Wallenhorst Gastredner beim Grünkohlessen des CDU-Ortsverbands Hollage war der Generalsekretär der CDU Niedersachsen, Kai Seefried. Ob die Große Koalition in Niedersachsen ein Erfolgsmodell ist, lautete die thematische Frage des Veranstalters an ihn. „Die Große Koalition funktioniert“, so Seefrieds Fazit.

Auf jeden Fall gehe es Niedersachsen jetzt sehr viel besser als in der vorhergehenden Legislatur, als Rot-Grün am Ruder waren. Beispiel Digitalisierung: Unter der rot-grünen Landesregierung habe Niedersachsen 2013 bis 2017 nur 45 Millionen Euro an Landesmitteln für den Breitbandausbau bereitgestellt, während Bayern zur gleichen Zeit eine Milliarde dafür aufwandte. An das bayerische Beispiel knüpften CDU und SPD in Hannover jetzt an: Für 2019 seien 850 Millionen Euro dafür hinterlegt. „Das geht, seitdem der grüne Bremsklotz für Infrastruktur-Investitionen beiseitegeschoben ist“, markierte Seefried den politischen Gegner.

Und überhaupt sei der Grünkohl das einzig Grüne, was er möge. Er lobte die zuvor aufgetischte Mahlzeit und die Küche des Gasthauses Barlag in Hollage. Der Hollager CDU-Vorsitzende Stefan Gutendorf schloss sich als Gastgeber dieser Einschätzung an und forderte die etwa 60 erschienenen Mitglieder und Gäste auf, beim Grünkohl kräftig zuzulangen und ihn als Energiespender für den bevorstehenden Europawahlkampf zu nutzen. Der aus Hollage stammende Landtagsabgeordnete Clemens Lammerskitten bezeichnete die Europawahl deshalb als so wichtig, weil eine hohe Wahlbeteiligung die europäischen Institutionen stärke und dem Vertrauensverlust entgegenwirke. Was Europa den Bürgern in Wallenhorst ganz direkt einbringe, erläuterte er anhand der EU-Förderungen für die Sanierung des Stüve-Schachtgebäudes, für die Ruller Dorferneuerung oder für die Windmühle Lechtingen.

Lammerskitten nahm zusammen mit Gutendorf, Seefried und Landrat Michael Lübbersmann die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Hans Böwer trat vor 50 Jahren in die CDU Hollage ein, Eva Lahrmann, die Witwe des früheren Wallenhorster Bürgermeisters Helmut Lahrmann, vor 40 Jahren.

Lammerskitten und Seefried sitzen seit 2008 gemeinsam im niedersächsischen Landtag und sind sich aus gemeinsamer Ausschussarbeit vertraut. Insofern hatte Lammerskitten keine große Mühe, den 41-jährigen „CDU-General“ für einen Besuch in Wallenhorst zu gewinnen. Seefried ist als Nachfolger von Ulf Thiele seit November 2017 Generalsekretär. Auf dem Parteitag im September 2018 wurde er mit 96 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. In seinem Wahlkreis holte der Tischlermeister und staatlich geprüfte Holztechniker aus Drochtersen bei Stade dreimal das Direktmandat für die CDU.

Mit geschliffener Rhetorik nahm Seefried die Zuhörer mit auf eine Tour d’Horizon zu den großen Themen der Zeit, zu den Populisten mit ihren einfachen Lösungen, zu den Mauern, die jetzt wieder errichtet werden sollen, zu den Absurditäten des Brexits. Leider sei auch Deutschland nicht frei von Absurdem, so etwa in der Diesel-Debatte. Hier gingen die Maßstäbe verloren. Die Automobilindustrie und ihre Zulieferer hätten dem „Autoland Niedersachsen“ bislang Wohlstand gebracht. In den hysterischen Debattenbeiträgen dieser Tage würden Arbeit und Beschäftigung völlig außer Acht gelassen. Wenn Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in einer Talkshow vorsichtig anfrage, ob Grenzwerte und Messstellen denn wirklich über jeden Zweifel erhaben seien, ernte er sofort einen Shitstorm und werde als Auto-Lobbyist abgestempelt. Wenn der Kabarettist Dieter Nuhr das Gleiche anspreche und frage, ob wir Deutschen denn noch ganz bei Trost wären, erntet er lebhaften Beifall. „Vieles passt bei uns nicht mehr zusammen“, meinte Seefried, „in Hamburgs Innenstadt werden Diesel-Fahrverbote verhängt, und ein paar hundert Meter weiter blasen Kreuzfahrer und Containerschiffe ihre Abgase ungefiltert in die Luft“.