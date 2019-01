Wallenhorst. Abtreibungen als "Baby-Holocaust"? Der von Bistum und Jüdischer Gemeinde heftig kritisierte Vergleich des kostenlos im Ort verteilten Magazins „Jugendszene“ der Communität junger Christen (CJC) sorgt auch in Wallenhorst für Wirbel. Katholische und evangelische Kirchengemeinde gehen deutlich auf Distanz.

"Das hat mit Wallenhorst, unseren Gemeinden und Gruppen nichts zu tun. Davon distanziere ich mich in jeder Form", stellte Pfarrer Dietmar Schöneich von der Pfarreiengemeinschaft Wallenhorst in einer E-Mail an unsere Redaktion klar. Er reagierte damit auf einen Bericht über den umstrittenen Artikel des CJC-Vorsitzenden und früheren Bramscher Pfarrers Anton Behrens, der Abtreibungen als "Baby-Holocaust" und "legale Morde" bezeichnet und damit die Kritik des Bistums und der Jüdischen Gemeinde auf sich gezogen hatte.

Verteilung verboten

Auf Nachfrage bekräftigte Schöneich, die drei katholischen Wallenhorster Gemeinden - St. Alexander in Wallenhorst, St. Josef in Hollage und St. Johannes in Rulle - seien "in keinster Weise" an dem umstrittenen CJC-Magazin beteiligt. Nach der kontroversen Debatte um einen Artikel über muslimische Flüchtlinge im Frühjahr 2017 habe die Pfarreiengemeinschaft "verboten, dass dieses Blatt in unseren Kirchen und Häusern verteilt und ausgelegt wird", erläuterte Schöneich.

Im Wallenhorster Gemeindeleben und insbesondere in der kirchlichen Jugendarbeit spielten die CJC und das Magazin allerdings "keinerlei Rolle", sagte Schöneich und betonte: "Wir wollen keine Jugendarbeit neben der Jugendarbeit". Gleichwohl erkannte er an, dass auch die CJC eine Form der Jugendarbeit betreibe, die viele Menschen anspreche, wie beispielsweise bei den jährlichen Passionsspielen des Malgartener Vereins deutlich werde.



Wie würde Jesus damit umgehen?

Eine Grundsatzdebatte über Abtreibungen wolle er nicht führen, sagte Schöneich: "Auch ich finde, dass Abtreibung falsch ist." Ihm sei es aber lieber, zu helfen, als zu urteilen oder zusätzlichen Druck aufzubauen - wie etwa durch den Holocaust-Vergleich. "Ehe eine Frau ein Kind abtreibt, muss schon eine ganz große Not herrschen", zeigte sich der Wallenhorster Pfarrer überzeugt. "Der Maßstab der Kirche sollte immer die Frage sein: Wie würde Jesus damit umgehen? Und ich denke, Jesus würde nicht den Stab brechen", sagte Schöneich.

Jugendliche "völlig empört"

Auch in der evangelisch-lutherischen Andreas-Kirchengemeinde habe Behrens' Artikel "für viel Aufregung gesorgt", sagte Diakon Udo Ferle auf Anfrage. Die Jugendlichen, die ehrenamtlich in der Gemeinde arbeiten, seien "völlig empört" gewesen und hätten gar erwogen, sich per Stellungnahme öffentlich von dem Text zu distanzieren. Denn in der "Jugendszene" stünden auch die Termine der Andreas-Gemeinde, erläuterte Ferle. "Das erweckt leider den Eindruck, wir stünden inhaltlich hinter diesem Artikel."

Gedenken an Auschwitz-Befreiung

Dabei sei das Gegenteil der Fall, versicherte der Diakon: Erst am Wochenende hätten die Jugendlichen einen Gedenkgottesdienst zur Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz abgehalten - "die wissen genau, dass der Holocaust-Vergleich völlig daneben gegriffen ist", sagte der Diakon. Und auch sonst sei der Abtreibungs-Artikel "völlig einseitig und theologisch unsinnig", kritisierte Ferle weiter - und das nicht nur, weil die evangelische Kirche sich mit der Abtreibungsfrage "ein bisschen leichter" tue. "Es steht uns als Christen nicht zu, über andere zu richten", sagte der Diakon unter Verweis auf die Bibel: "Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet", heißt es dort.