Wallenhorst. Indien gilt als Schwellenland und legt Jahr für Jahr ein Wirtschaftswachstum hin, von dem westliche Industriestaaten nur träumen. Braucht es da überhaupt noch Hilfe aus Deutschland? Ja, sagt der in Wallenhorst-Rulle ansässige Verein Indienhilfe Deutschland (IHD). Er begeht sein zehnjähriges Bestehen.

Gründer und Vorsitzender ist der Ruller Unternehmensberater Jürgen Fluhr. Er und seine Frau Gabriele hatten ein Schlüsselerlebnis bei einer privaten Indienreise 2007. In Kalkutta begleiteten sie eine Armenspeisung des katholischen Pilar-Ordens. Unvermittelt legte eine indische Mutter Gabriele Fluhr-Culemann ihr vier Wochen altes Baby in die Arme und bat sie, es zu behalten und mit nach Europa zu nehmen. Das war natürlich nicht durchführbar und von Fluhrs auch nicht gewollt. Aber dieses Erlebnis hinterließ einen tiefen Eindruck bei ihnen. „Wer das Elend der indischen Kinder mit eigenen Augen gesehen hat und nicht total abgestumpft ist, der muss einfach handeln.“ Ehepaar Fluhr handelte. Auf dem Rückflug beschlossen sie, einen Indien-Hilfsverein zu gründen.







Der Unternehmensberater Jürgen Fluhr ist schon von Berufs wegen viel in der Welt herumgekommen und hat dabei große Armut kennengelernt, „aber so viel geballtes Elend wie in den Slums von Kalkutta und Bombay, aber auch unter der indischen Landbevölkerung habe ich vorher noch nirgendwo gesehen.“, sagt er. Immer noch 46 Prozent der indischen Kinder seien unter- oder mangelernährt, 65 Millionen der 6- bis 14-jährigen Kinder gingen nicht zur Schule.

Wachstum ohne Wohlfahrt

Das Wachstum der indischen Volkswirtschaft komme der Masse der armen Bevölkerung nicht zugute. Korrupte Verwaltungen und das herrschende Kastensystem, das soziale Durchlässigkeit verhindere, sieht der Betriebswirt und Schweißfachingenieur als Ursachen. Der Hinduismus stehe der Wohlfahrt für alle nach unserem westlichen Verständnis im Wege. Gläubige Hindus fänden sich mit ihrem vorbestimmten Schicksal ab, sei es auch noch so armselig, und hofften, dass sie es nach ihrer Wiedergeburt umso besser träfen.

Tausende von Toten

Jürgen Fluhr fand in Pater Franklin Rodrigues vom Pilar-Orden die Vertrauensperson vor Ort, die schon eine Hilfsinfrastruktur aufgebaut hatte. Ältere Kontakte der Osnabrücker Domschule zu Franklin halfen dabei. Die Ordensleute betreiben im zentralindischen Bhopal eine Schule. Bhopal war ausgesucht worden, weil hier die Not nach der Chemie-Katastrophe von 1984 mit Tausenden von Toten und hinterbliebenen Waisenkindern besonders groß war. Die Pilar-Brüder betreuen auch Kinder von Eltern, die sie nicht ernähren können und sie deshalb der Straße überlassen hatten. Es ist eine Ganztagsschule im besten Sinne: Die Kinder bekommen zu essen und ein Bett für die Nacht. Das Allerwichtigste ist jedoch: Sie lernen lesen und schreiben, sie erhalten Zugang zu Bildung und handwerklichen Fertigkeiten, sie haben die Chance, dem Teufelskreis von Armut, Unwissenheit in Grundbegriffen der Hygiene, dadurch verursachten Krankheiten wie Lepra und Tuberkulose und einer lebenslangen Abhängigkeit von Almosen oder der Schuldknechtschaft gegenüber Grundherren zu entkommen.

Dank der Unterstützung durch die im Dezember 2008 gegründete „Indienhilfe Wallenhorst“ unterhält der Pilar-Orden mittlerweile Armenschulen, Waisenheime, Kindergärten, Nähschulen und Leprastationen. Die Alphabetisierungsrate ist in den Gebieten, in denen die Pilar-Fathers tätig sind, von 64 auf über 80 Prozent gestiegen. Zurzeit werden 3000 Kinder in den verschiedenen Einrichtungen betreut. Mädchen genießen die gleichen Rechte wie Jungen, was für die indische Gesellschaft ansonsten nach wie vor untypisch ist.

