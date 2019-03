Wallenhorst. Sie hat den Hospizgedanken nach Wallenhorst gebracht: Laure Meierrose. Für ihr langjähriges Engagement für die „Ökumenische Hospizgruppe Wallenhorst“ wurde sie kürzlich mit dem Ehrenpreis des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes (DHPV) in der Kategorie Ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

„Es ist Menschen wie Laure Meierrose zu verdanken, dass aus der ehemals kleinen Pflanze Hospizarbeit ein veritables, fruchtbares Gewächs geworden ist“, heißt es in der Laudatio des DHPV über die Preisträgerin, die 1995 zusammen mit dem damaligen Pastor der evangelisch-lutherischen Andreasgemeinde Burghard Klemenz die „Ökumenische Hospizgruppe Wallenhorst“ gegründet hat. Die kleine Pflanze Hospizarbeit hatte seinerzeit in Osnabrück bereits erste kleine Wurzeln geschlagen, als ein Vortrag über das noch neue Thema bei Meierrose nachhaltige Wirkung zeigte. Eigene Erfahrungen mit dem frühen Tod von ihr nahestehenden Menschen oder auch ihr Wissen als Krankenschwester um den mitunter unwürdigen Umgang mit Schwerstkranken ließen der Faszination schon am nächsten Tag Taten folgen.

„Das können wir auch“

Im Gespräch mit Pastor Klemenz sei schnell klar geworden: „Das können wir auch. Und: Wir müssen es ökumenisch machen“, erinnert sich Meierrose. Wenn die 70-Jährige über ihr Leben und ehrenamtliche Arbeit spricht, klingen immer noch ihre französische Wurzeln durch. Aufgewachsen in den französischen Alpen und einem Vorort von Paris hat die Liebe sie in den 1970er Jahren nach Wallenhorst geführt. Drei Kinder hat sie bekommen, die ihr mittlerweile vier Enkelkinder geschenkt haben. Zu einem ersten Infoabend über das in Wallenhorst noch einigermaßen ungekannte Thema Sterbebegleitung im November 1994 kamen 35 Menschen, 12 meldeten sich an für eine Ausbildung zur Sterbebegleiterin. Meierrose selbst absolvierte außerdem eine Zusatzausbildung in Palliativpflege und nahm im Pflegeheim St. Josef ihre Arbeit als Krankenschwester wieder auf.

Lebensqualität hoch halten

Im Sommer 1995 hatte sie ihren ersten Einsatz bei einem schwerkranken Menschen. Der Leitgedanke der Palliativversorgung, die abgeleitet von Pallium, dem lateinischen Begriff für Umhang, den Menschen liebevoll wie einem Mantel in seiner Schwäche umhüllen will, ist dabei ihr Ansatz: „Sie können schlafen, ich bin da“, ist das Gefühl, das Meierrose den kranken Menschen geben will, wenn sie ein bis zweimal pro Woche zu ihnen kommt, an ihrem Bett sitzt, kleine Handreichungen macht oder eben einfach nur da ist. Dabei die Lebensqualität des Menschen bis zu seinem Tod durch ausgewogene Schmerzmedikation so hoch wie möglich zu halten, ist das eine, den Menschen in seiner Krankheit und Angst ernst zu nehmen, das andere, was die Sterbebegleitung ausmacht: „Man muss authentisch und ehrlich sein. Ich muss zuhören können und mich trauen, Gefühle anzusprechen“, weiß Meierrose und ist überzeugt: „Von den meisten Menschen bekommt man eine Antwort, weil sie dankbar sind, dass einer es wagt.“ Wird ihr gerade von jüngeren schwerstkranken Menschen die Frage nach dem „Warum“ gestellt, gebe sie offen zu, darauf keine Antwort zu haben. „Ich finde das auch traurig“, würde sie dann sagen, „aber wir wollen uns gemeinsam Mühe geben, dass wie diese Phase so gut wie möglich gestalten.“

Akzeptanz der Hospizarbeit gestiegen

Seit dem Start der Hospizgruppe habe sich viel verändert, sagt Meierrose, die auch langjährig für die Koordination der Begleitungen zuständig war: „Sterben ist kein Tabuthema wie vor 25 Jahren.“ Auch die Arbeit der ehrenamtlichen Sterbebegleiter werde mittlerweile selbstverständlicher angenommen: „Die Menschen trauen sich, Hilfe zu holen. Es wird akzeptiert.“ Seit der Gründung hat die Hospizgruppe an die 155 Menschen betreut, pro Jahr durchschnittlich 18 Menschen. Auch für die Hinterbliebenen gibt es seit 2007 ein Angebot: Zusammen mit Rita Stolte rief sie zusätzlich das "Café Oase" zur Begleitung von Trauernden ins Leben.

Wieder mehr Zeit für Hobbys

Aus dem Leitungsteam hat sie sich vor einiger Zeit zurückgezogen und ihr Amt an Renate Röhner-Kro abgegeben. Sie hat nun wieder mehr Zeit für ihre zahlreichen Hobbys: Laure Meierrose unterhält drei Französischkreise, unternimmt Reisen mit dem Museum- und Kunstverein und ist Mitglied im Ökumene-Kreis. Als Hospizbegleiterin und als Co-Leitung des Trauercafés Oase wird sie sich auch weiterhin für schwerstkranke Menschen und deren Angehörige einsetzen. Nach dem Grund für diesen unerschütterlichen Einsatz für Sterbende und Trauernde gefragt, zitiert sie mit einem Augenzwinkern den Reformator Martin Luther: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“