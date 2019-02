Wallenhorst. Bürgermeister Otto Steinkamp hat seine Absage des Passionsspiels der Communität junger Christen (CJC) in Wallenhorst begründet. Mit der Gleichsetzung von Abtreibungen mit dem Holocaust habe der CJC-Vorsitzende Anton Behrens die "Grenze des Vertretbaren" überschritten. Dem wolle die Gemeinde "kein Forum bieten".

Auf Anfrage bestätigte Wallenhorsts Bürgermeister Otto Steinkamp (parteilos) am Montag, dass er den CJC-Vorsitzenden und früheren Bramscher Pfarrer Anton Behrens am Freitag in sein Büro geladen hatte, um ihm persönlich mitzuteilen, dass die Gemeinde dem eingetragenen Verein in diesem Jahr keinen Raum für die Aufführung des traditionellen Passionsspiels zur Verfügung stellen werde. Die CJC hatte für Karfreitag und Karsamstag jeweils eine Aufführung in der Turnhalle des Wallenhorster Schulzentrums geplant.

"Baby-Holocaust" und "legalisierter Mord"?

Als Grund nannte Steinkamp einen Artikel in der auch in Wallenhorst verteilten Weihnachtsausgabe des CJC-Magazins "Jugendszene", in dem Behrens Abtreibungen als "Baby-Holocaust" und "legalisierten Mord" bezeichnete. Der Artikel hatte in sozialen Netzwerken für heftige Diskussionen und Kritik gesorgt; auch die örtlichen Kirchenspitzen gingen deutlich auf Distanz.

"Bezüglich des Themas Abtreibung kann man in unserer Gesellschaft durchaus unterschiedlicher Meinung sein, aber darum geht es nicht", sagte Steinkamp. Hier aber einen Vergleich zum Holocaust herzustellen, sei für ihn "grenzüberschreitend". "Ich bin deshalb nicht mehr bereit, so einer Organisation die Halle zur Verfügung zu stellen", stellte der Bürgermeister klar.

Diese Entscheidung habe er letztlich selbst gefällt, sagte Steinkamp, allerdings habe es zuvor in der gesamten Verwaltung eine "intensive Diskussion" zu der Angelegenheit gegeben. Die Gemeinde müsse hier eine "klare Position" beziehen, sagte der Bürgermeister, deshalb sei er sich "absolut sicher, dass das die richtige Entscheidung ist". Ein "vertragliches Konstrukt" zur Nutzung der Turnhalle habe es mit der CJC nicht gegeben.



Passionsspiel seit 1974 aufgeführt

Die aus der in Bramsche-Malgarten ansässigen Communität junger Christen hervorgegangene "Passionsspielgemeinschaft im Osnabrücker Land" führt das Passionsspiel seit 1974 auf, Wallenhorst gehörte seit mehreren Jahren zu den Spielorten. Beteiligt waren jeweils mehr als 150 Laienschauspieler und ehrenamtliche Helfer, darunter auch Bürger aus Wallenhorst.

Dass die von der Absage nun enttäuscht sein könnten, sei "gut möglich", räumte Steinkamp ein. Da aber die gesamte CJC als Herausgeberin der umstrittenen "Jugendszene" fungiere, müssten alle Vereinsmitglieder "für sich klären", wie sie sich zu Behrens' Vergleichen positionieren wollten, sagte Steinkamp.

Anzeige Anzeige

Anton Behrens hatte unserer Redaktion bereits am Wochenende vom Passionsspiel-Aus in Wallenhorst berichtet und beklagt, dies würde "eine 40-jährige Tradition im Osnabrücker Land abrupt zu Ende bringen".