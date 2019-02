Wallenhorst. Unkonventionelle Klänge bot der Gitarrist und Sänger Petteri Sariola im Ruller Haus. Vor einem begeisterten Publikum bewies der virtuose Finne, dass er mit einer Akustikgitarre eine ganze Band ersetzen kann.

Das Sariolas musikalischer Kosmos Genregrenzen nur zu gern überschreitet, wusste Gitarrist und Konzertorganisator Peter Kroll-Ploeger gleich zu Beginn zu berichten. Zum Auftakt des Abends griff Ploeger auch selbst in die Saiten und sorgte mit ausgefeilten Songarrangements für eine klangvolle Einstimmung.

Musikalischer Sturm

Augenzwinkernd als „Helsinki Hurricane“ angekündigt enterte dann Sariola die Bühne im gut gefüllten Ruller Haus. Tatsächlich entfachte er einen veritablen musikalischen Sturm, bei dem die Stahlsaiten seiner Gitarre nicht nur gezupft, sondern auf vielfältige Weise bearbeitet wurden. „Stomp“, so der dargebotene Song von seinem 2007 erschienenen Debüt-Album „Silence“ bot all jene komplexen Spieltechniken, die das Publikum die nächsten zwei Stunden lang in Atem halten sollten.

Slapping und Tappingtechniken

Hochrhythmisch entfaltete Sariola ein Fingerstyle-Feuerwerk, versetzt mit Slapping und Tappingtechniken, bei dem die Hände nur so über den Gitarrenkorpus zu fliegen schienen. Dass der junge Finne dabei vielfältige Rockeinflüsse in seinen treibenden Stil integrierte, war nicht zu überhören. Auch gesanglich überzeugte er durchweg. Mit jeder Menge Charme, Humor und Selbstironie trat er zudem vom ersten Moment an in einen engen Austausch mit dem Publikum. Dabei verließ er auch mal die Bühne, um musizierend durch den Raum zu schreiten.

Eigene Klangwelten

Sein chronologisch aufgebautes Programm mit dem Titel „Trilogy“ nahm auf die ersten drei Alben des 34-jährigen Bezug. Sariola gelang dabei das Kunststück, seinen dichten Sound mit einer enormen klanglichen Weite zu kombinieren. Im Ergebnis schuf der grundsympathische Finne so ganz eigene Klangwelten, unterlegt mit einem treibenden Rhythmus, für den er seine Gitarre derart als Percussionsinstrument nutzte, dass man sich die Augen reiben musste, ob der dargebotenen Dynamik.

Publikum als Background-Chor

Nach einem Ausflug in Blues-Gefilde, bei dem er auch stimmlich zur Höchstform auflief, zog es ihn mit dem Song „the Release“ wieder in ruhigere Bahnen. Zwischendurch streute der Musiker biografische Erfahrungen und Erlebnisse ein, etwa von seinen Touren in Japan. Das Publikum ganz auf seiner Seite hatte der Künstler auch bei seinen Cover-Versionen. Als begeisterter Background-Chor begleitete ihn dieses etwa bei Tom Petty`s „Free Fallin`,“ einem von vielen Höhepunkten des Abends.

Zum Abschluss jammte Sariola mit Peter Kroll-Ploeger noch einige Runden, um dann mit den lautstark eingeforderten Zugaben, darunter dem berührenden „Mother’s Song“, Abschied zu nehmen.