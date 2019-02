Wallenhorst. Das Passionsspiel 2019 in Wallenhorst muss offenbar ausfallen. Angeblich stellt die Gemeinde keine Halle für die Veranstaltung der Communität junger Christen (CJC) zur Verfügung. Grund soll ein von Organisator Anton Behrens verfasster Artikel im CJC-Magazin "Jugendszene" sein, der Abtreibungen mit dem Holocaust gleichsetzt.

"Der Artikel über die Abtreibungsthematik in der ,Jugendszene' hat zu sehr weitreichenden Problemen geführt", berichtete Behrens unserer Redaktion am Wochenende. Unter anderem habe die Gemeinde Wallenhorst beschlossen, "keine Halle mehr für unsere Passionsspiel-Aufführungen zur Verfügung zu stellen". Dies sei ihm am Freitag von Bürgermeister Otto Steinkamp persönlich bei einem Besuch in dessen Büro mitgeteilt worden.

Behrens warnt: "Das würde eine 40-jährige Tradition im Osnabrücker Land abrupt zu Ende bringen." Außerdem würde auf diese Weise "das Engagement und die Begeisterung von über 150 Menschen aller Generationen zunichte gemacht". Der in Bramsche-Malgarten ansässige Verein Communität junger Christen (CJC) führt nach eigenen Angaben seit 1974 Bühnenstücke über Leiden, Sterben und Auferstehung Christi auf.

Pfarrer gibt NOZ die Schuld an der Misere

Für die aktuelle Entwicklung macht der Passionsspiel-Organisator und emeritierte Pfarrer Behrens jedoch weniger seinen eigenen, insbesondere in Kirchenkreisen heftig kritisierten Abtreibung-Holocaust-Vergleich verantwortlich, sondern vielmehr unsere Berichterstattung über den Fall. Diese hätte laut Behrens "sehr verheerende Folgen" für die CJC und ihre angegliederte Passionsspielgemeinschaft Osnabrücker Land.



Unter dem Titel "Die ersten Zwölf" waren in diesem Jahr zwei Aufführungen des CJC-Passionsspiels in Wallenhorst geplant: am Karfreitag, 19. April, um 19 Uhr sowie am Samstag, 20. April, um 15 Uhr jeweils in der Turnhalle des Schulzentrums. Nach Absage der Gemeinde blieben laut Behrens nur noch zwei Aufführungen in Nordhümmling/Esterwegen am Wochenende zuvor.

Wallenhorsts Bürgermeister Steinkamp war für unsere Redaktion am Sonntag zunächst nicht erreichbar.

"Baby-Holocaust" und "legale Morde"

Behrens umstrittene Äußerungen zum Thema Abtreibungen entstammen einem von ihm selbst verfassten Artikel in der "Jugendszene"-Weihnachtsausgabe. Das CJC-Magazin hat nach Vereinsangaben eine Auflage von 26.000 Stück und wird in Wallenhorst/Pye, Bramsche und Neuenkirchen kostenlos verteilt. In dem Artikel ist von "Baby-Holocaust" und "legalen Morden" die Rede, außerdem von einer "tabulosen Akzeptanz des Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe" und einem "kritiklosen Vertrauen auf Verhütungsmittel", die zu diesem "Schreckensszenario" führen würden. "Wo Sex beliebig wird, da ist der Mord nicht weit" und "Das ist ,Auschwitz' heute", lautet das Fazit des Textes.

