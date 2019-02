Cornelia Stöcker (links) und Gesa Mietzner organisieren den „Internationalen Kaffeeklatsch“ und betreuen zwei Gruppen alleinstehender geflüchteter Männer, die am Dreskamp und der Hollager Straße untergebracht sind. Ihr Büro haben die Mitarbeiterinnen des Malteser Hilfsdienstes Osnabrück in der Andreaskirche in Hollage. Foto: Christina Halbach

Wallenhorst. Seit August 2017 bieten der Malteser Hilfsdienst und die Katholische Erwachsenbildung Osnabrück den „Internationalen Kaffeeklatsch“ als Begegnungsstätte für Geflüchtete und Einheimische an. Mit den Organisatoren, den Malteser-Mitarbeitern Gesa Mietzner und Cornelia Stöcker, sprach die Redaktion über das, was in puncto Integration in Wallenhorst bereits erreicht ist – und was noch passieren muss.