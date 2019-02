Wallenhorst. Voll wurde es am Sonntag bei Barlage in Hollage: Der Kolping Karnevals Club (KKC) Hollage lud zum Kinderkarneval und viele junge Karnevalisten kamen mit ihren Eltern, um die Tanzgruppen des KKC zu bewundern, bei Sketchen mit zu lachen und selbst zu tanzen.

Draußen herrschte perfektes Frühlingswetter, dennoch kamen viele junge Prinzessinnen, Piraten, Polizisten, Astronauten, Drachen, Hexen, Cowboys und Bienen mit ihren zum Teil ebenfalls verkleideten Eltern zum Hollager Kinderkarneval. Bereits zu Beginn der Veranstaltung war der Saal voll, die Stimmung gut.







„Wir trinken Fanta statt 20 Bier“, verkündete gut gelaunt das Kinder-Prinzenpaar David I. (Schnieder) und Stina I. (Klein), wofür sie Lacher der Erwachsenen und eine Rakete des ganzen Saals ernteten. Prinzessin Ute I. (Brünger), die in Begleitung der Ritter Gregor (Siebrands) und Ritter Albin (Sonneck) kam, freute sich hingegen, dass trotz des schönen Wetters, so viele junge und ältere Karnevalisten zum Feiern zusammengekommen waren: „Das zeigt, dass die Hollager ihren Karneval unterstützen und dahinter stehen“, so die Prinzessin.













Anzeige Anzeige

Viele Kinder waren gleich mit dem Einzug der Prinzenpaare direkt an die Bühne gefolgt. Joshua (3) saß da lieber noch auf dem Schoss seines Vaters und verfolgte das Programm von dort aus. Für ihn war es sein zweiter Karneval, und diesmal ging er als Polizist.





Der als Sams verkleidete Sitzungspräsident Ansgar Speer moderierte nach dem souveränen Auftritt der Kinderfunken Pia Luisa Strößner und Lilith Wesselkamp den des neuen Hollager Funkenmariechens Maja Torbecke an: „Der Auftritt beim Kinderprinzenpaar ist ihre erste Amtshandlung.“ Das Publikum klatschte und ging voll mit. Torbecke meisterte die Premiere mit Bravour und gestand anschließend: „Am Anfang war ich schon ganz schön aufgeregt, aber ich fand es super. Und die Stimmung hier beim Kinderkarneval ist richtig gut.“





Nach und nach trauten sich immer mehr Kinder dicht an die Bühne, mit dabei waren Superwoman und Spiderman, aber auch Lina (8), die als Taucherin ging, die Zahnfee Sina (4), Leopard Laura (6) und die Eisprinzessin Johanna (5). Letzterer gefielen besonders die Tanzgruppen des KKC. Sie wollte auch gerne so tanzen können wie die Tanzgarde „United Eight“ oder die Tanzgruppen „Die zwölf Glitzerblumen“, die „KKC Kids“, die „Tanz Teens Twenty Ten“ oder die „Dancing Queens“. Weil die Kinder von den Tänzen so beeindruckt waren, mussten die (erwachsenen) Mitglieder des Elferrates als „Absperrung“ fungieren und aufpassen, dass die Kinder nicht zu dicht an die Bühne, beziehungsweise die hochfliegenden Beine der Tänzerinnen kamen.





Auch Mathilda (5), die als Papagei verkleidet war, verfolgte die Tänzerinnen. Und sie war sofort mit dabei, als das Dreigestirn gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar und deren Gefolge zum „Tschu Tusch Wa“-Mitmachtanz aufrief. Inzwischen hatte sich auch Polizist Joshua nach vorne getraut. Mathilda kannte ebenso wie die meisten anderen Kinder nicht nur den Text, sondern auch den Tanz. Die Kinder hatten sichtlich Spaß, und stürmten anschließend ohne Scheu die Bühne, als Prinzessin Ute I. dazu einlud. Polizist Joshua rockte in der ersten Reihe mit, und Burgfräulein Theresa (7) erklärte später: „Der Karneval ist schön, mir gefällt besonders die Musik.“





Aber auch die Sketche von Michael Lührmann sowie Maik (Schwickel) und Kai Hörnschemeyer kamen gut an. Die Kinder verfolgten mit großen Augen den „Bauchredner“-Auftritt von Lührmann, hatten viel Spaß bei den Mitmachelementen seines Auftritts und lachten als Schickel und Lührmann sich clownmäßig gegenseitig veräppelten. Polizist Joshua konnte dem noch nicht so ganz folgen. Er lief daher ein bisschen Streife durchs Publikum.