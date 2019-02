Wallenhorst/Belm/Bissendorf. Obdachlosigkeit wirkt sich massiv auf die Gesundheit der Betroffenen aus. Physisch wie psychisch. Lebensgefährlich kann es werden, wenn die Temperaturen in den Minusbereich sinken. Für Menschen ohne festes Dach über dem Kopf stellen die Gemeinden deshalb in gewissem Umfang Wohnraum zur Verfügung. Eine gestiegene Nachfrage haben die Ordnungsämter in Wallenhorst, Belm und Bissendorf trotz der frostigen Nächte bislang nicht festgestellt.

Lediglich in Wallenhorst sei der Verwaltung in den vergangenen Tagen ein Wohnungsloser aufgefallen, der an einer Straße in einem Zelt übernachtete, berichtete Rüdiger Mittmann, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice und Soziales. Täglich sei ihm ein Bett in der gemeindeeigenen Unterkunft angeboten worden: „Davon hat er jedoch keinen Gebrauch gemacht“, so Mittmann über den Nichtsesshaften, der mittlerweile in einer Obdachlosenunterkunft in Osnabrück untergebracht sei.

15 Schlafplätze in Wallenhorst

Ein Haus mit sechs Zimmern, 15 Schlafplätzen, Bädern und einer Küche zur gemeinschaftlichen Nutzung steht in Wallenhorst für Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihre Wohnung verloren haben, zur Verfügung. Fünf Bewohner seien dort seit mehreren Monaten untergebracht. Für deren Verweildauer gebe es keine Begrenzung: „Niemand wird auf die Straße gesetzt“, betont Mittmann. Ziel sei jedoch, dass diese Menschen wieder eine selbst angemietete Wohnung finden. Bei der Unterbringung unterscheidet die Gemeinde, ob der aktuell Obdachlose bereits eine feste Wohnung in Wallenhorst hatte: „Dann kümmern wir uns“. Ist aber etwa in Bramsche ein Mann aus der Wohnung verwiesen worden, weil er Frau und Kinder misshandelt habe, sei dafür die Nachbargemeinde zuständig. Nichtsesshaften, die auf der Durchreise in Wallenhorst durch Kälte oder andere widrige Umstände in Not gerieten, würde ebenfalls Wohnraum angeboten. Bei diesem Personenkreis habe man jedoch die Erfahrung gemacht, dass diese häufig kein Interesse an einer fest angelegten Unterkunft haben.

Zwei Wohnungen in Belm

Die Gemeinde Belm hält in Vehrte zwei Wohnungen für Menschen ohne feste Bleibe vor, teilte Pressesprecher Dirk Meyer auf Nachfrage mit. Je nachdem ob Einzelpersonen oder eine Familie dort untergebracht werden sollen, können dort bis zu drei oder sechs, also insgesamt neun Menschen vorläufig unterkommen bis eigener Wohnraum gefunden ist. Das sind in aller Regel Belmer, Durchreisende hätten noch nicht in der Verwaltung wegen einer Unterkunft nachgefragt. Bislang hätten auch die aktuell niedrigen Temperaturen daran nichts geändert.

Zweizimmerwohnung für Obdachlose in Bissendorf

In Bissendorf steht im Ortsteil Wissingen eine Zweizimmerwohnung für Obdachlose zur Verfügung. Theoretisch, denn wie Bürgermeister Guido Halfter betonte: „Seitdem wir das Gebäude haben, hat dort kein Obdachloser übernachtet.“ Mit Durchreisenden habe die Verwaltung ohnehin nur wenig zu tun. Wenn, dann seien diese weniger an einer Bleibe, sondern an dem Tagessatz interessiert, den die Verwaltung an Wohnungslose auszahlt. Der orientiert sich am Tagessatz eines Haushaltsvorstandes und ist vom Landkreis Osnabrück aktuell auf 14,13 Euro festgelegt. Einem Missbrauch dergestalt, dass sich Obdachlose den Satz auch in den Nachbargemeinden auszahlen lassen, werde durch eine Registrierung ein Riegel vorgeschoben, betonte Halfter. Mit dem Bargeld machten sich die Personen meist auf den Weg nach Osnabrück: „An einer Unterkunft mit festen Regeln haben sie meist kein Interesse.“ Ebenfalls zuständig sieht sich die Gemeinde für jene Bissendorfer, die zum Beispiel ihre Wohnung räumen mussten. Per Verwaltungsakt könnten diese wieder in ihre bisherige Bleibe eingewiesen werden, so Reinhard Nüße, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes. Guido Halfter betont: „Bei Not und Gefahr für Leben und Gesundheit versuchen wir immer auch in Zusammenarbeit mit den Kirchenarbeiten eine Regelung zu finden. Niemand muss in Bissendorf auf der Straße schlafen.“