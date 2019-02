Wallenhorst. „Alltag in Deutschland“, „Sitten und Gebräuche“, „Lokale Besonderheiten“ - diese und andere Themen stehen auf dem Stundenplan der Flüchtlinge, die ab jetzt einen sogenannten Erstorientierungskurs in Wallenhorst absolvieren.

„Das ist hier kein reiner Deutschkurs, ich kann Sie nicht auf Prüfungen vorbereiten“, sagt Matthias Fritze. Für die sechs Flüchtlinge, die im Wallenhorster Pfarrheim vor ihm sitzen, steht in den kommenden Wochen nicht Deutsch im Vordergrund - sondern Deutschland.

„Erstorientierungskurs“ heißt der 300 Stunden umfassende Lehrgang, der nun in Wallenhorst begonnen hat. Finanziert wird der Kurs vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der zuständige Ausrichter in der Region ist das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft (BNW). „Erstorientierungskurse gibt es seit 2017, und wir werden jetzt zum ersten Mal mit diesen Kursen im Nordkreis aktiv“, sagt der zuständige Projektkoordinator Željko Dragić.

Lehrer gesucht

Als Lehrer fungiert zunächst der erfahrene Frerener Pädagoge Matthias Fritze, „doch eigentlich hätten wir am liebsten jemanden aus Wallenhorst“, sagt Dragić. Voraussetzung sei mindestens ein Bachelor- oder vergleichbarer Abschluss im pädagogischen oder sozialen Bereich. „Es kann also auch gerne ein Student sein.“ Mit den Erstorientierungskursen, deren Lehrer natürlich bezahlt werden, wolle man auch die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer entlasten.

Gesucht wird aber nicht nur eine Lehrkraft, gesucht werden auch Flüchtlinge, die am Kurs teilnehmen wollen. Bei einer Informationsveranstaltung im Dezember waren noch 28 Interessierte gekommen, heute sind nur sechs Teilnehmer im Wallenhorster Pfarrheim erschienen. Maximal zwölf Personen können an einem Kurs teilnehmen, doch laut Željko Dragić gäbe es aufgrund der Zahl der Flüchtlinge in der näheren Umgebung eigentlich ein Potenzial für fünf bis sechs Kurse.

„Wir haben viel Zeit“

Für die sechs Flüchtlinge, die heute zum Auftakt erschienen sind, steht zunächst wie in jedem deutschen Kurs eine Vorstellungsrunde auf dem Programm. „Es ist wichtig, dass ihr euch kennenlernt“, sagt Lehrer Matthias Fritze. „Aber wir haben viel Zeit.“ Die mäßigen Deutschkenntnisse der meisten Teilnehmer lassen bereits die Vorstellung zu einem kleinen Staatsakt werden, doch Matthias Fritze begegnet dem mit einer Engelsgeduld und einem stetigen Lächeln - und die Kursteilnehmer lächeln zurück.

Und auch, wenn wohl noch nicht alle verstanden haben, was Fritze anschließend sagt, dürfte diese Ankündigung für die jungen Männer von besonders großem Wert sein: „Wenn es gut läuft, kann ich Ihnen vielleicht dabei helfen, eine Arbeit zu finden.“

Anzeige Anzeige

Wer Interesse hat, als Lehrkraft für das BNW zu arbeiten oder wer an einem Erstorientierungskurs teilnehmen möchte, kann sich bei Projektkoordinator Željko Dragić unter der E-Mail-Adresse Zeljko.Dragic@bnw.de melden. Der Kurs in Wallenhorst findet momentan jeden Mittwoch und Donnerstag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr im Pfarrheim der Wallenhorster St.-Alexander-Gemeinde (Kirchplatz 7) statt.