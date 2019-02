Deutschland feiert 100 Jahre Wahlrecht der Frauen. Doch der Frauenanteil in den Parlamenten lahmt nach wie vor : Im Bundestag sind es 31 Prozent, im niedersächsischen Landtag genau wie im Wallenhorster Rat nur 26 Prozent. Mit dem Programm „Frau.Macht.Demokratie“ soll die Wende eingeleitet werden.

Wallenhorst Wallenhorst wird sich wiederum an dem vom niedersächsischen Sozialministerium aufgelegten Mentoring-Programm beteiligen, das ganz direkt darauf abzielt, mehr Kandidatinnen für die Kommunalwahlen 2021 zu gewinnen. Die Wallenhorster Frauenquote von 26 Prozent bedeutet einen ziemlich abgeschlagenen Rang 9 im Landkreis Osnabrück, zusammen mit der Gemeinde Hagen und der Stadt Bad Iburg.

Kornelia Böert als Beauftragte für Frauen, Familien und Senioren stellte im Gemeinderat die Grundzüge des Programms vor, das sie als „Standortverantwortliche“ für Wallenhorst koordiniert. Angesprochen werden sollen Frauen, die sich für Politik interessieren, aber bislang keinen Zugang zu politischer Arbeit gefunden haben. Die Idee ist, dass ein „alter Hase“ oder eine „alte Häsin“ der Kommunalpolitik sie als Mentor an die Hand nimmt und sie ein Jahr lang in seine/ihre Arbeit hineinschnuppern lässt. Die Nachwuchspolitikerinnen, im Programm wissenschaftlich als „Mentees“ bezeichnet, sollen Kommunalpolitik inhaltlich und strukturell kennenlernen, indem sie aktiv in das politische Alltagshandeln einbezogen werden.

Die Bewerbungsphase läuft vom 1. April bis zum 15. Mai 2019. Formal erforderlich ist ein „kurzes Motivationsschreiben“. Aber es wird auch ein Bekenntnis verlangt, und zwar zu gleichstellungspolitischen Grundsätzen und zu einer Partei. Wer aufgenommen ist, nimmt an einer zentralen Auftaktveranstaltung in Hannover teil. Es folgen drei dezentrale Informationsveranstaltungen zwischen September 2019 und Juli 2020 in der Region. Darüber hinausgehend kündigte Böert ein lokales „Beiprogramm“ an, das auch persönlichen Trainings zu Rhetorik, Konfliktmanagement und Moderationstechniken Raum geben wird. Böert schloss mit dem dringlichen Appell: „Wir brauchen Sie!“, womit sie sowohl Mentoren als auch Mentees meinte. Sie bittet um Kontaktaufnahme unter 05407888 820.