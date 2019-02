Wallenhorst. Weil nach wie vor Hunde ihre Geschäfte auf dem Sportplatz verrichten, wird das Gelände des TSV Wallenhorst mit einem zwei Meter hohen Zaun umfriedet. Das hat der Ausschuss für Bürgerservice und Soziales einstimmig beschlossen. Die derzeitigen Fuß- und Radwege über das Sportgelände fallen damit weg.

Der Ausschuss folgte damit vergleichsweise schnell einem Antrag des Turn- und Sportvereins (TSV) vom 22. November. Darin hieß es wörtlich: "Hundebesitzer benutzen unser Gelände als 'Hundeklo'. [...] Laufend erhalten wir Beschwerden von Eltern, die beklagen, dass an den Schuhen und der Sportkleidung ihrer Kinder übelriechender Hundekot anhaftet."

Bereits in seiner Dezember-Sitzung hatte der Ausschuss für Bürgerservice und Soziales dem Anliegen grundsätzlich zugestimmt. Allerdings hatte die Verwaltung den Bau zunächst für 2020 einplanen wollen; auf Antrag der SPD/FDP-Gruppe bot Bürgermeister Otto Steinkamp schließlich an, kurzfristig 30.000 Euro in den Haushalt für 2019 einzustellen, um die Umzäunung bereits in diesem Jahr vornehmen zu können. Dem stimmte das Gremium mehrheitlich zu; auch der Gemeinderat bewilligte letztlich den entsprechenden Haushaltsentwurf.

372 Meter Zaun für 40.000 Euro

In der Zwischenzeit hat die Gemeinde das Vorhaben geprüft und ihre Planungen konkretisiert. Demnach müssten etwa 372 Meter Zaun mit einer Höhe von zwei Metern gebaut werden, an sieben Stellen sind Tore vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 40.000 Euro, also 10.000 Euro mehr als im Haushalt vorgesehen einkalkuliert. Darin enthalten ist eine Pflasterung unterhalb des Zauns, die Pflege und Reinigung erleichtern soll. Die bestehenden Zäune an der Niedersachsen- und der Mirower Straße sollen einbezogen werden:

Der Haken an der Sache: Nicht nur Hunden, sondern auch Fußgängern und Radfahrern bleibt der Weg über das Sportgelände damit verwehrt. In ihrer Beschlussvorlage hatte die Verwaltung dargelegt, dass drei Hauptwege über das Gelände führten, die insbesondere von den Bewohnern der anliegenden Siedlungen als Verbindung zum Ortszentrum genutzt würden. "Diese Wegenutzungen würden bei einer Einzäunung entfallen", schrieb die Verwaltung, "zumutbare Umwege" seien jedoch vorhanden.



Zudem werde der Zugang zum Sportgelände nur noch von der Mirower Straße aus am Vereinsheim möglich sein. Die anderen Tore in der Umzäunung sollen der Gemeinde zufolge grundsätzlich geschlossen sein und nur zu Veranstaltungen geöffnet werden. Der Vorstand des TSV Wallenhorst habe der Verwaltung allerdings bestätigt, dass diese Nachteile den Sportlern bekannt seien und akzeptiert würden.

Bolzplatz entfällt

Schließlich werde durch die Einzäunung des Sportgeländes auch der Bolzplatz am Hardinghausweg entfallen, stellte die Gemeinde klar. Als Alternative stünden die Schul- und Freizeitsportfläche am Schulzentrum und der neue, noch zu erstellende Bolzplatz mit Kunststoffbelag an der Katharinaschule zur Verfügung.

Der Ausschuss folgte der Vorlage der Verwaltung einstimmig; die Zustimmung des Rates am 4. April und damit der Bau des Zaunes dürften also als sicher gelten. Gleichwohl äußerten die Ausschussmitglieder fraktionsübergreifend Unverständnis und Bedauern: Stefan Düing (UWG) etwa ärgerte sich über "unbelehrbare Hundebesitzer", deretwegen die Gemeinde nun so ein "teures Programm" fahren müsse. Mark Brockmeyer (CDW) beklagte, dass die Hinweisschilder am Sportplatz keinen Effekt gezeigt hätten; Zäune zu bauen sei "immer nur der zweitbeste Weg". Alfred Lindner (CDU) verwies darauf, dass das Problem seit Jahren bekannt gewesen sei, und lobte, dass nach den Sportplätzen in Rulle und Hollage nun auch das Wallenhorster Sportgelände eingefriedet werde. Sabine Steinkamp (SPD) bedauerte den Wegfall der Wegeverbindungen, begrüßte aber, dass die Sportstätte dadurch geschützt werde. Und Dagmar Wellmann (Grüne) regte an, Hundehalter zu belangen, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht entfernten.



Vandalismus und "Schwarzseher"

Obgleich der Hundekot von Verein, Verwaltung und Politik als Hauptärgernis ausgemacht wurde, soll der Zaun auch zwei weitere Probleme lösen: Zum einen hatte der TSV Wallenhorst einen zunehmenden Vandalismus an Toren, Tornetzen und Trainerbänken beklagt, zum anderen hätten sich bei Heimspielen insbesondere der in der Landesliga spielenden ersten Herrenfußballmannschaft immer wieder Besucher "ihrer Zahlungspflicht" entzogen. Das soll künftig nicht mehr möglich sein.