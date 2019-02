Wallenhorst. Märchenhaft geht es für die Blau-Weiße Garde Rulle in dieser Session in den Ossensamstag. Fantasiewesen und Märchenfiguren zieren den Prunkwagen, den das Wagenbauteam jetzt an das diesjährige Prinzenpaar Dennis I. und Maren I. übergeben hat.

Ein lebensgroßes Pferd an der Wagenfront verleiht dem Motto „Ruller Karneval ist märchenhaft“ eindrucksvoll Geltung: „Das haben wir bereits zum zweiten Mal von der Nordwestbahn ausgeliehen“, berichtete Blau-Weiß-Gardist Bruno Nabrotzky. Gemeinsam mit Ehrenpräsident Rudolf Hoffmann und Peter Vennemann hat der Pressewart in den vergangenen Monaten wieder mächtig gehämmert und vor allem gepinselt. Bekannte Grimms-Märchenfiguren wie Rotkäppchen, Frau Holle oder der Froschkönig tummeln sich auf dem Prunkwagen, der am 2. März durch Osnabrücks Straßen ziehen wird. „Die Bilder habe ich per Beamer an die Wand proeiziert, auf Tapetenstücken abgemalt und an den Wagen getackert“, erläuterte Nabrotzky die zeitintensiven Kreativeinheiten rund um den Wagen. Ein besonderer Hingucker am Heck: Eine Rapunzel-Figur, deren Haar lockig über aufgemaltes Gemäuer fällt.

Kinderprinzenwagen jedes Jahr neu

Prinz Dennis I. Boese zeigte sich von dem Ergebnis begeistert: „Es ist wunderschön geworden. Echt eine klasse Arbeit. Da haben sich die Jungs mal wieder selbst übertroffen.“ Auch Kinderprinz Marcel I. Ludwig, der sich gemeinsam mit Prinzessin Merle I. Freitag dem Osnabrücker Karnevalvolk präsentieren wird, war zufrieden mit seinem fahrbaren Untersatz: Dekoration, Lampen und Überdachung – alles top, meinte der Karnevalsnachwuchs nach ausführlicher Inspektion. Anders als die große Karosse werde der Wagen für das Kinderprinzenpaar jedes Jahr neu gebaut. Nur die Bodenplatte - einst aus einem Wohnwagen herausgesägt - werde wieder verwendet, so Nabrotzky.

Geänderte Streckenführung

Rund 80 Blau-Weiß-Rulle-Gardisten ziehen beim großen Umzug am kommenden Samstag durch die Stadt, schätzt der Pressewart. Auf Peter Vennemann, der die Vereinsfahne tragen wird, folgen dann die Vorhut, der Kinderprinzenwagen und Fußgruppen. Den Schlusspunkt setzt der große Prunkwagen. Wegen der Baustelle in der Johannisstraße haben die Verantwortlichen den Start vom Salzmarkt zum Alando-Palais verlegt. Auch die Streckenführung sei verändert worden. Das mache den Umzug in diesem Jahr ein wenig unwägbar, stellte Nabrotzky fest.