Gütezertifikat des Deutschen Spendenrats

Was mit einer Spendendose in Rulle angefangen hat, ist in den zehn Jahren zu einem stattlichen Verein geworden, der das Gütezertifikat des Deutschen Spendenrats (DSR) verliehen bekommen hat. „Nach den Richtlinien etwa des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen darf eine zertifizierte Institution maximal 30 Prozent des Spendenaufkommens für die eigene Verwaltung und Werbung ausgeben. Wir liegen bei fünf Prozent, damit unterbieten wir jede der großen karitativen Hilfsorganisationen“, berichtet Fluhr nicht ohne Stolz. Er selbst arbeitet ehrenamtlich, genau wie weitere 37 mit Aufgaben betraute Mitglieder. Bezahlt werden nur eine hauptamtliche Verwaltungsmitarbeiterin und eine 450-Euro-Kraft. Alle Reisen der Vereinsmitglieder nach Indien gehen auf private Rechnung.

267 Mitglieder

2012 erfolgte die Umbenennung in Indienhilfe Deutschland (IHD), weil der Einzugsbereich an Mitgliedern und Förderern weit über das Osnabrücker Land hinausgewachsen war. 267 Mitglieder zahlen einen überschaubaren Mitgliedsbeitrag von fünf Euro im Monat – freiwillig natürlich auch mehr. Aber mit fünf Euro lässt sich schon viel erreichen: „Das Leben in Indien ist nach unseren Begriffen nicht teuer“, sagt Gabriele Fluhr, „schon für fünf Euro im Monat kann man ein Kind vor dem Hungertod bewahren, für weitere 15 Euro kann man es kleiden und in die Schule gehen lassen.“





Nur mit den Mitgliedsbeiträgen lässt sich das mittlerweile auf sechsstellige Beträge angewachsene jährliche Spendenaufkommen natürlich nicht erklären. Ein großer Teil von Jürgen Fluhrs Arbeitspensum ist damit ausgefüllt, bei Stiftungen und staatlichen Organisationen Projektgelder einzuwerben. Derzeit arbeitet er mit voller Kraft auf den Baubeginn des Berufsbildungszentrums Bhopal (BBZB) hin, in dem Pater Franklins vormalige Schüler in betriebswirtschaftlichen und technischen Berufen ausgebildet werden und damit einen sicheren Weg aus der Armut erhalten sollen. Denn eines ist klar: Jedes Jahr müssen 100 bis 200 Schüler Franklins Schulen und Hostels verlassen, um Platz für neuaufgenommene Kinder zu machen. Damit sie nicht in die Spirale aus Hunger, Angst und Ausbeutung zurückfallen, brauchen sie eine gute Berufsausbildung, die in Indien allerdings Geld kostet und höheren Schichten vorbehalten ist. Für die Anschubfinanzierung verhandelt Fluhr mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und dem Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Dank der Hilfe auch der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ steht die Finanzierung des ersten Bauabschnitts bereits.

Dauerhafte Selbsthilfe

Mit vielen kleineren Projekten wird ein weniger großes Rad gedreht und gleichwohl direkte Hilfe geleistet. Fluhr und sein Team knüpfen persönliche Beziehungen zwischen Spendern und Hilfeempfängern etwa durch Kinder-Patenschaften, Ausbildungs-Patenschaften und personalisierte Spenden-Zertifikate über beispielsweise einen Mangobaum, eine Bananenstaude, Saatgut, eine Ziege oder einen Dorfbrunnen. „Besonders die Ziegen laufen richtig gut“, erklärt Fluhr. Für 50 Euro finanziert der Spender eine Ziege, die an eine arme Familie gegeben wird. Diese erhält die Auflage, den ersten weiblichen Nachwuchs der Ziege an die nächste arme Familie weiterzugeben. So wirkt das Projekt wie ein Schneeballsystem zur dauerhaften Selbsthilfe und trägt dazu bei, Landflucht zu vermeiden.

Interkulturelles Lernen fördern

Ein wichtiges Anliegen der IHD ist es, deutsche Kinder in die Kontakte mit Indien einzubeziehen. Acht deutsch-indische Schulpartnerschaften und eine Kindergarten-Partnerschaft wurden mittlerweile etabliert, wobei alle Schulformen von Grundschulen bis zu Gymnasien im Osnabrücker Land vertreten sind. „Wir wollen damit interkulturelles Lernen fördern“, sagt Fluhr. Verständnis für die Lebensumstände im Partnerland, Akzeptanz und Wertschätzung sollen durch Briefkontakte zwischen Schülern, aber auch zwischen den Lehrern, Austausch von Fotos und besondere Aktionen gefördert werden. Schulpartnerschaften bieten Lernfelder für Themen wie Friedens- und Menschenrechtserziehung, entwicklungs- und wirtschaftspolitische Bildung, Umwelterziehung, globales Lernen, interreligiöser und interkultureller Dialog und Wahrnehmung von sozialer Verantwortung. Weitere Informationen: www.indienhilfe-deutschland.de.