Wallenhorst. Die Kindertagesstätte St. Raphael in Wallenhorst hat seit Anfang des Jahres einen neuen Leiter: Auf Patrick Huesmann folgte wieder ein Mann. Der Oeseder Markus Maus leitet nun die Geschicke von Kindergarten und Krippe der katholischen St. Alexander-Gemeinde.

„Markus Maus!“, ruft ein kleiner Junge, als sich der neue Leiter nach dem Pressegespräch mit fünf weiteren Kindern unter dem für Karneval geschmücktem Baum zum Foto aufstellt. Mit dem Nachnamen Maus hat man in einem Kindergarten schnell die Aufmerksamkeit auf seiner Seite. Das musste auch der 49-Jährige feststellen, als er sich in den vergangenen Wochen peu à peu bei den großen und kleinen Menschen in der St. Raphael- Kita bekannt gemacht hat.

Mann-Sein ist keine Hürde mehr

„Das ist für mich ganz wichtig: präsent zu sein“, betont Maus. Seit Anfang des Jahres gehe er durch die Gruppen, helfe aus, begleite Veranstaltungen und lerne Eltern, Kinder und Mitarbeiter kennen. Sehr offen, sehr herzlich, sei der Empfang durch das Team gewesen. Vielleicht ein Vorteil für den zweifachen Familienvater: Die „Hürde Mann“ habe er nicht mehr nehmen müssen. „Das kannten die schon“, erzählt der studierte Sozialpädagoge, der bislang unter anderem als Jugendpfleger im Hagen-Gellenbeck und in der Bundesfreiwilligen-Koordination im Generalvikariat des Bistums Osnabrück gearbeitet hat. Lebensprozesse zu begleiten, sei dabei ein Schwerpunkt seiner Arbeit gewesen. Das könne er auch im Kontext von Eltern und Familien gut gebrauchen.

Kindergartenleiter als Manager

"Der ist neu für mich", sagt Maus. Der Entschluss, sich auf eine Kindergartenleiterstelle zu bewerben, ist wohl auf den Wunsch nach einer neuen Herausforderung zurückzuführen, meint er: „Ich wollte mit Eltern, Kindern und Familie nochmal eine neue Zielgruppe in den Blick nehmen.“ Keine klassische Laufbahn in einem Kindergarten vorweisen zu können, sei für ihn kein Hinderungsgrund: Durch Ganztagsbetreuung, Krippenbetrieb und Mittagessenangebot hätten sich nicht nur die Kindergartenlandschaft, sondern auch die Anforderungen an die pädagogischen Mitarbeiterinnen und die Leitung verändert: „Der Leiter ist zum Manager geworden. Jemand, der die Fäden in der Hand hält.“ Auch deswegen habe er sich bereits im Vorfeld mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung für die Aufgabe fit gemacht. Außerdem sein Ziel: Die Eltern gut zu begleiten und Partner für die Familien zu sein.

Auf Fülle von Angeboten gestoßen

Seine Erkundungstour in den letzten Wochen habe vor allem eines zutage gefördert: Große Einsatzbereitschaft bei allen Beteiligten. „Die Elternschaft zeichnet sich durch ein sehr hohes Maß an Engagement aus.“ Gleich gelte für die 25 pädagogischen Mitarbeiterinnen: „Das ist hier ein sehr selbstständig arbeitendes Team, das eine Fülle von Angeboten auf die Beine stellt“, sagt Maus mit Blick auf Sprachförderung, Kooperationen mit Schulen oder das Klimaschutzprogramm, um nur einige zu nennen. Jetzt das Rad neu erfinden zu wollen, liegt ihm fern. Im Gegenteil: „Ich muss das erstmal ein Jahr alles kennenlernen und das, was es gibt, gut unterstützen.“ Das sei ein Prozess, bei dem er sich vor allem als Kollege und weniger als Chef fühle.

Anbau von Speisesaal geplant

Gleichwohl stehen für St. Raphael und damit auch Markus Maus neue Aufgaben auf der Agenda: „Wohl auch bedingt durch die Beitragsfreiheit wächst der Bedarf nach einer Ausdehnung des Ganztagsangebots“, weiß er nach einem Blick auf die aktuellen Anmeldezahlen. Unter anderem für das tägliche Mittagessen müsse deswegen entsprechend Platz geschaffen werden. Da der Kindergarten mittlerweile an seine Grenzen stößt, ist der Anbau eines Speisesaals in Planung: „Da stehen wir noch in den Startlöchern“, sagt Maus. In dieser Woche werde ein erstes Gespräch mit dem Architekten stattfinden.

Persönlicher Kontakt trotz Online-Anmeldeverfahren

Ein weiteres Anliegen des neuen Kindergartenleiters: „Durch das Online-Anmeldeverfahren sind die Erstkontakte mit den Familien weniger geworden“. Damit die Eltern die Einrichtung nicht erst am ersten Kindergartentag kennenlernen, müsse im weiteren Verlauf unbedingt persönlicher Kontakt entstehen: „Es wird einen Elternabend geben, in dem Konzepte und Räume von St. Raphael vorgestellt werden“, sichert Maus zu.