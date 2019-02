Wallenhorst. Bis zu neun Stunden Sonne und frühlingshafte Temperaturen verspricht die Wettervorhersage für den 23. und 24. Februar. Die drei Wallenhorster Eisdielen öffnen passend ihre Türen.

Im Wallenhorster Zentrum, an der Rathausalee 17, bei Gianni wird schon seit vergangenem Wochenende wieder geschlemmt. "Mann, war hier was los", sagt Inhaber Gianni Mucignat. Einen solchen Andrang zur Eröffnung habe er in seiner ganzen Zeit hier in Wallenhorst noch nicht erlebt. Normalerweise starte die Saison im Februar eher gemütlich. Richtig los gehe es erst ab Mitte März. Trotzdem sei er dem Ansturm gut Herr geworden. Neben vielen unterschiedlichen Eissorten bietet Gianni jetzt auch original italienisches Gebäck und Kuchen an. Und für seine kleinen Gäste hat sich der Italiener auch etwas einfallen lassen: Bunte Sammelbecher zum Mitnehmen. Gianni öffnet täglich von 10 bis 20 Uhr.





Emila in Hollage frisch renoviert

Sokol Feraj und seine Frau Emilia starteten Freitag mit ihrem Eiscafé Emilia an der Egbersstraße 5 in Hollage in die neue Eissaison. Eigentlich hätten die beiden das schöne Wetter am vergangenen Wochenende auch gern mitgenommen, aber zu dem Zeitpunkt war ihre Eisdiele noch nicht wieder in Schuss. "Wir haben den ganzen Herbst und Winter renoviert und sind passend zu diesem Wochenende fertig geworden", sagt Sokol Feraj. Einen neuen Unterboden, frische Farbe und andere Bilder hat er der Eisdiele, die den Namen seiner Frau trägt, verpasst. Die beiden öffnen ihr Eiscafé täglich von 13 bis 20 Uhr und sobald es wärmer wird auch schon um 11 Uhr. Mit 34 Eissorten sind sie für dieses Wochenende gut gerüstet und freuen sich auf ihre Gäste. "Und jede Woche wird eine neue Sorte dazu kommen", kündigt Sokol Feraj an. Sanddorn, Birne Helene oder Mozartkugel sollen die Nächsten sein.

35 Sorten im Eiscafé Luigi in Rulle

Im Eiscafe Luigi an der Gevastraße 2 in Rulle gehen heute zum ersten Mal in diesem Jahr wieder kühle Kugeln über den Tresen. Inhaber Luis Couto öffnet seit 16 Jahren immer am letzten Wochenende im Februar sein Eiscafé. 35 verschiedene Sorten bietet er seine Gästen an, "und zwei drei neue werden auch dabei sein", sagt er. Für das sonnige Wochenende habe er extra vier Mitarbeiter eingeplant, um seine Gäste gut bedienen zu können. Von seinen Eissorten, die er zum größten Teil selber macht, mag er am liebsten Cookies, Mango und Vanille. Luigi öffnet täglich von 12.30 bis 21 Uhr.

