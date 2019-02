Wallenhorst. Die Wittekindhalle in Rulle war Dienstagabend kaum wiederzuerkennen. Zwei Lkw-Ladungen an Equipment waren für das ausverkaufte Konzert der Big Band der Bundeswehr und der Big Band der Angelaschule in der Sporthalle verbaut worden. Rund 900 begeisterte Zuschauer, darunter Wallenhorsts Bürgermeister Otto Steinkamp, bejubelten den dramaturgisch perfekt inszenierten und musikalisch exzellent dargebotenen Konzertabend.

Dass ein so renommiertes Orchester wie die Big Band der Bundeswehr überhaupt nach Rulle gekommen ist, war der Big Band der Angelaschule aus Osnabrück-Haste zu verdanken. Diese hatte nämlich bei einem Bandwettbewerb das Konzert mit den Bundeswehrmusikern gewonnen.

Und so durften die Angelaschüler selbstverständlich auch den Abend eröffnen, was sie äußerst souverän und professionell taten. „Sind das wirklich alles noch Schüler?“, fragte eine Besucherin ungläubig ihre Sitznachbarin, als nach einer Nummer von Michael Jackson die Ballade „Dream of the Return“ zu Gehör kam.



Mit Leidenschaft und Spaß

Den jungen Musikern merkte man ihre Leidenschaft genauso an wie den Spaß, den sie auf der großen Bühne hatten. „Hier oben spielt es sich wie im Himmelbett“, erklärte Musiklehrer und Bandleader Ekkehard Sauer, bevor die Bühne für die Big Band der Bundeswehr freigemacht wurde. Diese spielte in Rulle ihr erstes Konzert des Jahres 2019 und nutzte den Auftritt sogleich als Generalprobe für eine brandneue Musiknummer in ihrem Repertoire. Wenn nämlich der Song „Ode to Joy“, der in Anlehnung an Beethovens „Ode an die Freude“ entstand, am Samstag im Rahmen eines Festakts zu Ehren des 100. Geburtstags von Helmut Schmidt in der Hamburger Elbphilharmonie erklingt, kennen die 900 Konzertbesucher, die in die Wittekindhalle gekommen waren, diesen Song bereits.

Moderner Sound für die Truppe

Auf Initiative von Schmidt, der damals Bundesverteidigungsminister war, wurde die Big Band der Bundeswehr im Jahr 1971 gegründet, weil er sich einen modernen Sound für eine moderne Arme gewünscht hatte. Und diesen modernen Sound präsentierte die Band auch in Rulle.

Bandleader Timor Oliver Chadik, der das Orchester seit mehr als vier Jahren leitet, heizte seinen Musikern ordentlich ein und bewies außerdem noch ausgezeichnete Entertainerqualitäten, wenn er die nächste Nummer anmoderierte.

Profimusiker mit abwechslungsreichem Programm

„Unsere Musiker sind Profis. Die spielen morgens in der Probe und auch nachmittags, müssen aber keine Panzer putzen“, scherzte Tourmanager Johannes M. Langendorf, nachdem ein Konzertbesucher wissen wollte, ob die Big Band der Bundeswehr tatsächlich nur aus Profimusikern bestehe. Was für ausgesprochen gute Profimusiker auf der Bühne zu erleben waren, zeigte sich wiederum im abwechslungsreichen Programm, das Songs von Burt Bacharach genauso bereithielt wie Nummern von Bert Kaempfert oder mehrere Lieder aus dem Film „Bodyguard“.

Glanzleistungen der Gesangssolisten

Lautstarken Applaus gab es für Tokio Hotels „Durch den Monsun“, das im Gewand des heutigen Zeitgeists präsentiert wurde. Nachdem Andreas Hartmann mit einem starken Solo auf dem Flügelhorn begonnen hatte, folgte ein großartiges Drumsolo von Thomas Lieven, bevor die gesamte Band in die Nummer einstieg.

Wahre Glanzleistungen lieferten außerdem die drei Gesangssolisten: Während Marco Paulo Matias mit vier Roger-Cicero-Songs ziemlich nah an den viel zu früh verstorbenen Originalinterpreten herankam, ließen auch Jemma Endersby und Susan Albers gesanglich nichts vermissen. Vor allem Albers wurde im „Bodyguard“-Block für ihre Interpretation der anspruchsvollen Whitney-Houston-Songs vom Publikum gefeiert, bevor das Konzert nach drei Stunden, stehenden Ovationen und „Purple Rain“ als Zugabe zu Ende ging.

Am 1. Juni kommt die Big Band der Bundeswehr noch einmal in die Region. Sie gibt dann aus Anlass des Deutschen Musikfestes in Osnabrück ein Open-Air-Konzert auf dem Domvorplatz.