Wallenhorst. 17 Familien aus Wallenhorst und Umgebung haben sich Anfang 2018 zu einem Cowsharing-Projekt zusammengeschlossen. Weg von der Massentierhaltung, hin zur nachhaltigen Fleischversorgung war das gemeinsame Ziel. Die Gemeinde Wallenhorst hat das Projekt mit Pioniercharakter, wie es in der Begründung heißt, mit dem Klima- und Umweltschutzpreis ausgezeichnet.

Abendstimmung über Brockhausen. Schafe blöken, Hühner kreischen, Kalb Bella legt auf der Weide einen kleinen Zwischensprint ein. Bulle Hektor und Kuh Anneliese lassen es zum Ende des Tages ruhiger angehen. Auch ein Esel dreht auf der benachbarten Weide seine Runden: „Das hat man heute gar nicht mehr“, meint Christian Voßgröne mit Blick auf das kleine Idyll nördlich der Sachsegge. Seit rund einem Jahr leben hier Rindvieh und Hoftier Zaun und Zaun.





Mit zwei trächtigen Kühen, Frieda und Anneliese, hat das Projekt „Cowsharing“ seinen Anfang genommen. Hofbesitzer Voßgröne, der das an der Straße „Im Felde“ gelegene Gelände seit 2013 der Bauernhof-AG der Erich-Kästner Grundschule in Hollage zur Verfügung stellt, hatte die Idee schon länger im Kopf. Im kleinen Kreis mit Freunden kam dann im Sommer 2017 buchstäblich Fleisch an den Knochen. Bekannte und Freunde wurden in der Folge angesprochen, ob sie sich vorstellen könnten, mitzumachen. „Das Ziel war interessant. Eine andere Qualität von Fleisch zu erzeugen, das war ein Anreiz“, sagt der Pyer Detlev Kleene, der seitdem zu den beteiligten Familien gehört.











In puncto Eigenschaften der Tiere hatten Voßgröne und sein Team klare Vorstellungen: „Es sollte eine Rasse sein, die sich mit anderen Tieren verträgt sowie für die ganzjährige Freilandhaltung geeignet und robust ist.“ Bei einem Züchter in Recke wurden die zukünftigen Viehhalter fündig: Eine Kreuzung aus schottischem und britischem Hochlandrind lieferte die idealen Voraussetzungen. „Auch die Optik hat eine Rolle gespielt“, gibt Voßgröne mit Blick auf das üppige saftig braune Fell und die opulent gedrehten Hörner der Tiere zu, denen Erwachsene und Kinder seinerzeit mit einem großen Almauftrieb einen zünftigen Empfang bereitet haben. Einige Monate später kam noch Bulle Hektor dazu. Einer muss ja für Nachwuchs sorgen.



Anzeige Anzeige





Regelmäßige Arbeitseinsätze

Reine Bauernhofidylle ist das Projekt „Cowsharing“ jedoch nicht. Neben dem wirtschaftlichen Einsatz von rund 500 Euro pro Familie für den Erwerb von Tieren und Material stehen einigermaßen regelmäßig Arbeitseinsätze auf dem Programm: Die Weide musste eingezäunt, Gras eingesät, eine Wasserleitung für eine frostsichere Tränke gelegt und ein Unterstand für die Tiere gebaut werden. Nach dem Sommer stand Heuernte und Pressen auf der Tagesordnung, denn die Tiere sollen ausschließlich mit Heu und nicht mit Kraftfutter ernährt werden.





Vollständige Verwertung von Fleisch und Fell

Bis das erste Fleisch auf den Tellern liegt, wird es noch ein wenig dauern. Mindestens drei Jahre sollen die Kälber Alma und Bella das Leben auf den Wiesen bei ihren Mutterkühen genießen können, bevor sie in einem kleinen Hof geschlachtet werden. 30 Kilo können dabei pro Familie herauskommen, hat Voßgröne berechnet. Auch das Fell der Tiere soll verwertet werden, zum Beispiel als Deko bei einem der nächsten Hollager Bürgerdinner, so die Idee. Wenn es um den aktuellen Fleischkonsum geht, ist er Realist: „Es wäre Quatsch zu sagen, das ist das einzige Fleisch, was wir essen. Wir haben vier Söhne.“ Vielleicht aber stimme das Wissen, wie wenig Fleisch im Verhältnis zum Aufwand abfällt, den Nachwuchs nachdenklich. Die Kühe Frieda und Anneliese sind mittlerweile wieder trächtig. „Nach der Geburt machen wir eine Pause“, sagt Voßgröne: „Wir müssen dann erstmal erleben, wie das mit sechs Tieren ist“,

Hof der Familie Sinn geben

Nachhaltige Fleischversorgung war eines der Ziele des Projektes, sicher. Doch dem Brockhausener ist es noch um etwas anderes gegangen: „Ich wollte dem Hof meiner Familie einen Sinn geben. Ein landschaftliches Bild mit Tieren schaffen.“ Das ist ihm wohl gelungen. Die Hollager Kolpingfamilie hat im August 2018 auf dem Gelände eine Bank aufgestellt. Spaziergänger können dort Pause einlegen und die Tiere auf dem Hof beobachten. Die Esel, Hühner, Schafe und Kalb Bella, wenn es mal wieder über die Wiese sprintet.