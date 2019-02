Wallenhorst. Die Präsidentinnen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Hollage Birgit Bergmann und Rita Stolte führten am Freitag zum letzten Mal durch den Karnevalsabend des KDF-Karnevals. Dennoch war die Stimmung hervorragend – auch bei Pfarrer Dietmar Schöneich, der von Anneliese alias Angelika Menke ordentlich hoch genommen wurde. Besser kam Pastor Friedemann Keller weg, der zum ersten Mal mitfeierte.

Der Saal war voll, als die KFD Hollage unter dem Motto „Party im Knast“ zum Karneval in den Saal Barlag einlud: Kaum einer der Zuschauer kam unverkleidet, mindestens ein schwarz-weiß-gestreiftes „Knast-T-Shirt“ hatten die meisten an. Neben vielen feierfreudigen Strafgefangenen wurden auch Panzerknacker, Polizisten sowie FBI-Mitarbeiter gesichtet.





Von der katholischen Geistlichkeit waren Pfarrer Dietmar Schöneich und Pater Thomas Vaddakumchery gekommen. Die beiden traten gemeinsam mit dem evangelisch-lutherischen Pastor Friedemann Keller auf. Letzterer war mit seiner Frau Karin zum ersten Mal beim KFD-Karneval und total begeistert: „Wir kommen bestimmt wieder“, erklärten die beiden, während mehrere KFD-Frauen betonten, die Ökumene sei nun auch in den katholischen Frauenkarneval eingezogen.

Keller konnte sich nach seinem Auftritt entspannt zurücklehnen. Da wusste der Pfarrer noch nicht, das Anneliese alias Angelika Menke ihn auf dem Kieker hatte. Es fing harmlos an: Sie hatte bemerkt, dass Pastor Keller mit seinen „Mitbewerbern“ Pfarrer Schöneich und Pater Thomas zusammen saß: „Ihr seid unsere Quotenmänner“, so Anneliese und fügte hinzu: „Man muss ja vorsichtig sein, wir wollen ja nicht, dass in der Zeitung steht, die KFD sei sexistisch.“



Doch dann stellte Anneliese fest, der Pfarrer habe im Gegensatz zu Pastor Keller keine Ehefrau, die ihn mal in die Schranken weisen würde oder ihm erklärte, er solle nicht immer ein weißes Hemd mit schwarzem Pullover tragen. „Eine Frau hat er nicht, dafür hat er mich. Ich bin Pastorenbeauftragte“, erklärte Anneliese und wusste zudem: „Mit Sport ist es bei Pfarrer Schöneich nicht so weit her. Was er schon mal tut, ist in die Sauna gehen, aber das ist ja nur hinsetzen.“ Über Pater Thomas hingegen konnte Anneliese nur berichten:



„Er singt schön, aber sonst bietet er einfach keine Angriffsfläche.“ Anneliese alias Angelika Menke

Zum Vergnügen ihrer Zuschauer folgten weitere Spitzen gegen bekannte Hollager. So gab sie Franz Josef Landwehr in Bezug auf das Philipp-Neri-Haus den Tipp, sich nicht für das ehemalige Rathaus und jetzige Pfarrheim einzusetzen, sondern für das Gasthaus Strößner. „Da funktioniert auch noch die Zapfanlage“, rief Anneliese.

Lokal geprägte Büttenreden gehören in Hollage ebenso fest zum Programm wie Sketche. Diese wurden diesmal von Birgit Lemper, Christine Raabsch, Steffi Wesseln, Birgit Schwegmann, Ulrike Teepe, Maike Dorenkamp und Christiane Bänsch-Volk aufgeführt. Im ersten erfuhren die Besucher einer Arztpraxis trotz neuem Datenschutzgesetz genau, wer mit welcher Krankheit im Wartezimmer saß. Darauf angesprochen, antwortete die Sprechstundenhilfe pikiert: „Aber ich habe keine Namen gesagt.“ Das war auch nicht nötig, da sie die Menschen und ihre Krankheiten auch so trefflich beschrieben hatte.

Der Sketch, in dem es um den schwierigen Kauf von Theaterkarten ging, sorgte ebenfalls für viel Gelächter. Viel Jubel erhielt die dazu gehörende Gesangseinlage „Zum weißen Rössl“, bei der das Publikum sofort mit einstimmte und schunkelte.

Ebenfalls nicht fehlen durfte die Schlagerparade von Ruth Kolmer, Birgit Budke, Claudia Springmeyer, Ute Brünger, Birgit Friebel, Ulla Baron, Petra Hawighorst, Angelika Tepe und Birgit Vullbrock sowie die Auftritte der Lovely Ladys, der Tanzgruppe Los Cellulitas und des neuen Männerballetts – wobei letztes besonders umjubelt wurden.







Ein wenig wehmütig wurde es, als sich Uschi Thöle nach mehr als 40 Jahren als Aktive gleich zu Beginn der Sitzung verabschiedete. Auch zu dieser letzten Büttenrede kam unter anderem extra aus Bremen Heike Fichtner mit ihrer Tochter Silke: „Das ist besser als im Fernsehen, so originell“, fand die Mutter, während Sitznachbarin Marlies Teepe aus Rulle erklärte, der sehr gute Ruf des Hollager Frauenkarnevals habe sie neugierig gemacht. „Ich bin begeistert“, so Teepe.







Ein weiterer Abschied folgte zum Ende des Programms: Für Birgit Bergmann und Rita Stolte war dies der letzte Abend als Präsidentinnen. Sie gingen mit dem Lied „Was für eine geile Zeit“ von Ben Zucker. Die anderen KFD-Frauen lobten ihren Witz und Charme ebenso wie ihre Schlagfertigkeit und Kreativität. Stolte erklärte: „Wir werden dem Karneval auf jeden Fall erhalten bleiben.“ Und Bergmann ergänzte: „Niemals geht man so ganz.“