Wallenhorst. Ein Konzert der ganz besonderen Art erlebte das Publikum am Samstagabend im ausverkauften Ruller Haus. Die als Klangduo auftretenden Musiker Hilmar Hajek und Jörg Elmar Kerll hatten mehr als 30 außergewöhnliche Instrumente mitgebracht, auf denen sie ihre 50 Zuhörer in fantastische Welten und weite Sphären entführten.

Im Fokus des Konzerts standen jedoch keine Lieder, sondern Klänge und auch Stille. "Es ist die Stärke von Klängen, dass man die Augen schließen und total in den Augenblick eintauchen kann", sagte Jörg Elmar Kerll nach dem Konzert. Während des Konzerts haben die Künstler nicht gesprochen, nichts erklärt und die Zuhörer verzichteten auf Applaus. Dadurch wurde eine besonders intime wie auch intensive Atmosphäre geschaffen, in der immer wieder die Augen geschlossen und die puren Klänge aufgenommen wurden.



Meditative Stimmung

Eine nahezu meditative Stimmung machte sich, auch dank des ausgeklügelten Lichtkonzepts, schnell im Saal des Ruller Hauses breit. Hajek und Kerll schafften es zeitweise sogar, eine Stille zu erschaffen, in der man wohl eine Stecknadel hätte fallen hören können. So konnten die Zuhörer voll und ganz in die Klangwelten abtauchen, den Augenblick genießen, meditieren und in sich gehen.

Selbstgebaute Instrumente im Saal verteilt

Benutzt wurden von den Musikern vielerlei klangerzeugende Naturinstrumente, die sich vor allem durch ihren Obertonreichtum oder die rhythmische Einsatzfähigkeit für das Klangkonzert im Ruller Haus hervorragend eigneten. Bei vielen der Klangerzeugern handelte es sich um Selbstbauten, die im gesamten Saal verteilt waren. So wurden die Instrumente nicht klassisch auf einer Bühne vor dem Publikum, sondern auch hinter und inmitten des Publikums gespielt, was nicht nur eine besondere Nähe zwischen Musikern und Zuhörern erzeugte, sondern auch die Wahrnehmung der Klänge verstärkte.





Talentierte Multi-Instrumentalisten

Neben Klangschalen in unterschiedlichen Größen, verschiedenen Gongs und mehreren Trommeln, kamen auch Röhrenglocken, australische Didgeridoos, Tibethörner oder eine Guzheng - eine chinesische Zither - zu Gehör. Dabei erwiesen sich Hilmar Hajek und Jörg Elmar Kerll als unglaublich talentierte Multi-Instrumentalisten, wenn sie zum Beispiel parallel auf Klangschale und Gong oder auf Didgeridoo und Rahmentrommel spielten. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem ein Theremin. Bei dem 1920 erfundenen elektronischen Musikinstrument handelt es sich um das einzige Instrument, das berührungslos gespielt wird und dabei direkt Töne erzeugt.

Reise ins Innere

Mit ihrer Musik ermöglichte das Klangduo den Zuhörern eine Reise in ihr Inneres und einmal rund um die Welt. Gute anderthalb Stunden lang schafften es die Musiker, den Alltag vergessen zu machen, Ruhe und Entspannung zu finden. "Es war ein Erlebnis, in den Klängen zu baden", fasste eine Konzertbesucherin das Konzert treffend zusammen.