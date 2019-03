Wallenhorst. Dass sein Traum so schnell platzen würde, dachte Ahmet Bro nicht. Nach nur sieben Monaten musste er den Orient-Markt in Hollage wieder schließen. Die Gemeindeverwaltung sucht nun einen Nachmieter für die Räume.

Als Bro im März vergangenen Jahres seinen Orient Markt eröffnete, war er hoch motiviert. Sein Traum sollte Wirklichkeit werden. Er wollte einen orientalischen Lebensmittelhandel in Hollage etablieren. Die Idee dazu sei ihm gekommen, als er selbst einmal mit dem Bus - sein Auto war zu der Zeit kaputt - zum Einkaufen nach Osnabrück fahren musste.

Arabische Lebensmittel und Bügelservice

"Ein Orient Markt mit türkischen und arabischen Spezialitäten fehlt uns in Wallenhorst", dachte er sich damals. Zwei Jahre lang habe er dann nach dem richtigen Standort gesucht. Das ehemalige Ideenhaus in Hollage sei für ihn der optimale Standort gewesen. Schließlich lebt er selbst seit Jahren im Ort. Auf 132 Quadratmetern bot er von März bis Oktober vergangenen Jahres arabische Lebensmittel an, gepaart mit einem Bügelservice. "Darum hat sich meine Freundin gekümmert", so Bro. Leider blieb der erhoffte Kundenzulauf aus. Zwar sei das Bügelstudio gut angenommen worden, aber allein damit hätte man sich nicht über Wasser halten können. "Die Miete war einfach zu hoch und ich hatte mir auch mehr Unterstützung von der Gemeinde erhofft", sagt der ehemalige Unternehmer.

Feierabend nach nur sieben Monaten

Auch habe ihn der ganze Papierkram überfordert. Sein Entschluss, den Orient Markt nach nur sieben Monaten wieder zu schließen, habe ihm eine große Last von den Schultern genommen. Leider habe er für die ganzen Lebensmittel keinen geeigneten Lagerraum gefunden, sodass er den größten Teil habe verschenken müssen. Seit Kurzem arbeite er bei einem Schausteller im Ort, bei dem er auch vor seiner Selbständigkeit aus Aushilfe tätig gewesen sei. "Jetzt geht es uns wieder besser", sagt er.

Gemeinde bedauert Geschäftsaufgabe

Gegen die Vorwürfe von Bro wehrt sich die Gemeindeverwaltung vehement. "Wir haben zum Einrichten die Geschäftsräume für vier Wochen mietfrei zur Verfügung gestellt, weiterhin haben wir die Miete wegen ausbleibender Umsätze gemäß Änderungsmietvertrag ab dem 1. September um 50 Prozent reduziert und schließlich das Mietverhältnis ohne die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist aufgehoben", erklärt Rüdiger Mittmann auf Anfrage unserer Redaktion. Mehr Unterstützung sei nicht tragbar gewesen. Natürlich bedauere die Gemeinde trotzdem, dass das Konzept des Orient Markts nicht aufgegangen sei.

Neuer Mieter gesucht

Nun stehen die Räume wieder leer und die Gemeinde sucht einen neuen Mieter. Da sie im Gebäude der Erich-Kästner-Schule liegen komme nur eine schulverträgliche Nutzung in Frage, beispielsweise aus dem Bereich der Dienstleistungen oder dem Einzelhandel. Ausgeschlossen seien dagegen gastronomische Einrichtungen oder Spielotheken, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Die Verhandlungsbasis des Mietpreise liege bei 6,50 Euro pro Quadratmeter und die Räumlichkeiten seien bis auf eine Stufe vor dem Eingang barrierefrei.

