Wallenhorst. Im sportlichen Rahmen fand in dieser Woche das 25. Wallenhorster Unternehmerfrühstück statt. Markus Richter, Geschäftsführer des Fitnessstudios "Formstark", und sein Team stellten im neuen Trainingsraum das zukünftige Kurskonzept vor.

„Das ist fast schon Silberhochzeit“, meinte Bürgermeister Otto Steinkamp angesichts des runden Jubiläums des Treffens, das die Wirtschaftsförderung der Gemeinde und der Marketingverein „Wir für Wallenhorst“ mehrmals im Jahr ausrichten. Zahlreiche Wallenhorster Unternehmer nutzten einmal mehr die Gelegenheit zum schnellen Austausch bei Kaffee und belegten Brötchen. Bevor es jedoch ans Büffet ging, gab es einen Einblick in das neue Trainingsangebot der "Formstark-Lounge".

Neues Kursangebot

Seit sechs Jahren betreiben Markus Richter und sein Kompagnon Christian Böll die Formstark-Lounge im Wallenhorster Zentrum. Das bisherige Individualtraining soll jetzt durch ein Kursangebot ergänzt werden. In einem Raum im Nachbargebäude, unmittelbar an die Formstark-Lounge angrenzend, sollen zukünftig Fitness- und Gesundheitskurse angeboten werden, die von Faszientraining bis zu Bewegungsschulungen reichen. In Kooperation mit der AOK bietet Formstark außerdem ab sofort Präventionskurse wie etwa eine Rückenschule oder Kraft-Ausdauertraining an, die auch von anderen gesetzlichen Krankenkassen bis zu 100 Prozent übernommen werden. Auch für Unternehmer, sagte Richter, sei das neue Angebot interessant: „Bis zu 500 Euro pro Mitarbeiter und Jahr stehen steuerfrei für Gesundheitsförderung zur Verfügung.“ Am Sonntag, 17. März, können sich Interessierte an einem Tag der offenen Tür ein Bild von den neuen Räumlichkeiten machen.

Kinderfest der Bürgerstiftung mit Hollandmarkt

Seit jeher bietet das Unternehmerfrühstück auch eine Plattform für die Ehrenamtlichen vor Ort. So gab der Ehrenamtsbeauftragte der Gemeinde, Konrad Bayer, einen Einblick in seine Arbeit, Annegret Rethmann stellte für die Wallenhorster Bürgerstiftung das Programm für 2019 vor. Dazu zählen neben dem Wallenhorster Bürgerdinner am 21. Juni das traditionelle Kinder- und Jugendfest, das in diesem Jahr mit einer Neuerung stattfinden wird: „Wir wollen auch Besucher ansprechen, die keine Kinder haben“, sagte Rethmann. Ein großer Hollandmarkt vom Rathaus bis zur Niedersachsenstraße soll das Spiel- und Mitmachfest am 18. August ergänzen. Ein Weihnachts- und Benefizkonzert am 7. Dezember in der Ruller Wittekindshalle mit der Kempen-Bigband soll zum Ende des Jahres Geld für Kinder- und Jugendprojekte in die Kasse spülen.

Pflanz-Flashmob beim Frühlingserwachen

Hans-Jürgen Klumpe brachte die aktuellen Projekte des Marketingvereins in Erinnerung. Dass der verkaufsoffene Sonntag aktuell von den Verwaltungsgerichten gekippt wird, hat den Marketingverein erfinderisch gemacht: „Aus einem Aktionstag machen wir einen Aktionsmonat“, so Klumpe. Von Mitte März bis zum 20. April wird es daher ein verlängertes Frühlingserwachen geben, bei dem Moonlight-Shoppings und ein Pflanz-Flashmob zwei von vielen Aktionen sind. 10.000 Tütchen Pflanzensamen sollen am 12. April unter anderem im stillgelegten Wasserlauf im Wallenhorster Zentrum in zahlreiche Blumenkübel gepflanzt werden.