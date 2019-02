Wallenhorst. Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Lagebesprechung vor der Mehrzweckhalle in Wallenhorst. Konzentriert hören Ekkehard Sauer, Leiter der Big Band der Angelaschule, und sein Helferteam zu. Es ist noch viel zu tun, um aus der Sporthalle in Rulle einen Konzertsaal zu machen.

Die Big Band der Osnabrücker Angelaschule spielt dort am Dienstag, 19. Februar, ein gemeinsames Konzert mit der Big Band der Bundeswehr. Die Vorbereitungen dafür sind im vollen Gange. Eintrittskarten für das große Konzert in der Ruller Wittekindhalle gibt es schon lange nicht mehr. 850 Karten waren innerhalb kürzester Zeit verkauft. "Das Interesse ist wirklich groß", sagt Ekkehard Sauer. Er ist Leiter der Big Band der Osnabrücker Angelaschule und freut sich schon sehr auf den Konzertabend, an dem seine Musiker das Vorprogramm gestalten. Doch bis es soweit ist, ist für ihn und viele ehrenamtlichen Helfer, noch einiges zu tun. "Aber das habe ich mir ja auch selber eingebrockt", sagt er und lacht. Denn eigentlich hätte er es auch viel einfacher haben können.



Aktionstag gewonnen

Als die Big Band der Osnabrücker Angelaschule Ende 2017 den ersten Platz bei einem Musikwettbewerb im Baden-Württembergischen Balingen belegte und damit einen Tag mit der Big Band der Bundeswehr gewann, war die Dimension des Preises noch gar nicht abzusehen. "Eigentlich kommen die Musiker der Bundeswehr für einen eintägigen Aktionstag zu uns an die Schule", erklärt Sauer. Die Idee, aus diesem Tag ein gemeinsames Konzert zu machen, sei ganz spontan entstanden und bei den verantwortlichen Musikern der Big Band der Bundeswehr gut angekommen. (Weiterlesen: Konzert als Gewinn)









Große Besetzung

Jetzt reisten sie in großer Besetzung und mit zwei Lastwagen voller Bühnentechnik in Rulle an. Dass dieses Konzert in der Wittekindhalle stattfinden kann, sei für alle ein Gewinn, so Sauer. Er habe verschiedene Veranstaltungsorte in Osnabrück angefragt und viele Absagen bekommen. "Mir war bei der Suche nach einen Konzertsaal wichtig, die Kosten so gering wie möglich zu halten", sagt er. Denn schließlich sei die Veranstaltung ein Benefizkonzert zu Gunsten der Partnerschule des Angelagymnasiums in Peru. Umso mehr begeisterte ihn das Angebot der Gemeinde Wallenhorst, den Abend in Rulle zu veranstalten. Die Herausforderung dabei: Die Sporthalle muss komplett bestuhlt werden und eine passende Bühne ist zu installieren.





Ziemlich viel zu tun

Seit Montagmorgen um 8 Uhr ist Sauer mit einem achtköpfigen Team von freiwilligen Helfern dabei, 850 Stühle aus der Sporthalle in Wallenhorst nach Rulle zu schaffen. Auch die zehn mal acht Meter große Bühne muss aufgebaut werden. "Hierfür mussten wir noch 20 fehlende Podestplatten vergangenen Freitag vom Dom abholen." Aber bisher laufe alles gut. Das liege nicht zuletzt auch an der tollen Unterstützung der Mitarbeiter des Wallenhorster Bauhofes, die sich gut mit dem Bühnenaufbau auskennen. Am Abend selber ist auch viel zu tun. Die Musiker der Angela Big Band kümmern sich vor ihrem eigenen Auftritt um den Einlass der Gäste, verkaufen Getränke und auch das Catering für die Big Band der Bundeswehr wird von ihnen und einigen Eltern gestellt. "Wir bewirten die Musiker und Techniker der Bundeswehr in der St. Bernhard Schule mit einem Grillbuffet."

Viele freiwillige Helfer

Der Zeitplan für Sauer, seine Helfer und die Musiker der Angela Big Band ist daher eng gesteckt. Bis in die Nacht sei alles exakt getaktet, denn im Anschluss an das Konzert müsse die Technik abgebaut und die Sporthalle sowie die Grundschule wieder freigeräumt werden. "Das würde ich alles alleine nicht schaffen, aber durch viele helfende Hände wird so eine Veranstaltung oft zum Selbstläufer und alles funktioniert." Sauer selber freut sich, wenn er in wenigen Stunden mit seinen Schüler das musikalische Vorprogramm des Konzertabends gestalten darf. Denn vor einem so großen Publikum spielen zu können und dabei eine solch ausgefeilten Technik, wie sie die Bundeswehr mitbringe, zu nutzen, sei ein echter Höhepunkt. Doch bis die ersten Töne erklingen, muss noch viel passieren. "Zuerst müssen die Bühnenplatten in den Lkw, dann die Geländer und mit der zweiten Rutsche die Stühle, und vergesst bloß nicht, die zusätzlichen Stühle noch aus Lechtingen zu holen", erklärt Andreas Albers von der Gemeinde Wallenhorst,





