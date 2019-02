Wallenhorst. „Das meiste Potential zur Kohlenstoffdioxid-Einsparung liegt in den Haushalten“, betonte Stefan Sprenger vor den Hollager 60+-Kolpingern in dieser Woche. Der Klimaschutzmanager der Gemeinde Wallenhorst sprach beim Seniorenfrühstück über die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes - und was jeder einzelne dazu beitragen kann.

Seit April 2015 ist Stefan Sprenger Klimaschutzmanager der Gemeinde Wallenhorst: „So nennt man das auf Neudeutsch, aber eigentlich ist es genau dasselbe wie ein Beauftragter“, stellte der Referent zum Einstieg in seinen rund einstündigen Vortrag vor 70 Frühstücksgästen im Philipp-Neri-Haus fest, zu dem Sprenger – wie es sich gehört – mit dem Dienst-E-Bike angerollt war. Seine Aufgabe seit fast vier Jahren: Die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, das die Gemeinde 2012 erarbeiten ließ und vom Rat zwei Jahre später mit dem Ziel verabschiedet wurde, Co ² einzusparen. 41 Maßnahmen enthält das Programm, in das neben öffentlichen Einrichtungen auch lokale Betriebe, Energieversorger und Hausbesitzer einbezogen sind.

Vielfältige Programme

Das, was Sprenger seit seinem Start entwickelt hat, ist vielfältig. Das Klimaförderprogramm an Kindergärten und Schulen, die Verleihung des Klima- und Umweltschutzpreises der Gemeinde und Zuschüsse für Hauseigentümer, die in energiesparende Technik investieren wollen, sind einige davon. Gefördert werden unter anderem neue Heizungspumpen oder seit kurzem stationäre Batteriespeichersysteme. Im Sektor Mobilität bezuschusst die Gemeinde Besitzer von Elektroautos, die in ihrem Haus eine nicht-öffentliche Ladestruktur, kurz Wallbox, einrichten. E-Autos, so Sprenger, würden dadurch schneller aufgeladen als an der herkömmlichen Steckdose.

Mehr Information gewünscht

Wer auf ein eigenes Auto verzichtet, kann seit Ende 2015 außerdem auf zwei Stadtteilautos zugreifen. „Davon machen vor allem Zugezogene und Fahranfänger Gebrauch, die kein Auto anschaffen können oder wollen“, berichtete der Klimaschutzmanager. Einige Frühstücksgäste störten sich daran, dass die Verfügbarkeit ausschließlich online einsehbar ist: „Das ist viel zu umständlich“, meinte Josef Pott. Überhaupt, meinte ein weiterer Kolpinger, müsste die Gemeinde das ganze Procedere rund um Buchung und Nutzung einmal in der Praxis vorführen. Auch energiesparende Haustechnik sollte im Rathaus vorgestellt werden. „Das ist ein guter Hinweis. Wenn Interesse besteht, können wir das gerne mal machen“, erklärte Sprenger daraufhin. Er habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass solche Veranstaltungen in der Regel schwach besucht sind. Potts Vorschlag dazu: „Dann müssten wir das mal mit einem Frühstück verbinden.“

Workshop für Radverkehrskonzept

Ein weiteres wichtiges Thema: Bis Herbst 2019 soll ein Radverkehrskonzept erarbeitet werden, das die Voraussetzungen in Wallenhorst verbessern soll, Wege mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto zurückzulegen. Dazu soll am Donnerstag, 28. März, ab 18.30 Uhr, ein offener Workshop im Rathaus stattfinden. Unter anderem Vertreter des ADFC, Seniorenbeirates, der Kindergärten und Schulen und interessierte Wallenhorster Bürger sind eingeladen, sich mit Vorschlägen und Anregungen zu beteiligen.