Wallenhorst. Elektroautofahrer können ab sofort auch im Wallenhorster Ortsteil Lechtingen auftanken. Auf dem Volksbank-Parkplatz nahmen Bürgermeister Otto Steinkamp, einige Ratsmitglieder und ein Vertreter der Stadtwerke Osnabrück offiziell die dritte Ladesäule in der Gemeinde in Betrieb.

Mit zwei Ladepunkten à 22 Kilowatt ermöglicht die Schnellladesäule das gleichzeitige Aufladen von zwei Elektrofahrzeugen: „Bei einem E-Auto bis 300 Kilometer Reichweite dauert die Ladezeit etwa eineinhalb Stunden“, erläuterte Björn Fütz von den Stadtwerken am Beispiel eines Renault Zoe. Das Osnabrücker Energieunternehmen hat die Ladesäule in Kooperation mit den Gemeindewerken Wallenhorst (GWW) realisiert. 15 000 Euro kostet die Installation, 40 Prozent schießt der Bund dazu. Die Nutzung der Ladestation sei noch kostenlos, das würde sich jedoch Im Laufe des Jahres ändern. Über die Preisstruktur könne er aktuell noch nichts näheres sagen.

Ladesäule für Fernverkehr interessant

Damit werde das Klimaschutzkonzept der Gemeinde weiter umgesetzt, stellte Bürgermeister Steinkamp fest: „Es ist für die Gemeinde wichtig, dass wir das neue Angebot der E-Mobilität unterstützen und in jedem Ortsteil geladen werden kann.“ Interessant sei die Ladesäule für die E-Autofahrer, die etwa als Bewohner eines Mehrfamilienhauses über keine Ladestation, kurz Wallbox, verfügen, ergänzte Klimaschutzmanager Stefan Sprenger. Aufgrund der Nähe zur Autobahn sei die Ladesäule auch für den Fernverkehr eine Option.

Gemeindewerke zeigen Flagge

UWG-Ratsherr Stefan Düing begrüßte, dass nun auch im Zentrum von Lechtingen eine Ladesäule für Elektroautofahrer zur Verfügung steht: „Beim Ausbau der Ladeinfrastruktur wollen wir alle Ortsteile gleich behandeln. Daher ist es nur logisch, dass auch in Lechtingen eine Ladestation angeboten wird." Der Standort in unmittelbarer Nähe von Arztpraxen und Therapieeinrichtungen ermögliche, zukünftig den Termin mit der Aufladung des Fahrzeugs zu verbinden. SPD-Ratsherr Guido Pott stellte fest: „Wenn wir die Klimaschutzziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen wollen, ist es wichtig, die Ladeinfrastruktur in der Gemeinde weiter auszubauen.“ Die Gemeindewerke zeigten durch ihre Beteiligung nicht nur Flagge in puncto E-Mobilität, erklärte der GWW-Aufsichtsratsvorsitzende weiter, sondern würden auch sichtbarer für die Wallenhorster Bevölkerung werden.

Gemeinde fördert Ausbau der E-Mobilität

Beim Ausbau der E-Mobilität fährt die Gemeinde zweigleisig: So würden private Ladestationen aktuell mit 500 Euro bezuschusst, sagte Sprenger. Diese machten mit 80 Prozent den Löwenanteil an der Deutschland weiten Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge aus. Nach Ladesäulen in Wallenhorst und Hollage geht damit die dritte Ladesäule in Betrieb.

Im Laufe des Jahres soll im Rahmen der Dorferneuerung auch in Rulle eine E-Zapfstation installiert werden. Die Naturstrom-AG plane außerdem, vor dem Edeka-Center in Hollage eine Ladesäule zu errichten, teilte der Bürgermeister mit.