Wallenhorst. Der Rohbau steht, der Innenausbau hat begonnen, kurzum: Die Arbeiten am Wohn- und Geschäftskomplex "Wallenhorst 21" verlaufen planmäßig. Beim Baustellenrundgang zeigen Bauherr Erhard Willmann und Vermarkter Alexander Maschmeyer, was die künftigen Eigentümer erwartet.

Los geht's im Erdgeschoss in "Haus 1" an der Ecke Große Straße/Franksmannstraße. Der Boden des Rohbaus liegt hier gut einen halben Meter unterhalb des Straßenniveaus; Grund sei die abschüssige Lage des Grundstücks, erläutert Erhard Willmann, Geschäftsführer der Hunteburger Firma Futura Invest, die den Wohn- und Geschäftskomplex baut. Entlang der Franksmannstraße würden deshalb ein bis zwei Stufen nach unten zum Gebäude führen, an der Großen Straße sei ein barrierefreier Zugang geplant.

Auf dem 5000 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem vormals das Hotel "Töwerland" stand, entstehen 37 barrierefreie Eigentumswohnungen und sechs Gewerbeeinheiten auf einer Wohn- und Nutzfläche von insgesamt 4050 Quadratmetern.

Schon lange steht fest, dass das Therapiezentrum von Team Mohr und die Tagespflege Camelot hier einziehen - sie werden sich die Erdgeschosseinheit an der Franksmannstraße teilen. Auch wird die Wohnbaugesellschaft Wallenhorst (WGW) sich hier niederlassen, die derzeit auf der anderen Straßenseite ansässig ist.

Noch offen ist, wer die größte Gewerbeeinheit bezieht: Sie ist 227 Quadratmeter groß und liegt direkt an der zentralen Kreuzung im Wallenhorster Ortskern.

Alexander Maschmeyer, dessen gleichnamiges Immobilienbüro aus Bad Essen die Immobilie vermarktet, erzählt, dass hier noch ein Investor für gastronomische Zwecke gesucht werde - zum Beispiel ein Eiscafé, Bistro oder ein Bäckereicafé. Zur Einheit gehöre auch der "großzügige" Außenbereich, auf dem Sitzplätze zum Verweilen einladen könnten - eine Vorgabe der Kommune um den Platz aufzuwerten, wie Maschmeyer anmerkt.

Einheitliche Gestaltung

Und Bauherr Willmann ergänzt, dass der Vorplatz so gestaltet werden solle wie der gegenüberliegende Kirchplatz und die angrenzenden Gehwege:

"Das wird alles aus einem Guss, das haben wir der Gemeinde zugesichert."

Auch weitere Parkflächen entlang der Franksmannstraße werde die Firma Futura Invest anlegen, sagt Willmann.



Durch den Lieferanteneingang der künftigen Gastronomie geht es hinaus auf den Innenhof - mit einem gewagten Sprung gut 50 Zentimeter nach unten, wo noch das Regenwasser auf der nackten Decke der Tiefgarage steht:



Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind und der Innenhof aufgeschüttet wurde, sollen hier 40 Stellplätze und Grünanlagen entstehen, in der Tiefgarage gibt es 41 weitere Parkplätze. Von hier aus lässt sich das Ensemble gut erkennen: Vorne "Haus 1" als größtes Gebäude, daneben an der Ecke Franksmannstraße/Drosselweg das etwas kleinere "Haus 2", dazwischen die Zufahrt zum Innenhof. Hinten am Drosselweg schließlich steht die dreigeschossige "Stadtvilla" mit drei Wohnungen; das Erdgeschoss erhält sogar einen eigenen, kleinen Garten.

Neben der Stadtvilla, an der Grenze zum Nachbargrundstück, liegt - vom Drosselweg aus - die Zufahrt zur Tiefgarage:



Dort unten liegen auch Kellerräume für die Wohneinheiten; jedes Gebäude ist von der Tiefgarage aus per Treppe und Fahrstuhl zugänglich - so können Maschmeyer und Willmann auch unterirdisch ins Vorderhaus zurückkehren.

Durch das Treppenhaus von Haus 1, das später über den Haupteingang an der Franksmannstraße erreichbar sein wird, geht es hinauf zu den Wohnungen mit Blick auf Alexanderkirche und Große Straße.

Maschmeyer zufolge sind alle 60 bis 110 Quadratmeter großen Einheiten erfolgreich vermarktet oder fest reserviert. Noch zu haben seien zwei etwa 140 Quadratmeter große Wohnungen, die so konzipiert seien, dass es innerhalb der Wohnungen einen abgeschlossenen Bereich gibt - zum Beispiel für eine Pflegekraft, Großeltern, Eltern oder ein Kind. Die ersten Wohnungsübergaben seien für diesen Sommer geplant, ergänzt Willmann:

„Der Zeitplan ist straff, aber das bekommen wir hin."

Auf der Baustelle sei zwölf Stunden am Tag Betrieb, auch samstags werde gearbeitet, sagt er. Strom und Wärme für "Wallenhorst 21" liefere ein integriertes, umweltfreundliches Blockheizkraftwerk.



Und dann geht es nach ganz oben, auch preislich - in eine der drei großen Penthouse-Wohnungen mit eigener Dachterrasse.

Die mit 190 Quadratmetern größte Penthouse-Wohnung mit ihrem lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich, dem Schlafzimmer mit Ankleide und eigenem Bad sowie zwei weiteren Zimmern und Extra-Bad warte noch auf einen Käufer, sagt Maschmeyer und zeigt auf den Fahrstuhl, der hier direkt in die Wohnung führt. Ein Luxus, der mit weit mehr als einer halben Million Euro aber eben auch seinen Preis hat.