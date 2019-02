Wallenhorst. Mit seinem fünften Bühnenprogramm „Aus der Hüfte, fertig, los!“ war der Kölner Impro-Comedian Sascha Korf am Samstagabend in der Sporthalle Wallenhorst zu Gast – und machte die Zuschauer interaktiv zum Teil seiner Show.

Auf Kommunikation komme es ihm an, stellte der aus dem ostwestfälischen Paderborn stammende Wahl-Kölner von Beginn an klar – und auch, dass er damit nicht jene via Twitter meint, die der amerikanische Präsident mit dem „toten Eichhörnchen auf dem Kopf“ pflegt. Der sähe aus wie ein von Oma „umhäkelter Toilettendeckel“, was passen würde, denn: „Da ist nur Scheiße drin“. Das war eine der nur wenigen politischen Breitseiten, die Sascha Korf an diesem Abend abfeuerte. Sein altmodisches Hauptanliegen bestand demgegenüber darin, die Zuschauer mehr oder weniger alle und mehr oder weniger persönlich kennenzulernen und in sein Programm interaktiv mit einzubeziehen - ohne sich aber dabei über einzelne der rund 180 Besucher, die gekommen waren, lustig zu machen.

Bälle zugespielt

Das gelang ihm hervorragend – auch deshalb, weil das Wallenhorster Publikum sich aktiv beteiligte und die Bälle kreativ zurückspielte, die der Improvisations-Comedian ihm in der Sporthalle zuwarf. Allen voran Jens, der ganz unerschrocken mitunter sogar die Rolle des Stichwortgebers einnahm. Und auch so manche gute Pointe kam nicht von der Bühne, sondern aus dem Auditorium – etwa, als ein Besucher auf die Frage, ob er denn auch wie seine Frau Lehrer sei, schlagfertig entgegnete: „Ja, Mülleimer-Leerer“.

Wie ein Tiger im Käfig

So hatte auch der Künstler sichtlich Spaß an diesem Abend, der eher wie ein launiger Thekenplausch auf Augenhöhe anmutete als kabarettistischer Frontalunterricht. Wie ein hungriger Tiger im Käfig bewegte Korf sich auf der Bühne hin und her, um immer wieder den Kontakt zu den Zuschauern zu suchen. Im vergangenen Jahr ein halbes Jahrhundert alt geworden, haderte er für den Großteil des Publikums nachvollziehbar mit den unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Älterwerdens: Spazierengehen mache plötzlich Spaß, Kreuzfahrten würden interessant und man kaufe sich den neuesten Thermomix.

Unkonventionelle Mischung

Auf der Bühne servierte Korf eine höchst unkonventionelle Mischung aus nordamerikanisch geschulter Stand-Up-Comedy und klassischen Elementen des Improvisationstheaters. So gab er etwa Zuschauer Jörg aus Osnabrück Hupe und Fahrradklingel an die Hand, um dessen, in seine Ehe mit Anette mündende Kennenlern-Geschichte in eine möglichst wahrheitsgetreue Richtung zu lenken. Oder bat Dirk aus Wallenhorst um die Vervollständigung von Sätzen aus einem Märchen, das er spontan um die aus dem Publikum zugerufenen lokalen Protagonisten Wolf, Hexe und Fee herum strickte und das sich anschickte, den „Fluch der grünen Wiese“ aufzudecken.

Rücken gestärkt

Mit anderen Gästen tauschte Korf sich über Fernsehgewohnheiten aus, sezierte selbst diverse Trash-TV-Formate von „Schwiegertochter gesucht“ über den „Bachelor“ bis hin zum „Dschungelcamp“ oder outete sich als „spontaner Romantiker“ und Fußballnostalgiker, der die Welt der astronomischen Ablösesummen nicht mehr versteht. Von einem kurzerhand auf die Bühne zitierten chinesischen „Wunderheiler“ ließ er sich buchstäblich den Rücken stärken und am Ende stellte er zu Udo Jürgens´ “Ich war noch niemals in New York“ überaus sportlich seine Qualifikation als Gebärdendolmetscher für Schlagermusik unter Beweis – ausnahmsweise komplett einstudiert und ganz ohne Improvisation.