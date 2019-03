Wallenhorst. An die 800 Schüler aus Wallenhorst und Umgebung hatten in dieser Woche die Möglichkeit, eine Vielzahl von Ausbildungsberufen praktisch kennenzulernen. Bereits zum zweiten Mal brachte der Berufsorientierungsparcours – kurz B.O.P. – Jugendliche und regionale Unternehmen im Wallenhorster Schulzentrum zusammen.

Dort präsentierte sich ein breiter Branchenmix aus 40 Wallenhorster und regionalen Unternehmen: Kaufmännische Berufe waren genauso vertreten wie Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie, der Logistik- und Speditionsbranche, dem Metall, Maschinen- und Anlagenbau, Gesundheitswesen Baugewerbe. Über Ausbildungsmöglichkeiten im öffentlichen Dienst informierten die Polizei und der Landkreis.

Arbeitsprobe im Focus

Im Mittelpunkt der Kontaktaufnahme zwischen Schülern der 8. und 9. Klassen und den Betrieben steht die berufsspezifische Tätigkeit: „Wir wollen keine Messestände oder dass die Jugendlichen nur kleine Werbegeschenke abgreifen. Die Schüler sollen sich ganz auf die Arbeitsprobe konzentrieren und darüber mit dem Beruf in Kontakt kommen“, erläuterte Kerstin Hüls von der Servicestelle Schule-Wirtschaft der Maßarbeit. Die im Landkreis Osnabrück angesiedelte Servicestelle organisiert B.O.P. gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Wallenhorst sowie der Alexander- und Realschule. Ein wichtiger Aspekt für das Organisationsteam: „Wir möchten die Schüler möglichst vorbereitet losschicken“, so Hüls weiter. Bereits im Vorfeld müssen sich die Jugendlichen für sechs Ausbildungsbetriebe entscheiden und den Rundgang in einem Laufbuch dokumentieren. Schüler wie Unternehmen haben darüber hinaus die Möglichkeit, durch den Austausch von Visitenkarten miteinander in Kontakt zu bleiben.

Auszubildende gesucht

In Kontakt mit Jugendlichen kommen, möchte unter anderem der Wallenhorster Dachdeckerbetrieb Hörnschemeyer: „Es ist sehr schwierig, junge Leute für den Beruf des Dachdeckers zu gewinnen“, berichtete Geschäftsführerin Ina Hörnschemeyer: „Wir haben in diesem Jahr überhaupt keinen Auszubildenden.“ Viele Jugendliche würden eine Arbeit im Büro dem trotz einiger Erleichterungen immer noch harten Handwerksberuf vorziehen. Die Ansprüche des Betriebes an die Arbeitsprobe sind eher gering: „Mut zum Handwerk, dass man sich etwas zutraut. Das ist ja ein völlig fremdes Terrain“, meinte Hörnschemeyer mit Blick auf Brenner und Heißluftfön. Am Stand der Völkerschule Osnabrück konnten die Jugendlichen Einblick in die die Ausbildung zur Pharmazeutischen Assistentin (PTA) nehmen: „Wir vermitteln hier, welche Tätigkeiten in einer Apotheke im Hintergrund stattfinden“, erläuterte Lehrerin Elisabeth Grade, die drei Schüler erste Erfahrungen an der Kapselfüllmaschine machen ließ. Finja Bodensiek, Schülerin des Angelagymnasiums, hat bereits am Zukunftstag in den Beruf der PTA hineingeschnuppert und wollte diesen Einblick nun vertiefen: „Ich fand das ganz spannend, dass man auch selbst Medikamente herstellen konnte“, meinte die 14-Jährige. Auch PTAs, betonte Grade, würden händeringend gesucht.





Eltern mit ins Boot genommen

Zum ersten Mal hat B.O.P. auch die Eltern mit ins Boot genommen. Am Vorabend waren sie eingeladen, gemeinsam mit ihren Kindern Ausbildungsmöglichkeiten bei 32 teilnehmenden Betrieben auszuloten oder sich von Vertretern der Jugendberufsagentur beraten zu lassen. Landrat Michael Lübbersmann begrüßt diesen zusätzlichen Baustein: „Die Eltern haben immer noch einen großen Einfluss auf die Berufswahl der Kinder und einen erheblichen Anteil daran, dass die Ausbildung zu Ende geführt wird.“ Die Resonanz auf das zusätzliche Angebot sei groß gewesen, berichtete Realschulleiter Stefan Schmidt. 140 Eltern hätten sich für den Informationsabend angemeldet.

Am Berufsorientierungsparcours haben neben der Wallenhorster Real- und Hauptschule auch die Angelaschule Osnabrück, die Johannes-Vincke-Schule Belm, die Hauptschule und die Wilhem-Busch-Förderschule Bramsche teilgenommen.