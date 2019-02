Wallenhorst. Das hat bei der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) St. Alexander Wallenhorst seit Jahren Tradition: Der Erlös des Würstchenverkaufs auf dem Weihnachtsmarkt wird einer gemeinnützigen Organisation gespendet.

In diesem Jahr gehen 2000 Euro an ein Indienprojekt, das von KAB-Präses Pater Xavier ins Leben gerufen wurde. Das Projekt basiert auf der Idee, eine Gemeinschaft aus alten und jungen Menschen zu bilden. Im Bundestaat Gujarat, im Nordwesten Indiens nahe der Grenze zu Pakistan, leben Kinder von

Aidskranken oder bereits verstorbenen Eltern gemeinsam mit Senioren, um die sich keine Angehörigen mehr kümmern können, in einem Kinder- und Seniorenheim.

Jung und alt gemeinsam

In diesem Projekthaus ergänzen und unterstützen sich die jungen und alten Menschen gegenseitig. Zur Zeit leben dort 45 Kinder und 25 ältere Menschen. "Die Senioren können für die Kinder wie Großeltern sein und umgekehrt, die Kinder Töchter, Söhne oder Enkel für die älteren Bewohner", erklärt Franz-Josef Wallenhorst. Er gehört zum vierköpfigen Leitungsteam der KAB St. Alexander Wallenhorst und stand auch in diesem Jahr wieder selber mit am Würstchengrill auf dem Weihnachtsmarkt rund um die Alexanderkirche.

Spende kommt direkt an

"Die Einrichtung in Indien finanziert sich ausschließlich über Spenden", so Wallenhorst. Hilfe komme zwar auch von Ärzten aus der Region, die den mittellosen Bewohnern kostenlose Untersuchungen oder Medikamente anbieten, dies reiche aber natürlich nicht aus. "Unsere Spende kann dort wirklich etwas bewirken und kommt durch Pater Xavier direkt dort an", so Wallenhorst.

Erfolg macht Spaß

Für 2,30 Euro sind die Bratwürste und für 2,50 Euro die Currywürste über den Tresen gegangen. "Wir mussten sogar noch Nachschub holen, weil unser Vorrat nicht reichte", so Wallenhorst. 120 Würstchen können auf dem Grill der KAB gleichzeitig zubereitet werden. "Das ist schon eine echte Leistung." Der Grill selbst sei "Marke Eigenbau" und werde mit Holzkohle im sechs mal neun Meter großen Zelt befeuert. Um einen geregelten Ablauf zu gewährleisten, seien viele fleißige Helfer nötig. Zum Auf- und Abbau der Würstchenbude packen sechs Mann tatkräftig an. Zum Betrieb selbst stehen in zwei Schichten 16 Personen ehrenamtlich bereit. "Am Sonntag müssen wir dann drei Schichten mit 24 Leuten arbeiten. Sonst klappt das mit dem Verkauf nicht schnell genug." Als in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende dann der Kassensturz anstand, freuten sich alle Helfer. "Auf 2000 Euro haben wir es bisher noch nie gebracht. Mit einem solchen Erfolg macht die Arbeit doppelt Spaß!"

