Schaeffer nicht mehr so im Fokus steht wie noch zu Zeiten Boris Beckers und Steffi Grafs, bekam Gelegenheit, auf die Saisoneröffnung mit einem Tag der offenen Tür am 28. April hinzuweisen. In ihrem Werbeblock sprachen sie gezielt die ehemaligen Fußballer an, „bei denen die Knie nicht mehr so richtig mitmachen“: Aus ihnen würden in der Regel sehr gute Tennisspieler.

Futsal als neuer Trendsport?

Auch die „Futsaler“ stellten sich vor: Jürgen Böwer und Jochen Klein erklärten Futsal als eine Variante des Hallenfußballs, die mit einem „sprungreduzierten“ Ball und ohne Bande gespielt wird, dadurch nicht ganz so schnell, weniger verletzungsträchtig und auch für ältere Semester gut geeignet ist. Futsal habe eine große Zukunft vor sich. Bald werde man sicherlich sagen, „König Futsal regiert die Welt“, meinten Böwer und Klein mit einem Augenzwinkern.

Tanzgruppen von KKC und kfd

Das Showprogramm war so reichhaltig wie selten zuvor in der 16-jährigen Geschichte der blau-weißen Sportlermahlzeiten. Die „4 T’s“, nämlich die „Tanz-Teens Twenty-Ten“ des Kolping-Karneval-Clubs (KKC), berauschten als Indianer-Squaws mit sportiver Tanzkunst, einstudiert von Silke Hampel und Martina Unland. „Ihr lasst Euch von der politischen Bevormundung, nach der Indianer-Kostüme neuerdings rassistisch sein sollen, nicht beeindrucken“, lobte Peter Papke. In blau-weißen Fantasiekostümen, die natürlich auch der Schneiderwerkstatt von „Alwis“ Menkhaus entstammen, trat später „Dancing Queen“ als weitere KKC-Tanzgruppe auf, geleitet von Christina Middendorp. Ihr Showtanz folgte einem Medley aus bekannten Abba-Melodien.

Chor singt Motown-Hits

Eine dritte Tanzgruppe behauptete sich souverän gegen die deutlich jüngere Konkurrenz: „Los Cellulitas“, die Ü-30-Tanzgruppe aus den Reihen der kfd-Frauen, legte unter der Leitung von Birgit Bergmann eine schmissige Version von „Bella ciao“ auf das leider etwas beengte Parkett der Bühne. Wie in den Vorjahren steuerten die „Nightingales“ eingängigen Chorgesang bei. Sie überzeugten mit einem Medley aus unvergessenen Motown-Hits und in einem zweiten Durchgang im ganz neuen Dirndl-Look mit Schlagern der 50er- und 60er-Jahre.





Höhepunkt war das Vereinslied

Zwischendurch durften die Gäste im Saal auch selber singen. Peter Papke und Franz Langelage stimmten auf dem Akkordeon bekannte und beliebte Lieder wie die „geklaute“, aber passende Schalke-Hymne „Blau und weiß, wie lieb ich dich“ oder den Evergreen „Rosamunde“ an. Keiner konnte sich auf Textunsicherheiten herausreden, denn Ronnie Papke und sein PC warfen die Textzeilen gut lesbar auf die Leinwand. Finaler Höhepunkt war das Vereinslied „Wir sind blau, wir sind weiß, wir sind auf jeden Gegner heiß“, das zu Ehren seines Urhebers Peter Papke von den „Nightingales“ mit Unterstützung des ganzen Saals gesungen wurde.