Wallenhorst. Vor knapp zwei Wochen hatte sich eine Familie aus Hollage an unsere Redaktion gewandt: Der Pflegedienst, der die schwerbehinderte Lena-Marie eigentlich rund um die Uhr betreut, fiel aus Personalmangel ständig aus. Die Folge: Die Mutter der fünfköpfigen Familie kann nicht arbeiten, Lena-Marie nicht zur Schule und damit auch nicht zu den dort angebotenen Therapien. Nun hat sich die Lage weiter verschärft.

"Wir möchten Pflegediensten helfen und nicht schaden", sagt Marco Böckenholt, der Vater der elfjährigen Lena-Marie. Es sei ihm wichtig, das Thema "Pflegenotstand in der Intensivpflege für Kinder" bekannt zu machen – aber nun müsse seine Tochter darunter leiden.

Wenige Tage nach einem Bericht unserer Redaktion über Lena-Marie, die das seltene Wolf-Hirschhorn-Syndrom hat und Tag und Nacht auf intensive Pflege angewiesen ist, habe Familie Böckenholt per E-Mail die Kündigung der Pflege "aus betrieblichen Gründen" zum 20. März erhalten. Bereits im Februar seien jedoch 21 von 28 Tagesdiensten personell nicht abgedeckt worden, sagt Marco Böckenholt.

Das Wolf-Hirschhorn-Syndrom Das Wolf-Hirschhorn-Syndrom ist eine seltene angeborene Erbkrankheit. Zu den Symptomen gehören Minderwuchs und eine extreme Verzögerung der geistigen und körperlichen Entwicklung. Kinder mit dem Wolf-Hirschhorn-Syndrom haben häufig bestimmte Gesichtsfehlbildungen, zum Beispiel einen vergrößerten Augenabstand oder Lippen- und Gaumenspalten. Mädchen sind häufiger betroffen als Jungen.

Vor wenigen Tagen, an einem Morgen, an dem laut Plan eine Fachkraft der "Kids Pneuma Care GmbH" bereit stehen sollte, war Lena-Marie fertig angezogen für die Schule, auch der Fahrdienst des Landkreises stand bereit. Wer fehlte: die Pflegefachkraft, die Lena-Marie zur Schule begleiten sollte. Aufgrund ihrer Behinderung hat Lena-Marie immer wieder epileptische Anfälle, ihre Atemkanüle muss regelmäßig abgesaugt und sie selbst medizinisch betreut werden – alles Dinge, die die Lehrer der Osnabrücker Tagesbildungsstätte "Horst-Koesling-Schule" nicht leisten können; ohne Pfleger oder Pflegerin ist ein Schulbesuch nicht machbar.

"Wir mussten den Fahrdienst wieder wegschicken. Eine Info, dass der Dienst ausfällt, haben wir nicht bekommen. Er wurde einfach gestrichen", sagt Marco Böckenholt. Daraufhin habe seine Frau einen Nervenzusammenbruch erlitten und weinend die noch anwesende Nachtschwester gebeten, ob sie vielleicht mit der Geschäftsführung des Pflegedienstes aus Essen Kontakt aufnehmen und an Informationen kommen könne – ihre eigenen E-Mails und Anrufe seien zuletzt unbeantwortet geblieben. Als schließlich doch eine Antwort kam, hieß es, dass die Familie das Personal nicht bedrängen solle: "Diese emotionale Blöße bedeutet auch Druck für die Mitarbeiter" schreibt der Geschäftsführer des Essener Unternehmens in einer Whatsapp-Nachricht, die die Familie unserer Redaktion zeigt.

Vorwürfe der Geschäftsführung

Auf Nachfrage bei Dennis Alexander Lauer, Geschäftsführer der Kids Pneuma Care, heißt es, dass die derzeitige Situation personell schwierig sei, die Familie Böckenholt jedoch stets informiert wurde, aber am Ende zu viel Druck gemacht hätte: "Wir haben der Familie mehrfach gesagt, dass ein Leben mit einem Intensivpflegekind bedeutet, dass man auch mal etwas selber machen muss, aber dafür hat die Familie kein Verständnis." Darüber hinaus sei die Kids Pneuma Care ja nicht der erste Pflegedienst, den die Familie Böckenholt inzwischen "durch habe".

Stimmt. Ein anderer Anbieter, der die Familie rund sieben Jahre lang versorgte, ist die Camelot Intensivpflege GmbH aus Wallenhorst. Hermann Schütte ist dort Pflegedienstleiter und kennt die Familie: "Wir haben einen guten Draht zueinander", sagt er. Gerne würde er der den Böckenholts helfen, doch auch Camelot kann eine 24-Stunden-Betreuung personell nicht abdecken: "Dafür bräuchten wir fünfeinhalb Planstellen", sagt Hermann Schütte. Die stehen zur Zeit jedoch nicht zur Verfügung.



"Die Familie tut mir einfach nur leid"

Auch eine Mitarbeiterin des "Kids Pneuma Care" hat sich nach der ersten Berichterstattung anonym an unsere Redaktion gewandt. "Die Familie tut mir einfach nur leid", schreibt sie und erkundigt sich nach dem Befinden der Familie. Sie selbst hat mittlerweile bei dem Pflegedienstleiter gekündigt und eine andere Stelle angenommen – der Familie könne sie leider nicht helfen, die Fahrtzeit nach Hollage betrage mehr als eine Stunde, das sei einfach zu weit.

"Bei uns liegen wirklich die Nerven blank", sagt Melanie Böckenholt, die Mutter von Lena-Marie. Sie kann nicht arbeiten, dabei benötigt die Familie ein zweites Einkommen, um ihr Häuschen in Hollage abbezahlen zu können, und die beiden Geschwister von Lena-Marie müssten wieder einmal zurückstecken. Es hätten sich zwar mehrere Menschen gemeldet, um der Familie zu helfen, doch nur stundenweise; das reicht nicht. Auch wenn der Vertrag mit dem Essener Unternehmen noch bis Mitte März läuft, gehen die Böckenholts derzeit davon aus, dass sie in dieser Zeit keine Fachkraft mehr zugewiesen bekommen werden. "Das bedeutet für uns, dass wir unsere Tochter in eine ambulante Pflegeeinrichtung abgeben müssen, sofern es irgendwo einen Platz gibt, da wir zu zweit keine 24-Stunden-Betreuung abdecken können", sagt Marco Böckenholt. "Das bricht meiner Frau und mir das Herz."

Kommt die Lösung aus Bramsche?

Ein bisschen Hoffnung gibt es jedoch: Am 1. Mai eröffnet in Bramsche der Pflegedienst "Balthasar", der zur Bonitas Holding gehört. "Wir hatten bereits ein gutes Gespräch mit dem Pflegedienst", sagt Marco Böckenholt. Doch was bis Mai aus Lena-Marie werden soll, das weiß die Familie nicht.