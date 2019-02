Wallenhorst Die Nachricht des Bürgermeisters in der jüngsten Ratssitzung, dass die juristische Auseinandersetzung um das früher geplante „Arkaden-Center“ auf der Grünen Wiese vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg landet und damit ein weiterer Stillstand von zwei bis fünf Jahren droht, sorgte für betretene Mienen in allen Fraktionen.

Zur Vorgeschichte: Seit Herbst 2013 gilt das 20-Millionen-Euro-Projekt „Arkaden-Center“ auf der Grünen Wiese in Wallenhorsts Mitte als gescheitert. Rat und Verwaltung hatten das Vertrauen in den Projektentwickler Arne Hopmann verloren, der Terminzusagen reihenweise nicht eingehalten hatte. Ein Schlüsselgrundstück auf dem etwa 1,7 Hektar großen Areal stand nicht mehr zur Verfügung. Am 7. November 2013 beschloss der Rat einstimmig, die Zusammenarbeit mit Hopmanns Arkaden-Center Projektentwicklungs-GmbH zu beenden und den auf sie zugeschnittenen Bebauungsplan aufzuheben. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, dafür einen rechtssicheren Weg zu finden, der vor eventuellen Schadenersatzforderungen bewahrt. Doch der wurde offensichtlich nicht gefunden.

Eher ein Zwischenspiel stellten die Pläne für ein kleineres Einkaufszentrum namens „Neue Mitte“ des Hamburger Investors Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) dar. Es war in der Bürgerbefragung vom 11. September 2016 mehrheitlich abgelehnt worden. Im Dezember 2016 beschloss der Rat, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 227 „Östlich der Niedersachsenstraße“ aufzuheben. Damit waren HBB-Geschäftsführer Harald Ortner und der mit ihm verbandelte Arne Hopmann nicht einverstanden, weil sie ihren Millionenaufwand an Planungskosten nicht in den Wind schreiben wollten. Sie strengten noch im Dezember 2016 gegen den Landkreis Osnabrück als Genehmigungsbehörde eine Klage auf Weitergelten der Baugenehmigung vor dem Verwaltungsgericht an. Dabei geht es ihnen nicht um die „Neue Mitte“, sondern um das ursprüngliche „Arkaden-Center“. Mehr als zwei Jahre gingen ins Land, bis die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts (VG) Osnabrück einen Verhandlungstermin ansetzte. Dieser sollte am 14. Februar 2019 stattfinden. Wenige Tage vorher wurden jetzt der Landkreis und die Gemeinde Wallenhorst als „Beigeladene“ darüber informiert, dass das Verfahren zur Verlängerung der Baugenehmigung ausgesetzt und der Termin aufgehoben sei. Das VG wolle erst den Ausgang des Normenkontrollverfahrens vor dem OVG Lüneburg abwarten. Dieses Verfahren hatte Ortners Gesellschaft angestrengt, weil sie eine Rechtsverletzung in der Aufhebung des Bebauungsplans durch die Gemeinde sieht. Das VG betrachtet das Normenkontrollverfahren vor dem OVG als „vorgreiflich“ und wolle daher im Sinne der Prozessökonomie nicht mit einer eigenen Entscheidung in ähnlicher Sache vorangehen.

Nach Ansicht von Bürgermeister Otto Steinkamp bedeutet diese „Extraschleife“ einen weiteren Stillstand von zwei bis fünf Jahren auf der Grünen Wiese. Denn es gilt als hochriskant für die Gemeinde, ohne Rechtssicherheit ein neues Vorhaben ohne Rücksicht auf das zuvor Geplante auf den Weg zu bringen. „Das ist sehr bedauerlich, aber wir sind in dieser Sache leider fremdbestimmt“, sagte Steinkamp.