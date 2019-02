Wallenhorst . Leckeres Wintergemüse servierte der SPD-Ortsverein Wallenhorst seinen Mitgliedern beim traditionellen Grünkohlessen im Hotel zur Post. Als Beilage gab es zwei Reden von Tiemo Wölken, der im Mai wieder für das EU-Parlament kandidiert, und Horst Baier, der zur Landratswahl antritt.

Vollbesetzte Tische und eine aufgeräumte Stimmung kennzeichnete das Treffen der Wallenhorster Sozialdemokraten, die Parteimitglieder und Nahestehende zum gemeinsamen Grünkohlessen in die Scheune des Hotels gerufen hatten. Für die erkrankte Ortsvereinsvorsitzende Anika Reinink begrüßten deren Stellvertreter Hendrik Remme und Ulrike Gering die Gäste, unter denen sich Bürgermeister Otto Steinkamp (parteilos), dessen Amtskollege Heiner Pahlmann aus Bramsche, der Landtagsabgeordnete und SPD-Fraktionsvorsitzende Guido Pott sowie eine Delegation des SPD-Ortsvereins Neustadt/Wüste aus Osnabrück befanden.

Kommende Wahlkämpfe

Bevor Grünkohl, Würste und Kartoffeln auf den Tisch kamen, waren die beiden Kandidaten Wölken und Baier an der Reihe, ihre Zuhörer auf die kommenden Wahlkämpfe einzustimmen. Wölken machte auf die Bedeutung der diesjährigen Wahl zum Europaparlament aufmerksam, die am 26. Mai stattfinden wird. „Die Wahlbeteiligung ist entscheidend. Bei der letzten Wahl haben nur 48 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, was zu einer Stärkung der Nationalisten und Europagegner im Parlament geführt hat“, machte er deutlich.

Solidarität und soziales Miteinander als Stützen

Der Abgeordnete nannte Solidarität und soziales Miteinander als Stützen des europäischen Gedankens und sprach sich gleichzeitig für eine neue Regelung beim Thema Migration aus. „Wir dürfen die Menschen im Mittelmeer nicht ertrinken lassen. Menschenrechte gelten nicht nur allein für Europäer“. Auch das Thema Brexit streifte er, wobei er die damit von den Briten angestrebte Souveränität in weiter Ferne sah. „Souveränität gibt es auch innerhalb der EU“.

Baier kritisiert Landrat

Horst Baier, Bürgermeister der Samtgemeinde Osnabrück, gab sich kämpferisch in seinem Wahlkampf um das Landratsamt, dessen Wahl ebenfalls am 26. Mai stattfindet. Er kritisierte die Politik des jetzigen Amtsinhabers Michael Lübbersmann und der CDU im Kreistag. In den letzten sieben Jahren, seitdem er als Bürgermeister tätig sei, habe er sich viel über Entscheidungen des Landkreises ärgern müssen. Interessen der Kommunen seien nicht angemessen bewertet worden, sei es in der Schulpolitik, den Finanzzuweisungen, der Energie- und der Umweltpolitik. Es werde zu viel zentralistisch geregelt, ohne genügend Mitsprache der Kommunen. „Themen müssen auf den Tisch kommen und nicht im Hinterzimmer besprochen werden“, feuerte er eine Salve in Richtung Kreishaus ab.

Baier, der sich seit Anfang seiner Amtszeit in Bersenbrück erfolgreich mit dem Thema günstiges Wohnen auseinandergesetzt hat, forderte gemeinsame Zusammenarbeit, um auf dem Wohnungsmarkt bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können.