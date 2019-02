Wallenhorst. Die Nachricht, dass die juristische Auseinandersetzung um das früher geplante „Arkaden-Center“ auf der Grünen Wiese vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg landet und damit ein weiterer Stillstand von zwei bis fünf Jahren droht, hat in allen Fraktionen ein großes Bedauern ausgelöst. Eindeutige Schuldzuweisungen bleiben bislang aus.

In der jüngsten Ratssitzung hatte Bürgermeister Otto Steinkamp bekanntgegeben, dass der vor dem Verwaltungsgericht (VG) Osnabrück ausgetragene Rechtsstreit zwischen der Arkaden-Center-Projektentwicklungsgesellschaft und dem Landkreis um die Verlängerung der Baugenehmigung für das „Arkaden-Center“ auf der Grünen Wiese ausgesetzt ist. Vorher soll in einem Normenkontrollverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg die grundsätzlichere Frage geklärt werden, ob die Gemeinde den zugrunde liegenden Bebauungsplan habe aufheben dürfen. Da Verfahren vor dem OVG erfahrungsgemäß viel länger dauern als vor dem VG, ist ein weiterer Stillstand von zwei bis fünf Jahren auf Wallenhorsts städtebaulichem Filetstück, der sogenannten Grünen Wiese, zu erwarten.

Bürgerbefragung

Guido Pott (SPD) bedauert sehr, „dass jetzt leider genau das droht, wovor wir im Jahr 2016 im Zusammenhang mit der Bürgerbefragung ausdrücklich gewarnt hatten: nämlich eine jahrelange juristische Auseinandersetzung und damit einhergehend weiterer Stillstand auf der sogenannten Grünen Wiese. Denn ohne Rechtssicherheit ist eine Entwicklung dieser Flächen nicht zu verantworten.“ Gegenstand der Bürgerbefragung am 11. September 2016, die zeitgleich mit der Kommunalwahl stattfand, war ein „Arkaden-Center light“ mit verringerter Verkaufsfläche und mehr Wohnraum, die „Neue Mitte“. Alle Parteien, also auch die SPD, hatten sich im Zuge des Wahlkampfs für die Bürgerbefragung ausgesprochen und auch zugesichert, sich an das Bürgervotum zu halten. Die „Neue Mitte“ fiel bei der Mehrheit der Wähler durch. Die Befürworter der „Neuen Mitte“, und das waren alle Parteien mit Ausnahme der CDU, der FDP und der Linken, standen düpiert da. Notgedrungen mussten sie nun die Konsequenzen aus dem Bürgerwillen ziehen und den Bebauungsplan „Östlich der Niedersachsenstraße“ aufheben.

Abenteuerfahrt

Damit begann die juristische Abenteuerfahrt, die trotz sorgfältigster Formulierungen und Begründungen im Aufhebungsbeschluss offensichtlich nicht die Rechtssicherheit bieten konnte, die man sich erhofft hatte. Die Gegenseite fand Angriffspunkte, sodass man nun die langsam mahlenden Mühlen der Verwaltungsgerichtsbarkeit abwarten muss. Da in der Hitze des Wahlkampfs 2016 keine Partei es gewagt hatte, sich gegen die Bürgerbefragung zu stellen, fallen irgendwie geartete Schuldzuweisungen nun schwer. Marion Müssen (UWG) spricht dem Bürgermeister ausdrücklich das Vertrauen ihrer Fraktion aus, er werde die Interessen der Gemeinde Wallenhorst und ihrer Bürger sicherlich angemessen vertreten. Ähnlich Ludger Meyer (WWG): „Weder Verwaltung noch Politik haben sich in dieser Angelegenheit etwas vorzuwerfen.“ Die Gemeinde habe alle Verpflichtungen aus dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfüllt, daher: „Einem Urteil sehen wir als Wählergemeinschaft gelassen entgegen.“ Manfred Gretzmann (CDW) drückt für seine Fraktion großes Bedauern aus, dass auf der zentralen Fläche in Wallenhorst nun bis auf Weiteres keine Entwicklung möglich sei. Arnulf Nüßlein (Grüne) hat Akteneinsicht beantragt, vorher möchte er keine Bewertung der Vorgänge abgeben.

Kritische Töne

Verhalten kritische Töne kommen aus der CDU. Für Anna Schwegmann ist genauso wie für die anderen Fraktionsvorsitzenden klar, dass das rechtsstaatliche Verfahren nun seinen Gang nehmen müsse. Aber sie spricht sich eindeutig dafür aus, mit einer neuen Planung für die Grüne Wiese, ohne Rücksicht auf das Gewesene, sofort zu beginnen, damit man am Tage X, wenn Rechtssicherheit im Sinne der Gemeinde eingetreten sei, sofort loslegen könne. Und zwar mit einem Schwerpunkt auf Wohnen und wenig Einzelhandel. Aus Nebenbemerkungen des Bürgermeisters meint sie herausgehört zu haben, dass dieser einen Vergleich mit der Gegenseite anstrebe, um die Blockade abzukürzen. Davon hält sie überhaupt nichts: „Die Sachen müssen ausgeurteilt werden. Seit 20 Jahren drehen wir uns mit der Grünen Wiese im Kreis, da kommt es auf zwei, drei Jahre jetzt auch nicht mehr an.“ Es wäre ihrer Ansicht nach völlig verfehlt, wenn die Gemeinde jetzt den Herren Hopmann und Ortner noch Millionen für deren verpfuschte Planungen hinterherwerfe, nur um zu einem schnelleren Ende zu kommen.