Wallenhorst Schon das zweite Mal innerhalb eines Jahres war die Kabarettistin und Chansonette Britta von Anklang im Ruller Haus zu Gast. Aufgrund der hohen Nachfrage bei ihrem letzten Auftritt musste sie noch einmal nach Rulle kommen. Wieder war das Haus mit knapp 100 Zuschauern ausverkauft, und wieder begeisterte sie ihr Publikum zusammen mit Kollege Andreas Breiing.

Die Stimmung war gut und das Publikum in bester Weinlaune, als Britta von Anklang den Abend mit dem Lied „Ich lade gern mir Gäste ein“ aus der Operette „Die Fledermaus“ eröffnete. Dabei ging sie durch die Zuschauerreihen und schuf damit eine besondere Nähe zu den anwesenden Gästen, die sich durch den gesamten Abend zog. Vor allem aber sang sie zunächst ohne Mikrofon. „Einfach um zu zeigen, dass ich singen kann“, sagte die Chansonette, die schon mit Heino auf der Bühne stand.

Hit auf Youtube

Das Publikum honorierte ihre Leistungen mit wohlwollendem Applaus und zeigte sich besonders von „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ begeistert, der so etwas wie von Anklangs Paradesong ist. Ihre Interpretation dieses Songs, die sie auch beim Videoportal Youtube hochgeladen hat, wurde dort bereits über eine halbe Million Mal abgespielt.

Erlebnisse in der Bahn

In der Habanera aus Bizets Oper „Carmen“ ließ Britta von Anklang noch einmal ihren wunderbaren lyrischen Mezzosopran hören. „Heutzutage würde diese Oper ja nicht mehr in einer Zigarettenfabrik spielen, und Carmen würde auch nicht erstochen“, erklärte die Sängerin. „Heute würde Carmen in einem Nichtraucher-Lokal arbeiten und in einem spießigen Reihenmittelhaus an Burn-out sterben.“

Auf offener Bühne zog sich von Anklang um, tauschte das rote Kleid gegen schwarze Hose und schwarzes Glitzertop, während sie von ihren Erlebnissen mit der Bahn erzählte. „Ich sehe das positiv, denn bei der Bahn bekommt man mehr Fahrtzeit, als man bezahlt hat“, scherzte die die Künstlerin, die viele Strecken mit dem Zug zurücklegt.

37 Kräutertees

Oft wird sie bei ihren Reisen von Andreas Breiing begleitet, der dem Publikum davon berichtete, wie sehr sich seine Ernährung durch die Kollegin verändert habe. „Seit mittlerweile acht Stunden lebe ich vegan“, so der Kabarettist. „Wir haben immer Möhren dabei, und 37 Kräutertees. Und mal ehrlich, ich sehe doch jetzt fitter aus als je zuvor. Da schauen die Männer schon neidisch und die Frauen ganz lüstern.“

Alte Männer

Früher aber, da sei Britta von Anklang nicht mit der Bahn verreist, sondern mit einem alten Bulli. Zu fünft ging es damit in den Campingurlaub. „Der schluckte kein Benzin, sondern Klosterfrau Melissengeist.“ Aber auch politische Töne wurden angeschlagen. So könne sie nicht verstehen, wie in Deutschland geborene Türken pro Erdogan sein können. „Das ist ja gerade so, als würden Freilandhühner für Käfighaltung sein.“

Anzeige Anzeige

Ihre bissigen Aussagen und die herrlich intonierten Lieder kamen beim Publikum hörbar gut an. Nachdem sie sich mit dem Song „Time to say goodbye“ nach 70 Minuten eigentlich schon verabschiedet hatte, kam sie aber für eine Zugabe noch einmal zurück auf die Bühne und verriet den Anwesenden außerdem noch ein Geheimnis: „Ich stehe ja total auf ältere Herren, und zwar auf die Exemplare, die oben und unten wie Brad Pitt aussehen, aber in der Mitte ein Sixpack im Speckmantel haben.“