Wallenhorst. Wie funktioniert ein gutes Fußball-Training? Was muss ein Trainer leisten? Für Teilnehmer und Trainer der Fußball-AG der Erich-Kästner-Grundschule Hollage gab es jetzt Antworten auf diese und andere Fragen, als dort das DFB-Mobil Station machte.

Für die 20 Mädchen und Jungen stand in der Haselandhalle ein besonderes Training auf dem Programm: Nicht ihr AG-Leiter, Grundschullehrer Markus Krause, leitete das Training, sondern ein junger Mann mit einem DFB-Emblem auf dem Sportshirt. Gespannt sitzen die Erst- bis Viertklässler vor Timo Michau und warten, dass es losgeht. Denn die Teilnehmer der Fußball-AG wollen natürlich vor allem eines: Kicken.

Fehler erklären können

Zuerst stehen jedoch Koordinationsübungen auf dem Programm: Während des Laufens den Ball hochwerfen und zweimal klatschen, den Ball hinter dem Rücken herführen und in die Hocke gehen und dabei prellen. Das klappt bei den allermeisten, schwierig wird es, als die Kinder den Ball hochwerfen und hinter dem Rücken wieder auffangen sollen. Bei einem Mädchen klappt es trotz wiederholter Versuche nicht. „Wissen Sie, woran es liegt, dass es nicht klappt?“, fragt DFB-Teamerin Rahel Mehring den Leiter der Fußball-AG. „Sie beugt sich vor, der Ball prallt auf den Rücken und ist weg.“ Es sei wichtig, betont die Sportstudentin, dass Trainer ihren Schützlingen sagen, was sie falsch machen und im Idealfall die Übung auch selbst vormachen können

Trainerniveau anheben

Darum geht es, wenn sich mittlerweile seit 2009 bundesweit 30 DFB-Mobile auf den Weg zu den Fußballvereinen: „Wir wollen an die Basis herankommen, das Trainerniveau anheben und auf Lizenzerwerb aufmerksam machen“, erläutert Mehring das Ziel der Aktion, mit der auch die Arbeit der kleinen Vereine wertgeschätzt werden soll. Auch Grundschulen profitieren von diesem Angebot. Markus Krause hat das DFB-Mobil vor einem halben Jahr bestellt: „Das bietet die Möglichkeit, dass die Kinder gezielt trainieren können und auch ich lerne noch neue Trainingsmethoden kennen.“









Neben Koordination wird in der DFB-Trainingseinheit mit Schuss-, Dribbling und Passübungen auch technisches Know-how vermittelt. Für die älteren Athleten stehen außerdem taktische und spielerische Übungen auf dem Programm: „Wir haben einen hohen Spielanteil, denn im Spiel lernt man letztlich am meisten“, stellt Mehring fest. Die Nachwuchskicker können mittlerweile unter Beweis stellen, wie gut sie das runde Leder am Fuß halten können: Der Ball muss durch ein Kastenelement gedribbelt, wieder aufgenommen und zurück zum Team gekickt werden. Viertklässler Justus Sandhaus ist mit großem Eifer dabei: „Cool“ fand er den Besuch des DFB-Mobils: „Das hat Spaß gemacht.“ Einige Übungen kannte der Neunjährige, der auch in seiner Freizeit regelmäßig zum Fußballtraining geht, bereits. Bei der Koordinationsübung am Anfang sei das Auffangen des Balles hinter dem Rücken gar nicht so schwer gewesen: „Den Ball wieder zurück in die Hand zu werfen, das war schwierig.“

Markus Krause hat nach der Trainingseinheit vor allem eines festgestellt: „Einige Übungen kriege ich mit den drei bis vier Bällen, die mir zur Verfügung stehen, nicht hin.“ Bei einem Etat für Sportgeräte von 300 Euro sei die Finanzierung von 20 Fußbällen jedoch kein einfaches Unterfangen, schließlich müssten auch andere AG-Sportarten ausgestattet werden. Trotzdem: Der EKS-Lehrer hat die Anschaffung von neuen Bällen fest auf der Agenda. Auch verschieden farbige Leibchen für Mannschaftsspiele stehen auf der Wunschliste