Wallenhorst. Bürgermeister Otto Steinkamp kann aufatmen, denn er hat wieder die Macht im Wallenhorster Rathaus. Am Veilchendienstag gaben die Karnevalsvereine die Schlüssel zurück und beendeten damit die närrische Zeit in der Session 2018/2019. Zuvor verwandelten sie das Rathausfoyer jedoch noch einmal in eine Jeckenhochburg.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm wurde dazu am Dienstagvormittag aufgefahren, um die Rückgabe der Rathausschlüssel zu zelebrieren und den weit über 100 anwesenden Gäste einen jecken Abschluss zu bereiten. "Als Ehrengardist der Blau-Weißen Garde bin ich mit Pfarrer Schöneich an der Hand wie Don Camillo und Peppone durchs närrische Land gezogen", so Otto Steinkamp. "Aber jetzt, liebe Närrinnen und Narren, sucht woanders euer Glück und gebt mir die Rathausschlüssel schnell zurück."



Gesang und Geschunkel

Doch bevor die Blau-Weiße Garde, der Kolping-Karneval-Club Hollage, die Katholische Frauengemeinschaft Hollage und die Katholische Frauengemeinschaft Rulle die Schlüssel herausrückten, wurde erst einmal ausgiebig gesungen und geschunkelt. Zur Melodie von Helene Fischers "Atemlos" gab es einen neuen Text auf den Wallenhorster Karneval zu hören, was mit einem "Holla helau", "Rulle helau", "Lechtingen alaaf" und "Wallenhorst kikeriki" gefeiert wurde.

Bürgermeister durch den Kakao gezogen

"Wir haben die Mitarbeiter im Rathaus gefragt, was der Otto hier so macht. Wir bekamen keine Antwort, aber alle haben herzlich gelacht", so Sitzungspräsident Ansgar Speer, der den Bürgermeister ordentlich durch den Kakao zog und anmerkte, dass Steinkamp beim Umzug am Ossensamstag sehr engagiert Kamelle geworfen habe. "Respekt, Sie standen Ihren Mann. Dass ein so hoher Beamter überhaupt zwei Stunden durcharbeiten kann."

Viel Applaus für Funkenmariechen und Prinzengarde

Anschließend tanzten Pia Luisa Strößner und Lilith Wesselkamp, die Kinder-Funkenmariechen vom KKC Hollage, bevor die Gesangstruppe "Trio fatal" mit umgedichteten Songs unterhielt und für ausgelassene Partystimmung im Rathaus sorgte. Auch für den Auftritt des Funkenmariechens der Blau-Weißen Garde, Ronja Britzwein, gab es viel Applaus. Ohnehin waren die Tanzdarbietungen, später auch von der KKC-Prinzengarde, die Höhepunkte der Veranstaltung und erhielten den meisten Applaus.





Pfarrer Schöneich als Entertainer

Pfarrer Dietmar Schöneich, der schon von Berufswegen her ein guter Redner ist, erwies sich in seinem Vortrag auch noch als hervorragender Entertainer, bevor die Katholische Frauengemeinschaft Hollage in Sträflingskleidung mit den Präsidentinnen Birgit Bergmann und Rita Stolte als amerikanische Cops, die ihr Amt nach sieben Jahren abgeben, für eine sehenswerte Tanzeinlage einmarschierte.

Wenige Worte führen im Rathaus zum Ziel

"Auf eine Ansprache bin ich gar nicht vorbereitet", zeigte sich Klaudia Günzel von der Katholischen Frauengemeinschaft Rulle überrascht, als sie den Schlüssel an den Bürgermeister übergab. "Man muss nicht immer viel sagen im Rathaus, um ans Ziel zu kommen", konnte Otto Steinkamp sie unter dem Gelächter der Anwesenden beruhigen. "Das wird jetzt eine böse Angelegenheit", merkte Sitzungspräsident Ansgar Speer an, als das Prinzenpaar Dennis und Maren Boese und Vereinspräsident Christian Boese von der Blau-Weißen Garde den Schlüssel herausgaben. Mit dem Männerballett des KKC ging die zweistündige Veranstaltung zu Ende, bevor es mit dem Bus nach Hollage ging, wo weitergefeiert wurde.