Christian Netsch leitet seit Jahresbeginn die Polizeidienststelle in Wallenhorst. Foto: Polizeiinspektion Osnabrück

Wallenhorst. Die Polizeidienststelle in Wallenhorst hat eine neue Leitung. Nach Katharina Finkemeyer steht jetzt Christian Netsch an der Spitze der Polizeistation. Der 40-Jährige, der in der Gemeinde Wallenhorst lebt, trat sein neues Amt zu Jahresbeginn an, wie die Polizei jetzt mitteilte.